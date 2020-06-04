ТСК Ради передала СБУ і ДБР докази схем "податківців-скрутчиків-конвертаторів", - Уманський
Правоохоронці отримали інформацію про протизаконну діяльність сотень підприємств, які тільки за 2 квартали завдали державі збитків більш ніж на 14 млрд гривень.
Про це написав у Фейсбуці колишній міністр фінансів Ігор Уманський, інформує Цензор.НЕТ.
"За результатами роботи експертної групи з інформаційними базами Податкової сьогодні Тимчасова слідча комісія Верховної Ради передала в СБУ і ДБР виявлені докази з "ланцюжками" від ініціаторів, "скрутчиків" через "прокладки" до кінцевих бенефіціарів", - написав він.
За його словами, йдеться про сотні підприємств.
"І це лише "чисті скрутки". На загальну суму тільки за два квартали більш ніж на 14 млрд грн", - додав Уманський.
""Папірці А4", кажете? ;) "Відмазатися" вже не вийде. Тепер питання - хто виявиться розумнішим і першим почне "співати", зливаючи слідству замовників?! П.С.: "Біжи, Лола, біжи"!" - підсумував він.
Будь ласка, зачекайте...
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"В Украине НДС введен в 1992-м. Внедрение налога решало главную проблему классического налога с оборота."
И с тех пор плательшики НДС искали схемы как его с покупателей получить, но в бюджет не отдать. В итоге, когда стало ясно, что это золотое дно, налоговики - сборщики этого налога - решили не бороться с этими схемами, а крышевать их. Ну наподобии ментов - нахрена бороться с наркотой и проституцией, если крышевать их гораздо выгодней.
https://youtu.be/_1m3rbWiz-c