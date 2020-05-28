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Разумков, русский язык, раскол. Зачем "слуги народа" раскачивают языковой вопрос? ВИДЕО

В новом выпуске "Без цензуры" журналист Богдан Буткевич анализирует, как часть "слуг народа" вместе с председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым замахивается на очередной языковой хайп.

В украинской политике есть такая примета: если у партии плохо с рейтингами, она сразу бросается защищать "великий и могучий" от страшных бандеровцев, которые заставляют людей в Украине знать украинский язык. И новым защитником русскоязычных стал Дмитрий Разумков, а вместе с ним - еще и Александр Дубинский.

Какие амбиции питает председатель парламента Дмитрий Разумков? Почему охладели его отношения с Владимиром Зеленским? От кого и от чего Разумков собирается защищать русский язык? И почему выбранная Разумковым лайт-ватная аудитория на самом деле не поможет ему успешно отделиться от Зе-команды и запустить собственный политический проект?

Смотрите "Без цензуры" - проект журналистских историй на Youtube специально для Цензор.НЕТ. Ничего личного - только факты.

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Как сообщалось ранее, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что закон о языке нужно менять, но в "Слуге народа" нет единой позиции по этому вопросу.

Спикер парламента отметил, что проблемы с языковым законом, в частности, в вопросе квот на телевидении и радио, есть, и они до сих пор не урегулированы. Он подчеркнул, что в Украине много людей говорят на разных языках, и должны быть учтены интересы всех.

Автор: 

язык (3779) русский язык (572) Разумков Дмитрий (1520) Слуга народа (2630) Дубинский Александр (429) Буткевич Богдан (433)


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Топ комментарии
+54
Кто тебе запрещает на русском говорить, говно ты ватное?
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28.05.2020 15:05
+39
Разумков, російська мова, розкол. Навіщо "слуги народу" розгойдують мовне питання? - Цензор.НЕТ 8333
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28.05.2020 15:07
+37
Дебильная партия.Шпана.Забыли слова путина:"русский мир там,где есть русский язык".Пошли вон из Украины.
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28.05.2020 15:03
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Якщо так потрібно міняти то простіше поміняти розумкова а не закон про мову.
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29.05.2020 09:51 Ответить
краще вже зюзю змінити.
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29.05.2020 10:02 Ответить
Людина народилася в Україні. Її оточують люди, що розмовляють українською мовою. Щодня вона купує товари, назви якої написані українською. Їздить на транспорті, де інформація українською. Адміністративні державні послуги отримує українською мовою. Навчається в школі українською мовою. Своїх дітей - так само. Але дебілом себе не вважає, заявляючи, що нє панімаєт етой мови.
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29.05.2020 13:00 Ответить
Разумков!! Ты хуже врага на фронте!!!
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29.05.2020 13:06 Ответить
Народ протягом всієї своєї історії воює проти цивілізованого світу, і будь якого прогресу. Від цього народу тікають найкращі інтелектуали. Завжди тікали. Нічого доброго цей народ жодному іншому народові не зробив. Дружба з цим народом нікому нічого, крім лиха ніколи не принесла. І ось знаходиться другий народ, який вважає престижною мову покидьків цивілізації. Немає жодної країни в світі, де б знання російської, та спілкування нею вважалося престижним. Пардон, є. Білорусь. І все. Більше немає.
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29.05.2020 13:13 Ответить
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