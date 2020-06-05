49% українців визнають небезпеку COVID-19, - опитування

Майже половина українців (49%) визнають серйозність небезпеки захворювання на коронавірус, протилежної думки дотримується 43% мешканців країни.

Про це свідчать результати опитування, проведеного компанією Research&Branding Group із 27 травня по 2 червня, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з результатами соцопитування, на третьому місяці карантину думки українців про небезпеку коронавірусу розділилися. 49% визнають серйозність небезпеки COVID-19: 32% вважають, що епідемія коронавірусу дійсно становить велику небезпеку для всього населення, а ще 17% дотримуються думки, що COVID-19 швидше становить небезпеку, але переважно для окремих категорій населення.

Протилежної думки дотримується 43% українців: 17% вважають, що небезпека коронавірусу для населення надто перебільшена, а ще 26% вважають, що небезпека швидше перебільшена.

Зазначається, що порівняно із серединою другого місяця карантину (18-25 квітня) визнання небезпеки коронавірусу українцями значно поменшало, проте зросла кількість схильних вважати цю небезпеку перебільшеною.

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Порівняно із серединою другого місяця карантину (18-25 квітня) бачення українцями того, на якій стадії подолання кризи COVID-19 перебуває Україна, змінилося. Кількість тих, хто вважають, що найгірше так чи інакше позаду, зросла вдвічі, тоді як суттєво зменшилася кількість тих, хто вважає, що найгірше ще попереду або відбувається просто зараз.

Під час дослідження було опитано 1005 респондентів віком від 18 років і старше. Вибірка репрезентує населення України за статтю, віком, типом населеного пункту та регіоном проживання (за винятком непідконтрольних територій Донецької та Луганської областей, АР Крим та м.Севастополь). Метод опитування - CATI-опитування (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) роллінгового формату. Максимальна похибка вибірки не перевищує +/- 3,7%.