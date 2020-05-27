Правительство разделило Министерство энергетики и защиты окружающей среды
Кабинет Министров Украины разделил Министерство энергетики и защиты окружающей среды на два ведомства.
Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
В частности, правительство создало Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов, а также переименовало Министерство энергетики и защиты окружающей среды в Министерство энергетики.
Оба министерства являются правопреемниками прав и обязанностей Министерства энергетики и защиты окружающей среды в соответствующих сферах.
Обеспечение деятельности Министерство энергетики и Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов будет осуществляться в пределах расходов, предусмотренных на обеспечение деятельности Министерства энергетики и защиты окружающей среды в соответствующих сферах в текущем году.
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міністерство путів сполучення розділилося на міністерство "туди" і міністерство "назад"
- Порола і шила...
Хорошо живем..., наЛОХоплательщики оплатят...))
Щас запарятся искать нового министра....
государственные деньги! Как эти кретины уже надоели!!!
Имитация бурной деятельности и потужных зеленых "рехформ" с максимальным просиранием бабок и нулевой пользой для страны)))