РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11177 посетителей онлайн
Новости
2 676 12

Рябчина уволили с должности замминистра энергетики "за недостаточную результативность", - Кабмин

Рябчина уволили с должности замминистра энергетики

Кабинет Министров уволил Алексея Рябчина с должности заместителя министра энергетики и защиты окружающей среды. Он курировал вопросы энергоэффективности.

Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы проанализировали работу предыдущей команды министерства, которая работала, в том числе, и над вопросом энергоэффективности. Действительно, было много наработок, но результативность очень низкая. Другой человек будет более эффективен для решения поставленных задач", – прокомментировала увольнение врио главы Минэкоэнерго Ольга Буславец.

Также на Цензор.НЕТ: Правительство разделило Министерство энергетики и защиты окружающей среды

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, речь идет об улучшении работы министерства, в том числе на отдельных направлениях.

Автор: 

Кабмин (14023) увольнение (2671) Рябчин Алексей (4) Шмыгаль Денис (2663) Буславец Ольга (71)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+2
зєльонський на вихід, тебе тоже стосується це формулювання!
показать весь комментарий
27.05.2020 14:13
+2
Да , а у Зеленых сплошная результативность.Если считать результатом зашквары и скандалы.
показать весь комментарий
27.05.2020 14:19
+1
А судьи кто?
показать весь комментарий
27.05.2020 14:07
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А судьи кто?
показать весь комментарий
27.05.2020 14:07 Ответить
зєльонський на вихід, тебе тоже стосується це формулювання!
показать весь комментарий
27.05.2020 14:13 Ответить
юдьчині кадри з кабміну вичищаються. А були... якщо хто пригадає міністра Бабак. Були в тіньовій (неоприлюдненій) зебільній коаліції. Значить, і вона йде в жорстку опозицію.
показать весь комментарий
27.05.2020 14:14 Ответить
А були... якщо хто пригадає міністра Бабак

Бабак не була в Батьківщині ніколи.
показать весь комментарий
27.05.2020 15:39 Ответить
соррі, дійсно. Сплутав з самодроччю.
показать весь комментарий
27.05.2020 16:01 Ответить
А от Рябчин - бютовський.
показать весь комментарий
27.05.2020 16:02 Ответить
За то , что не порезал Энергоблоки на метал.
показать весь комментарий
27.05.2020 14:16 Ответить
Да , а у Зеленых сплошная результативность.Если считать результатом зашквары и скандалы.
показать весь комментарий
27.05.2020 14:19 Ответить
Цікаво, скільки тисяч преміальних він встиг "заробити" до звільнення.
показать весь комментарий
27.05.2020 14:26 Ответить
Невже не так швидко виводив з роботи енергоблоки АЕС, як треба, і через це Гудок з Бєнєю недобрали грошей для компенсації падіння економіки через пандемію?
показать весь комментарий
27.05.2020 14:29 Ответить
Буславец вон не может стоимость МВтч э/э посчитать и ничего.
показать весь комментарий
27.05.2020 14:56 Ответить
зато к Авакову у него претензий нет...........
показать весь комментарий
27.05.2020 15:34 Ответить
 
 