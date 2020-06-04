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ВСК Рады передала СБУ и ГБР доказательства схем "налоговиков-скрутчиков-конвертаторов", - Уманский

ВСК Рады передала СБУ и ГБР доказательства схем

Правоохранители получили информацию о противозаконной деятельности сотен предприятий, которые только за 2 квартала нанесли государству ущерба более чем на 14 млрд гривен.

Об этом написал в Фейсбуке бывший министр финансов Игорь Уманский, информирует Цензор.НЕТ.

"По результатам работы экспертной группы с информационными базами Налоговой сегодня Временная следственная комиссия Верховной Рады передала в СБУ и ГБР обнаруженные доказательства с "цепочками" от инициаторов, "скрутчиков" через "прокладки" к конечным бенефициарам", – написал он.

Читайте на Цензор.НЕТ: ГБР отчиталось о массовых обысках в налоговой: Проводили следственные действия в деле по заявлению экс-министра Уманского. ФОТО

По его словам, речь идет о сотнях предприятий.

"И это только "чистые скрутки". На общую сумму только за два квартала более чем на 14 млрд. грн", — добавил Уманский.

""Бумажки А4", говорите ?;) "отмазаться" уже не получится. Теперь вопрос - кто окажется умнее и первым начнет "петь", сливая следствию заказчиков?! П.С .: "Беги, Лола, беги"!" — подытожил он.

Также на Цензор.НЕТ: Заявленные Уманским хищения в Налоговой на 5 млрд грн превратились в 45 млн грн, о которых говорит ГБР, - Гриценко

ВСК Рады передала СБУ и ГБР доказательства схем налоговиков-скрутчиков-конвертаторов, - Уманский 01

Автор: 

ВР (29229) ВСК (458) налоговая (931) СБУ (19867) Уманский Игорь (139) ГБР (2975)


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Топ комментарии
+3
ВСК Рады передала СБУ и ГБР доказательства схем "налоговиков-скрутчиков-конвертаторов", - Уманский - Цензор.НЕТ 4433
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04.06.2020 22:29
+1
ещё один дерибан от Степанова..ВСК Рады передала СБУ и ГБР доказательства схем "налоговиков-скрутчиков-конвертаторов", - Уманский - Цензор.НЕТ 2435ВСК Рады передала СБУ и ГБР доказательства схем "налоговиков-скрутчиков-конвертаторов", - Уманский - Цензор.НЕТ 1645
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04.06.2020 22:27
+1
нічого не докажуть. Ні в ДБР, ні в СБУ.
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04.06.2020 22:27
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ГБР , - Занята у их другие проблемы , за СБУ не знаю может то же но не Уверен.
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04.06.2020 22:26 Ответить
ещё один дерибан от Степанова..ВСК Рады передала СБУ и ГБР доказательства схем "налоговиков-скрутчиков-конвертаторов", - Уманский - Цензор.НЕТ 2435ВСК Рады передала СБУ и ГБР доказательства схем "налоговиков-скрутчиков-конвертаторов", - Уманский - Цензор.НЕТ 1645
показать весь комментарий
04.06.2020 22:27 Ответить
нічого не докажуть. Ні в ДБР, ні в СБУ.
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04.06.2020 22:27 Ответить
Кто то еще верит в этой стране в выполнение и соблюдение законов и правоохранительную систему она давно умерла а есть шапито цирк и видосики для народа
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04.06.2020 22:27 Ответить
ВСК Рады передала СБУ и ГБР доказательства схем "налоговиков-скрутчиков-конвертаторов", - Уманский - Цензор.НЕТ 4433
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04.06.2020 22:29 Ответить
Пленки Ермака преЗЕденту не интересны.....эта информация тоже будет неинтересна, если следы приведут к его "молодой команде"...
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04.06.2020 22:39 Ответить
Эти следы ведут к временам внедрения в хоз.деятельность этого НДС - в прошлый век то бишь.
"В Украине НДС введен в 1992-м. Внедрение налога решало главную проблему классического налога с оборота."
И с тех пор плательшики НДС искали схемы как его с покупателей получить, но в бюджет не отдать. В итоге, когда стало ясно, что это золотое дно, налоговики - сборщики этого налога - решили не бороться с этими схемами, а крышевать их. Ну наподобии ментов - нахрена бороться с наркотой и проституцией, если крышевать их гораздо выгодней.
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04.06.2020 23:00 Ответить
Уманский единственный из зеленого стада на человека похож, а не на макаку заросшую, интеллектом не обезображенную. (имею ввиду только внешность)
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04.06.2020 22:47 Ответить
ЗВИНУВАЧЕННЯ-СЛІДЧІ ДІЇ-СУД ЯКИЙ ВІДПУСКАЄ . порішали поділили вибачились розійшлись. вже було і ще буде не раз.ворон ворону не виклює.
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04.06.2020 23:00 Ответить
Рекомендую Балашов про НДС
https://youtu.be/_1m3rbWiz-c
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04.06.2020 23:14 Ответить
Если зе убрал уманского, тогда значит зе...не может быть!
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05.06.2020 00:01 Ответить
 
 