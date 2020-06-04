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Бывший мэр Жмеринки Кушнир вернул себе должность через Верховный Суд

Бывший мэр Жмеринки Кушнир вернул себе должность через Верховный Суд

Верховный суд Украины восстановил в должности мэра бывшего Жмеринки Анатолия Кушнира, признав противоправным решение горсовета о досрочном прекращении его полномочий.

Такое решение Верховный суд вынес 4 июня на открытом судебном заседании. Постановление Верховного суда есть в распоряжении "Укринформа", сообщает Цензор.НЕТ.

"Признать противоправными действия секретаря Жмеринского городского совета Свитлака Юрия Степановича относительно незаконного собрания и проведения сессии Жмеринского городского совета, состоявшейся 22 мая 2018 года. Признать незаконным и отменить решение Жмеринского городского совета от 22 мая 2018 "О досрочном прекращении полномочий городского головы Кушнира А. П.", - говорится в постановлении Верховного суда.

Суд также признал незаконным и постановил отменить распоряжение секретаря Жмеринского горсовета о роспуске исполкома горсовета и увольнении Кушнира и постановил восстановить его в должности с 23 мая 2018 года.

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Этот документ также восстанавливает в должности и заместителя городского головы Константина Тимуня.

Постановление Верховного суда вступило в законную силу с даты принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит.

Кушнир рассказал журналистам, что намерен немедленно приступить к выполнению своих должностных обязанностей. "Потому что сегодня достаточно сложная ситуация - уменьшились поступления в бюджет, а количество работников горсовета, наоборот, значительно возросло. Есть очень большой объем работ, который надо выполнять", - сказал Кушнир.

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Автор: 

Винницкая область (1032) Верховный Суд (1096) мэр (1648) суд (25081) Жмеринка (13)


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Киля, Витямба!
А вы шо стесняетеся?!
Волёдькина портянка все порешает!...
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04.06.2020 21:08 Ответить
Для смердючого верховного жопосуду повернувся період благоденства. Круг знову замкнувся, все стає на свої місця і розцінки також.
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04.06.2020 21:16 Ответить
орден ему Ярослава Дурака за это.
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04.06.2020 21:59 Ответить
Той самой Жмеринки?)
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04.06.2020 22:04 Ответить
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=477175.0;wap2 Ох уж эта ваша Жмеринка. Соединенные Штаты Жмеринки.
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04.06.2020 22:08 Ответить
"...а количество работников горсовета, наоборот, значительно возросло..."

Так погода нормалізувалась. Ось вони і повилазили як гриби після дощу😜
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05.06.2020 03:00 Ответить
 
 