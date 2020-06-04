Колишній мер Жмеринки Кушнір повернув собі посаду через Верховний Суд

Верховний суд України поновив на посаді міського голову Жмеринки Анатолія Кушніра, визнавши протиправним рішення міськради про дострокове припинення його повноважень.

Таке рішення Верховний суд виніс 4 червня на відкритому судовому засіданні. Постанову Верховного суду має у своєму розпорядженні Укрінформ, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Визнати протиправними дії секретаря Жмеринської міської ради Світлака Юрія Степановича щодо незаконного зібрання та проведення сесії Жмеринської міської ради, що відбулася 22 травня 2018 року. Визнати незаконним та скасувати рішення Жмеринської міської ради від 22 травня 2018 року "Про дострокове припинення повноважень міського голови Кушніра А. П.", - йдеться у постанові Верховного суду.

Суд також визнав незаконним і постановив скасувати розпорядження секретаря Жмеринської міської ради про розпуск виконкому міськради та звільнення Кушніра і постановив поновити його на посаді з 23 травня 2018 року.

Цим документом поновлено на посаді й заступника міського голови Костянтина Тимуня.

Постанова Верховного суду набула законної сили з дати прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Кушнір розповів журналістам, що має намір негайно розпочати виконання своїх посадових обов’язків. "Тому що сьогодні достатньо непроста ситуація - зменшилися надходження до бюджету, а кількість працівників міськради навпаки значно зросла. Є дуже великий обсяг робіт, який треба виконувати", - сказав Кушнір.

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