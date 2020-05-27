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Рябчина звільнили з посади заступника міністра енергетики "за недостатню результативність", - Кабмін

Рябчина звільнили з посади заступника міністра енергетики

Кабінет Міністрів звільнив Олексія Рябчина з посади заступника міністра енергетики та захисту довкілля. Він займався питаннями енергоефективності.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в середу, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми проаналізували роботу попередньої команди міністерства, яка працювала, зокрема, і над питанням енергоефективності. Справді, було багато напрацювань, але результативність дуже низька. Інша людина буде більш ефективною для вирішення поставлених завдань", - прокоментувала звільнення т.в.о. голови Мінекоенерго Ольга Буславець.

Також читайте: Уряд розділив Міністерство енергетики та захисту довкілля

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, йдеться про поліпшення роботи міністерства, в тому числі на окремих напрямах.

Автор: 

Кабмін (14057) звільнення (2663) Рябчин Олексій (5) Денис Шмигаль (4536) Буславець Ольга (146)


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Топ коментарі
+2
зєльонський на вихід, тебе тоже стосується це формулювання!
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27.05.2020 14:13
+2
Да , а у Зеленых сплошная результативность.Если считать результатом зашквары и скандалы.
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27.05.2020 14:19
+1
А судьи кто?
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27.05.2020 14:07
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А судьи кто?
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27.05.2020 14:07 Відповісти
зєльонський на вихід, тебе тоже стосується це формулювання!
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27.05.2020 14:13 Відповісти
юдьчині кадри з кабміну вичищаються. А були... якщо хто пригадає міністра Бабак. Були в тіньовій (неоприлюдненій) зебільній коаліції. Значить, і вона йде в жорстку опозицію.
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27.05.2020 14:14 Відповісти
А були... якщо хто пригадає міністра Бабак

Бабак не була в Батьківщині ніколи.
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27.05.2020 15:39 Відповісти
соррі, дійсно. Сплутав з самодроччю.
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27.05.2020 16:01 Відповісти
А от Рябчин - бютовський.
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27.05.2020 16:02 Відповісти
За то , что не порезал Энергоблоки на метал.
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27.05.2020 14:16 Відповісти
Да , а у Зеленых сплошная результативность.Если считать результатом зашквары и скандалы.
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27.05.2020 14:19 Відповісти
Цікаво, скільки тисяч преміальних він встиг "заробити" до звільнення.
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27.05.2020 14:26 Відповісти
Невже не так швидко виводив з роботи енергоблоки АЕС, як треба, і через це Гудок з Бєнєю недобрали грошей для компенсації падіння економіки через пандемію?
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27.05.2020 14:29 Відповісти
Буславец вон не может стоимость МВтч э/э посчитать и ничего.
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27.05.2020 14:56 Відповісти
зато к Авакову у него претензий нет...........
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27.05.2020 15:34 Відповісти
 
 