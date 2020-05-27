Рябчина звільнили з посади заступника міністра енергетики "за недостатню результативність", - Кабмін

Кабінет Міністрів звільнив Олексія Рябчина з посади заступника міністра енергетики та захисту довкілля. Він займався питаннями енергоефективності.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в середу, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми проаналізували роботу попередньої команди міністерства, яка працювала, зокрема, і над питанням енергоефективності. Справді, було багато напрацювань, але результативність дуже низька. Інша людина буде більш ефективною для вирішення поставлених завдань", - прокоментувала звільнення т.в.о. голови Мінекоенерго Ольга Буславець.

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За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, йдеться про поліпшення роботи міністерства, в тому числі на окремих напрямах.