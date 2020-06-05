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Новини Коронавірус і карантин
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49% українців визнають небезпеку COVID-19, - опитування

49% українців визнають небезпеку COVID-19, - опитування

Майже половина українців (49%) визнають серйозність небезпеки захворювання на коронавірус, протилежної думки дотримується 43% мешканців країни.

Про це свідчать результати опитування, проведеного компанією Research&Branding Group із 27 травня по 2 червня, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з результатами соцопитування, на третьому місяці карантину думки українців про небезпеку коронавірусу розділилися. 49% визнають серйозність небезпеки COVID-19: 32% вважають, що епідемія коронавірусу дійсно становить велику небезпеку для всього населення, а ще 17% дотримуються думки, що COVID-19 швидше становить небезпеку, але переважно для окремих категорій населення.

Протилежної думки дотримується 43% українців: 17% вважають, що небезпека коронавірусу для населення надто перебільшена, а ще 26% вважають, що небезпека швидше перебільшена.

Зазначається, що порівняно із серединою другого місяця карантину (18-25 квітня) визнання небезпеки коронавірусу українцями значно поменшало, проте зросла кількість схильних вважати цю небезпеку перебільшеною.

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Порівняно із серединою другого місяця карантину (18-25 квітня) бачення українцями того, на якій стадії подолання кризи COVID-19 перебуває Україна, змінилося. Кількість тих, хто вважають, що найгірше так чи інакше позаду, зросла вдвічі, тоді як суттєво зменшилася кількість тих, хто вважає, що найгірше ще попереду або відбувається просто зараз.

Під час дослідження було опитано 1005 респондентів віком від 18 років і старше. Вибірка репрезентує населення України за статтю, віком, типом населеного пункту та регіоном проживання (за винятком непідконтрольних територій Донецької та Луганської областей, АР Крим та м.Севастополь). Метод опитування - CATI-опитування (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) роллінгового формату. Максимальна похибка вибірки не перевищує +/- 3,7%.

Автор: 

карантин (18172) опитування (1930) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
Сегодня самый лучший день сегодня битва с дураками. Когда последний дурак упал нас оставалось слишком мало. Была такая песня.
Только дураков возглавляют совсем не глупые люди.
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05.06.2020 11:01
+2
Секта почитателей КОВИД-19?
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05.06.2020 10:46
+1
49% знают, что о COVID-19 они знают мало, а 43% решили, что о COVID-19 уже кому-то всё известно...
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05.06.2020 11:24
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Секта почитателей КОВИД-19?
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05.06.2020 10:46 Відповісти
Нет, секта почитателей кирпичёв (или всё таки кирпичей?)
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05.06.2020 12:30 Відповісти
Сегодня самый лучший день сегодня битва с дураками. Когда последний дурак упал нас оставалось слишком мало. Была такая песня.
Только дураков возглавляют совсем не глупые люди.
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05.06.2020 11:01 Відповісти
49% знают, что о COVID-19 они знают мало, а 43% решили, что о COVID-19 уже кому-то всё известно...
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05.06.2020 11:24 Відповісти
49% украинцев признают опасность COVID-19,

У кого IQ 70-90 тому можно что угодно наговорить. А опросам не верю,так как все они заказные от власти.
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05.06.2020 11:59 Відповісти
Легітимність цього опитування можлива тільки в Чернівецькій області. Інші просто не знають, що це таке.
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05.06.2020 12:33 Відповісти
Соответственно 51% украинцев не признаёт опасность короновируса?
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05.06.2020 12:50 Відповісти
51% украинцев наверное поняли, что он не опаснее любого штамма сезонного гриппа. Т.е. остерегаться стоит, но и паниковать незачем.
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05.06.2020 15:49 Відповісти
А ты уверен что есть другие поводы, по которым стоит паниковать?
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05.06.2020 16:47 Відповісти
Я думаю, что паниковать в любом случае последнее дело. Только запаниковали не люди, а наше правительство. Чего не стоило делать.
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05.06.2020 16:50 Відповісти
У нас не Швеция. Если бы не задёргались, те же нынешние барцы с карантином тогда бы сожрали их без соли за бездействие.
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05.06.2020 19:03 Відповісти
 
 