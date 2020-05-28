Разумков, русский язык, раскол. Зачем "слуги народа" раскачивают языковой вопрос? ВИДЕО

В новом выпуске "Без цензуры" журналист Богдан Буткевич анализирует, как часть "слуг народа" вместе с председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым замахивается на очередной языковой хайп.

В украинской политике есть такая примета: если у партии плохо с рейтингами, она сразу бросается защищать "великий и могучий" от страшных бандеровцев, которые заставляют людей в Украине знать украинский язык. И новым защитником русскоязычных стал Дмитрий Разумков, а вместе с ним - еще и Александр Дубинский.

Какие амбиции питает председатель парламента Дмитрий Разумков? Почему охладели его отношения с Владимиром Зеленским? От кого и от чего Разумков собирается защищать русский язык? И почему выбранная Разумковым лайт-ватная аудитория на самом деле не поможет ему успешно отделиться от Зе-команды и запустить собственный политический проект?

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Как сообщалось ранее, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что закон о языке нужно менять, но в "Слуге народа" нет единой позиции по этому вопросу.

Спикер парламента отметил, что проблемы с языковым законом, в частности, в вопросе квот на телевидении и радио, есть, и они до сих пор не урегулированы. Он подчеркнул, что в Украине много людей говорят на разных языках, и должны быть учтены интересы всех.