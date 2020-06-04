ВСК Рады передала СБУ и ГБР доказательства схем "налоговиков-скрутчиков-конвертаторов", - Уманский

Правоохранители получили информацию о противозаконной деятельности сотен предприятий, которые только за 2 квартала нанесли государству ущерба более чем на 14 млрд гривен.

Об этом написал в Фейсбуке бывший министр финансов Игорь Уманский, информирует Цензор.НЕТ.

"По результатам работы экспертной группы с информационными базами Налоговой сегодня Временная следственная комиссия Верховной Рады передала в СБУ и ГБР обнаруженные доказательства с "цепочками" от инициаторов, "скрутчиков" через "прокладки" к конечным бенефициарам", – написал он.

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По его словам, речь идет о сотнях предприятий.

"И это только "чистые скрутки". На общую сумму только за два квартала более чем на 14 млрд. грн", — добавил Уманский.

""Бумажки А4", говорите ?;) "отмазаться" уже не получится. Теперь вопрос - кто окажется умнее и первым начнет "петь", сливая следствию заказчиков?! П.С .: "Беги, Лола, беги"!" — подытожил он.

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