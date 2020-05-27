Уряд розділив Міністерство енергетики та захисту довкілля

Кабінет Міністрів України розділив Міністерство енергетики та захисту довкілля на два відомства.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Зокрема, уряд створив Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів, а також перейменував Міністерство енергетики та захисту довкілля на Міністерство енергетики.

Обидва міністерства є правонаступниками прав і обов'язків Міністерства енергетики та захисту довкілля у відповідних сферах.

Забезпечення діяльності Міністерства енергетики і Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів здійснюватиметься в межах видатків, передбачених на забезпечення діяльності Міністерства енергетики та захисту довкілля у відповідних сферах поточного року.

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