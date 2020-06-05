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Новости Коронавирус и карантин
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49% украинцев признают опасность COVID-19, - опрос

49% украинцев признают опасность COVID-19, - опрос

Почти половина украинцев (49%) признают серьезность опасности заболевания коронавирусом, противоположного мнения придерживается 43% жителей страны.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Research & Branding Group с 27 мая по 2 июня, передает Цензор.НЕТ.

Согласно результатам соцопроса, на третьем месяце карантина мнения украинцев об опасности коронавируса разделились. 49% признают серьезность опасности COVID-19: 32% считают, что эпидемия коронавируса действительно представляет большую опасность для всего населения, а еще 17% придерживаются мнения, что COVID-19 скорее представляет опасность, но в основном для отдельных категорий населения.

Противоположных мнений придерживается 43% украинцев: 17% считают, что опасность коронавируса для населения сильно преувеличена, а еще 26% считают, что опасность скорее преувеличена.

Отмечается, что по сравнению с серединой второго месяца карантина (18-25 апреля) признание опасности коронавируса украинцами значительно убавилось, однако возросло количество склонных считать эту опасность преувеличенной.

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По сравнению с серединой второго месяца карантина (18-25 апреля) видение украинцами того, на какой стадии преодоления кризиса COVID-19 находится Украина, изменилось. Количество тех, кто считают, что худшее так или иначе позади выросло вдвое, тогда как существенно уменьшилось число тех, кто считает, что худшее еще впереди или происходит прямо сейчас.

В ходе исследования было опрошено 1005 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентирует население Украины по полу, возрасту, типу населенного пункта и региону проживания (за исключением неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, АР Крым и г.Севастополь). Метод опроса — CATI-опрос (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) роллингового формата. Максимальная погрешность выборки не превышает +/-3,7%.

карантин (16729) опрос (2824) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
Сегодня самый лучший день сегодня битва с дураками. Когда последний дурак упал нас оставалось слишком мало. Была такая песня.
Только дураков возглавляют совсем не глупые люди.
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05.06.2020 11:01
+2
Секта почитателей КОВИД-19?
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05.06.2020 10:46
+1
49% знают, что о COVID-19 они знают мало, а 43% решили, что о COVID-19 уже кому-то всё известно...
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05.06.2020 11:24
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Секта почитателей КОВИД-19?
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05.06.2020 10:46 Ответить
Нет, секта почитателей кирпичёв (или всё таки кирпичей?)
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05.06.2020 12:30 Ответить
Сегодня самый лучший день сегодня битва с дураками. Когда последний дурак упал нас оставалось слишком мало. Была такая песня.
Только дураков возглавляют совсем не глупые люди.
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05.06.2020 11:01 Ответить
49% знают, что о COVID-19 они знают мало, а 43% решили, что о COVID-19 уже кому-то всё известно...
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05.06.2020 11:24 Ответить
49% украинцев признают опасность COVID-19,

У кого IQ 70-90 тому можно что угодно наговорить. А опросам не верю,так как все они заказные от власти.
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05.06.2020 11:59 Ответить
Легітимність цього опитування можлива тільки в Чернівецькій області. Інші просто не знають, що це таке.
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05.06.2020 12:33 Ответить
Соответственно 51% украинцев не признаёт опасность короновируса?
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05.06.2020 12:50 Ответить
51% украинцев наверное поняли, что он не опаснее любого штамма сезонного гриппа. Т.е. остерегаться стоит, но и паниковать незачем.
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05.06.2020 15:49 Ответить
А ты уверен что есть другие поводы, по которым стоит паниковать?
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05.06.2020 16:47 Ответить
Я думаю, что паниковать в любом случае последнее дело. Только запаниковали не люди, а наше правительство. Чего не стоило делать.
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05.06.2020 16:50 Ответить
У нас не Швеция. Если бы не задёргались, те же нынешние барцы с карантином тогда бы сожрали их без соли за бездействие.
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05.06.2020 19:03 Ответить
 
 