49% украинцев признают опасность COVID-19, - опрос

Почти половина украинцев (49%) признают серьезность опасности заболевания коронавирусом, противоположного мнения придерживается 43% жителей страны.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Research & Branding Group с 27 мая по 2 июня, передает Цензор.НЕТ.

Согласно результатам соцопроса, на третьем месяце карантина мнения украинцев об опасности коронавируса разделились. 49% признают серьезность опасности COVID-19: 32% считают, что эпидемия коронавируса действительно представляет большую опасность для всего населения, а еще 17% придерживаются мнения, что COVID-19 скорее представляет опасность, но в основном для отдельных категорий населения.

Противоположных мнений придерживается 43% украинцев: 17% считают, что опасность коронавируса для населения сильно преувеличена, а еще 26% считают, что опасность скорее преувеличена.

Отмечается, что по сравнению с серединой второго месяца карантина (18-25 апреля) признание опасности коронавируса украинцами значительно убавилось, однако возросло количество склонных считать эту опасность преувеличенной.

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По сравнению с серединой второго месяца карантина (18-25 апреля) видение украинцами того, на какой стадии преодоления кризиса COVID-19 находится Украина, изменилось. Количество тех, кто считают, что худшее так или иначе позади выросло вдвое, тогда как существенно уменьшилось число тех, кто считает, что худшее еще впереди или происходит прямо сейчас.

В ходе исследования было опрошено 1005 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентирует население Украины по полу, возрасту, типу населенного пункта и региону проживания (за исключением неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, АР Крым и г.Севастополь). Метод опроса — CATI-опрос (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) роллингового формата. Максимальная погрешность выборки не превышает +/-3,7%.