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Уряд розділив Міністерство енергетики та захисту довкілля

Уряд розділив Міністерство енергетики та захисту довкілля

Кабінет Міністрів України розділив Міністерство енергетики та захисту довкілля на два відомства.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Зокрема, уряд створив Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів, а також перейменував Міністерство енергетики та захисту довкілля на Міністерство енергетики.

Обидва міністерства є правонаступниками прав і обов'язків Міністерства енергетики та захисту довкілля у відповідних сферах.

Забезпечення діяльності Міністерства енергетики і Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів здійснюватиметься в межах видатків, передбачених на забезпечення діяльності Міністерства енергетики та захисту довкілля у відповідних сферах поточного року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міністерство енергетики та захисту довкілля буде розділене, - Шмигаль

Автор: 

Кабмін (14057) Міністерство енергетики та захисту довкілля (68)


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Топ коментарі
+5
Старовинний анекдот:
міністерство путів сполучення розділилося на міністерство "туди" і міністерство "назад"
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27.05.2020 13:39
+5
Шо, апять .. ??
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27.05.2020 13:41
+4
Ну вот вам, зебилы, и создание дополнительных рабочих мест Шмыгалем.
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27.05.2020 13:22
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Ну вот вам, зебилы, и создание дополнительных рабочих мест Шмыгалем.
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27.05.2020 13:22 Відповісти
Это первая реформа Михуишвили
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27.05.2020 13:33 Відповісти
Та вот аая она реформа.
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27.05.2020 13:39 Відповісти
Старовинний анекдот:
міністерство путів сполучення розділилося на міністерство "туди" і міністерство "назад"
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27.05.2020 13:39 Відповісти
Шо, апять .. ??
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27.05.2020 13:41 Відповісти
Ну теперь заживем.
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27.05.2020 13:41 Відповісти
- Що робила паршива?
- Порола і шила...
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27.05.2020 13:54 Відповісти
А кто возместит налогоплательщикам стоимость объединения/разделения?
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27.05.2020 14:01 Відповісти
Разделили. Скоро будут множить и додавать. Потом начнут отнимать.
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27.05.2020 14:03 Відповісти
Это ж теперь каждому министерству - министр, замминистры, автопарк (запчасти, топливо, водитель), главные специалисты в разных департаментах, главбух с замом и помощником главбуха, обслуга (уборщицы, охрана, завхоз...).., каждому зарплатка, отпускные, больничные, матпомощь, и все равно никто ничего не делает (ибо карантин)..

Хорошо живем..., наЛОХоплательщики оплатят...))
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27.05.2020 14:26 Відповісти
А преЗедент плакал, что у них кадровый голод!
Щас запарятся искать нового министра....
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27.05.2020 14:36 Відповісти
А зачем зеля и зебилы в 2019 году объединили эти два абсолютно разных министерства "до купы"? Это же всё
государственные деньги! Как эти кретины уже надоели!!!
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27.05.2020 15:41 Відповісти
Сначала объединили--теперь разъединили!

Имитация бурной деятельности и потужных зеленых "рехформ" с максимальным просиранием бабок и нулевой пользой для страны)))
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27.05.2020 17:20 Відповісти
'Смотрящєго',теж поділили
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27.05.2020 17:31 Відповісти
Полные Дебилы !***!! Говорили же им ещё в августе 2019 не трогайте вы количество министерств!, По крайней мере в течении года!! Нет этот зеленский со своей дебильной эстрадной командой хотели показать Украине, что они крутые!! Ну, что показали?? Обосрались по всем направлениям и статьям!! Что в мировой политике, что внутри страны, что в экономике!! Посадили блин в министерские кресла дебилов Типа: премьера - самокатчика Гончарука, без образования, министр мидицины-тенисситка блин, без медобразования, министр экономики милованов, который сам признался на весь мир, что он дебил, министерку образования, не поймёшь, что это за чудо, а все остальные вообще полный отстой, такие же не адекваты!! И хотите с такими неучами иметь позитивный результат. Короче, год пошёл коту под хвост!! А Зеленский рассказывает всем сказки какой он и его дебилы хорошие!!
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27.05.2020 19:11 Відповісти
Чого чіпляєтесь? Помилились, коли з'єднували. Мають право на помилки.
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27.05.2020 20:42 Відповісти
 
 