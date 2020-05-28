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Разумков, російська мова, розкол. Навіщо "слуги народу" розгойдують мовне питання? ВIДЕО

У новому випуску "Без цензури" журналіст Богдан Буткевич аналізує, як частина "слуг народу" разом з головою Верховної Ради Дмитром Разумковим замахується на черговий мовний хайп.

В українській політиці є така прикмета: якщо у партії погано з рейтингами, вона відразу кидається захищати "великий и могучий" від страшних бандерівців, які змушують людей в Україні знати українську мову. І новим захисником російськомовних став Дмитро Разумков, а разом з ним - ще й Олександр Дубінський.

Які амбіції має голова парламенту Дмитро Разумков? Чому охололи його відносини з Володимиром Зеленським? Від кого і від чого Разумков збирається захищати російську мову? І чому обрана Разумковим лайт-ватна аудиторія насправді не допоможе йому успішно відокремитися від Зе-команди і запустити власний політичний проєкт?

Дивіться "Без цензури" - проєкт журналістських історій на Youtube спеціально для Цензор.НЕТ. Нічого особистого - тільки факти.

Автор: 

мова (741) російська мова (306) Разумков Дмитро (1526) Слуга народу (2812) Дубінський Олександр (491)


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Топ коментарі
+54
Кто тебе запрещает на русском говорить, говно ты ватное?
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28.05.2020 15:05
+39
Разумков, російська мова, розкол. Навіщо "слуги народу" розгойдують мовне питання? - Цензор.НЕТ 8333
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28.05.2020 15:07
+37
Дебильная партия.Шпана.Забыли слова путина:"русский мир там,где есть русский язык".Пошли вон из Украины.
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28.05.2020 15:03
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Якщо так потрібно міняти то простіше поміняти розумкова а не закон про мову.
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29.05.2020 09:51 Відповісти
краще вже зюзю змінити.
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29.05.2020 10:02 Відповісти
Людина народилася в Україні. Її оточують люди, що розмовляють українською мовою. Щодня вона купує товари, назви якої написані українською. Їздить на транспорті, де інформація українською. Адміністративні державні послуги отримує українською мовою. Навчається в школі українською мовою. Своїх дітей - так само. Але дебілом себе не вважає, заявляючи, що нє панімаєт етой мови.
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29.05.2020 13:00 Відповісти
Разумков!! Ты хуже врага на фронте!!!
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29.05.2020 13:06 Відповісти
Народ протягом всієї своєї історії воює проти цивілізованого світу, і будь якого прогресу. Від цього народу тікають найкращі інтелектуали. Завжди тікали. Нічого доброго цей народ жодному іншому народові не зробив. Дружба з цим народом нікому нічого, крім лиха ніколи не принесла. І ось знаходиться другий народ, який вважає престижною мову покидьків цивілізації. Немає жодної країни в світі, де б знання російської, та спілкування нею вважалося престижним. Пардон, є. Білорусь. І все. Більше немає.
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29.05.2020 13:13 Відповісти
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