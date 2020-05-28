Разумков, російська мова, розкол. Навіщо "слуги народу" розгойдують мовне питання? ВIДЕО

У новому випуску "Без цензури" журналіст Богдан Буткевич аналізує, як частина "слуг народу" разом з головою Верховної Ради Дмитром Разумковим замахується на черговий мовний хайп.

В українській політиці є така прикмета: якщо у партії погано з рейтингами, вона відразу кидається захищати "великий и могучий" від страшних бандерівців, які змушують людей в Україні знати українську мову. І новим захисником російськомовних став Дмитро Разумков, а разом з ним - ще й Олександр Дубінський.

Які амбіції має голова парламенту Дмитро Разумков? Чому охололи його відносини з Володимиром Зеленським? Від кого і від чого Разумков збирається захищати російську мову? І чому обрана Разумковим лайт-ватна аудиторія насправді не допоможе йому успішно відокремитися від Зе-команди і запустити власний політичний проєкт?

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