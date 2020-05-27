Рябчина уволили с должности замминистра энергетики "за недостаточную результативность", - Кабмин
Кабинет Министров уволил Алексея Рябчина с должности заместителя министра энергетики и защиты окружающей среды. Он курировал вопросы энергоэффективности.
Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы проанализировали работу предыдущей команды министерства, которая работала, в том числе, и над вопросом энергоэффективности. Действительно, было много наработок, но результативность очень низкая. Другой человек будет более эффективен для решения поставленных задач", – прокомментировала увольнение врио главы Минэкоэнерго Ольга Буславец.
Также на Цензор.НЕТ: Правительство разделило Министерство энергетики и защиты окружающей среды
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, речь идет об улучшении работы министерства, в том числе на отдельных направлениях.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Бабак не була в Батьківщині ніколи.