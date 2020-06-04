ВСК Рады передала СБУ и ГБР доказательства схем "налоговиков-скрутчиков-конвертаторов", - Уманский
Правоохранители получили информацию о противозаконной деятельности сотен предприятий, которые только за 2 квартала нанесли государству ущерба более чем на 14 млрд гривен.
Об этом написал в Фейсбуке бывший министр финансов Игорь Уманский, информирует Цензор.НЕТ.
"По результатам работы экспертной группы с информационными базами Налоговой сегодня Временная следственная комиссия Верховной Рады передала в СБУ и ГБР обнаруженные доказательства с "цепочками" от инициаторов, "скрутчиков" через "прокладки" к конечным бенефициарам", – написал он.
Читайте на Цензор.НЕТ: ГБР отчиталось о массовых обысках в налоговой: Проводили следственные действия в деле по заявлению экс-министра Уманского. ФОТО
По его словам, речь идет о сотнях предприятий.
"И это только "чистые скрутки". На общую сумму только за два квартала более чем на 14 млрд. грн", — добавил Уманский.
""Бумажки А4", говорите ?;) "отмазаться" уже не получится. Теперь вопрос - кто окажется умнее и первым начнет "петь", сливая следствию заказчиков?! П.С .: "Беги, Лола, беги"!" — подытожил он.
Также на Цензор.НЕТ: Заявленные Уманским хищения в Налоговой на 5 млрд грн превратились в 45 млн грн, о которых говорит ГБР, - Гриценко
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"В Украине НДС введен в 1992-м. Внедрение налога решало главную проблему классического налога с оборота."
И с тех пор плательшики НДС искали схемы как его с покупателей получить, но в бюджет не отдать. В итоге, когда стало ясно, что это золотое дно, налоговики - сборщики этого налога - решили не бороться с этими схемами, а крышевать их. Ну наподобии ментов - нахрена бороться с наркотой и проституцией, если крышевать их гораздо выгодней.
https://youtu.be/_1m3rbWiz-c