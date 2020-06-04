Бывший мэр Жмеринки Кушнир вернул себе должность через Верховный Суд

Верховный суд Украины восстановил в должности мэра бывшего Жмеринки Анатолия Кушнира, признав противоправным решение горсовета о досрочном прекращении его полномочий.

Такое решение Верховный суд вынес 4 июня на открытом судебном заседании. Постановление Верховного суда есть в распоряжении "Укринформа", сообщает Цензор.НЕТ.

"Признать противоправными действия секретаря Жмеринского городского совета Свитлака Юрия Степановича относительно незаконного собрания и проведения сессии Жмеринского городского совета, состоявшейся 22 мая 2018 года. Признать незаконным и отменить решение Жмеринского городского совета от 22 мая 2018 "О досрочном прекращении полномочий городского головы Кушнира А. П.", - говорится в постановлении Верховного суда.

Суд также признал незаконным и постановил отменить распоряжение секретаря Жмеринского горсовета о роспуске исполкома горсовета и увольнении Кушнира и постановил восстановить его в должности с 23 мая 2018 года.

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Этот документ также восстанавливает в должности и заместителя городского головы Константина Тимуня.

Постановление Верховного суда вступило в законную силу с даты принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит.

Кушнир рассказал журналистам, что намерен немедленно приступить к выполнению своих должностных обязанностей. "Потому что сегодня достаточно сложная ситуация - уменьшились поступления в бюджет, а количество работников горсовета, наоборот, значительно возросло. Есть очень большой объем работ, который надо выполнять", - сказал Кушнир.

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