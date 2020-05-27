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Правительство разделило Министерство энергетики и защиты окружающей среды

Правительство разделило Министерство энергетики и защиты окружающей среды

Кабинет Министров Украины разделил Министерство энергетики и защиты окружающей среды на два ведомства.

Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В частности, правительство создало Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов, а также переименовало Министерство энергетики и защиты окружающей среды в Министерство энергетики.

Оба министерства являются правопреемниками прав и обязанностей Министерства энергетики и защиты окружающей среды в соответствующих сферах.

Обеспечение деятельности Министерство энергетики и Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов будет осуществляться в пределах расходов, предусмотренных на обеспечение деятельности Министерства энергетики и защиты окружающей среды в соответствующих сферах в текущем году.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Министерство энергетики и защиты окружающей среды будет разделено, - Шмыгаль

Автор: 

Кабмин (14023) Министерство энергетики и защиты окружающей среды (43)


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Топ комментарии
+5
Старовинний анекдот:
міністерство путів сполучення розділилося на міністерство "туди" і міністерство "назад"
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27.05.2020 13:39
+5
Шо, апять .. ??
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27.05.2020 13:41
+4
Ну вот вам, зебилы, и создание дополнительных рабочих мест Шмыгалем.
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27.05.2020 13:22
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну вот вам, зебилы, и создание дополнительных рабочих мест Шмыгалем.
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27.05.2020 13:22 Ответить
Это первая реформа Михуишвили
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27.05.2020 13:33 Ответить
Та вот аая она реформа.
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27.05.2020 13:39 Ответить
Старовинний анекдот:
міністерство путів сполучення розділилося на міністерство "туди" і міністерство "назад"
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27.05.2020 13:39 Ответить
Шо, апять .. ??
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27.05.2020 13:41 Ответить
Ну теперь заживем.
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27.05.2020 13:41 Ответить
- Що робила паршива?
- Порола і шила...
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27.05.2020 13:54 Ответить
А кто возместит налогоплательщикам стоимость объединения/разделения?
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27.05.2020 14:01 Ответить
Разделили. Скоро будут множить и додавать. Потом начнут отнимать.
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27.05.2020 14:03 Ответить
Это ж теперь каждому министерству - министр, замминистры, автопарк (запчасти, топливо, водитель), главные специалисты в разных департаментах, главбух с замом и помощником главбуха, обслуга (уборщицы, охрана, завхоз...).., каждому зарплатка, отпускные, больничные, матпомощь, и все равно никто ничего не делает (ибо карантин)..

Хорошо живем..., наЛОХоплательщики оплатят...))
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27.05.2020 14:26 Ответить
А преЗедент плакал, что у них кадровый голод!
Щас запарятся искать нового министра....
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27.05.2020 14:36 Ответить
А зачем зеля и зебилы в 2019 году объединили эти два абсолютно разных министерства "до купы"? Это же всё
государственные деньги! Как эти кретины уже надоели!!!
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27.05.2020 15:41 Ответить
Сначала объединили--теперь разъединили!

Имитация бурной деятельности и потужных зеленых "рехформ" с максимальным просиранием бабок и нулевой пользой для страны)))
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27.05.2020 17:20 Ответить
'Смотрящєго',теж поділили
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27.05.2020 17:31 Ответить
Полные Дебилы !***!! Говорили же им ещё в августе 2019 не трогайте вы количество министерств!, По крайней мере в течении года!! Нет этот зеленский со своей дебильной эстрадной командой хотели показать Украине, что они крутые!! Ну, что показали?? Обосрались по всем направлениям и статьям!! Что в мировой политике, что внутри страны, что в экономике!! Посадили блин в министерские кресла дебилов Типа: премьера - самокатчика Гончарука, без образования, министр мидицины-тенисситка блин, без медобразования, министр экономики милованов, который сам признался на весь мир, что он дебил, министерку образования, не поймёшь, что это за чудо, а все остальные вообще полный отстой, такие же не адекваты!! И хотите с такими неучами иметь позитивный результат. Короче, год пошёл коту под хвост!! А Зеленский рассказывает всем сказки какой он и его дебилы хорошие!!
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27.05.2020 19:11 Ответить
Чого чіпляєтесь? Помилились, коли з'єднували. Мають право на помилки.
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27.05.2020 20:42 Ответить
 
 