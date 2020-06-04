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Новини
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ТСК Ради передала СБУ і ДБР докази схем "податківців-скрутчиків-конвертаторів", - Уманський

ТСК Ради передала СБУ і ДБР докази схем

Правоохоронці отримали інформацію про протизаконну діяльність сотень підприємств, які тільки за 2 квартали завдали державі збитків більш ніж на 14 млрд гривень.

Про це написав у Фейсбуці колишній міністр фінансів Ігор Уманський, інформує Цензор.НЕТ.

"За результатами роботи експертної групи з інформаційними базами Податкової сьогодні Тимчасова слідча комісія Верховної Ради передала в СБУ і ДБР виявлені докази з "ланцюжками" від ініціаторів, "скрутчиків" через "прокладки" до кінцевих бенефіціарів", - написав він.

За його словами, йдеться про сотні підприємств.

"І це лише "чисті скрутки". На загальну суму тільки за два квартали більш ніж на 14 млрд грн", - додав Уманський.

""Папірці А4", кажете? ;) "Відмазатися" вже не вийде. Тепер питання - хто виявиться розумнішим і першим почне "співати", зливаючи слідству замовників?! П.С.: "Біжи, Лола, біжи"!" - підсумував він.

ТСК Ради передала СБУ і ДБР докази схем податківців-скрутчиків-конвертаторів, - Уманський 01

Автор: 

ВР (14943) ТСК (373) податкова (706) СБУ (12786) Уманський Ігор (82) ДБР (3477)


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Топ коментарі
+3
ВСК Рады передала СБУ и ГБР доказательства схем "налоговиков-скрутчиков-конвертаторов", - Уманский - Цензор.НЕТ 4433
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04.06.2020 22:29
+1
ещё один дерибан от Степанова..ВСК Рады передала СБУ и ГБР доказательства схем "налоговиков-скрутчиков-конвертаторов", - Уманский - Цензор.НЕТ 2435ВСК Рады передала СБУ и ГБР доказательства схем "налоговиков-скрутчиков-конвертаторов", - Уманский - Цензор.НЕТ 1645
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04.06.2020 22:27
+1
нічого не докажуть. Ні в ДБР, ні в СБУ.
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04.06.2020 22:27
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ГБР , - Занята у их другие проблемы , за СБУ не знаю может то же но не Уверен.
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04.06.2020 22:26 Відповісти
ещё один дерибан от Степанова..ВСК Рады передала СБУ и ГБР доказательства схем "налоговиков-скрутчиков-конвертаторов", - Уманский - Цензор.НЕТ 2435ВСК Рады передала СБУ и ГБР доказательства схем "налоговиков-скрутчиков-конвертаторов", - Уманский - Цензор.НЕТ 1645
показати весь коментар
04.06.2020 22:27 Відповісти
нічого не докажуть. Ні в ДБР, ні в СБУ.
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04.06.2020 22:27 Відповісти
Кто то еще верит в этой стране в выполнение и соблюдение законов и правоохранительную систему она давно умерла а есть шапито цирк и видосики для народа
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04.06.2020 22:27 Відповісти
ВСК Рады передала СБУ и ГБР доказательства схем "налоговиков-скрутчиков-конвертаторов", - Уманский - Цензор.НЕТ 4433
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04.06.2020 22:29 Відповісти
Пленки Ермака преЗЕденту не интересны.....эта информация тоже будет неинтересна, если следы приведут к его "молодой команде"...
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04.06.2020 22:39 Відповісти
Эти следы ведут к временам внедрения в хоз.деятельность этого НДС - в прошлый век то бишь.
"В Украине НДС введен в 1992-м. Внедрение налога решало главную проблему классического налога с оборота."
И с тех пор плательшики НДС искали схемы как его с покупателей получить, но в бюджет не отдать. В итоге, когда стало ясно, что это золотое дно, налоговики - сборщики этого налога - решили не бороться с этими схемами, а крышевать их. Ну наподобии ментов - нахрена бороться с наркотой и проституцией, если крышевать их гораздо выгодней.
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04.06.2020 23:00 Відповісти
Уманский единственный из зеленого стада на человека похож, а не на макаку заросшую, интеллектом не обезображенную. (имею ввиду только внешность)
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04.06.2020 22:47 Відповісти
ЗВИНУВАЧЕННЯ-СЛІДЧІ ДІЇ-СУД ЯКИЙ ВІДПУСКАЄ . порішали поділили вибачились розійшлись. вже було і ще буде не раз.ворон ворону не виклює.
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04.06.2020 23:00 Відповісти
Рекомендую Балашов про НДС
https://youtu.be/_1m3rbWiz-c
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04.06.2020 23:14 Відповісти
Если зе убрал уманского, тогда значит зе...не может быть!
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05.06.2020 00:01 Відповісти
 
 