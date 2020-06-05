Коронакриза не вплинула на рівень міжнародних резервів, - НБУ

Україна зберігає пристойний рівень міжнародних резервів.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба НБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"На початок червня наша подушка безпеки налічувала 25,4 млрд дол. США. Це фактично стільки ж, скільки було на початку року", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що уряд успішно пройшов піковий період виплат за державним боргом у травні, розрахувавшись за всіма передбаченими зобов'язаннями як перед внутрішніми, так і зовнішніми кредиторами.

Водночас Національний банк продовжував викуповувати валюту в резерви, користуючись сприятливою ситуацією на валютному ринку. Результат інтервенцій у травні - плюс 661 млн дол. США.

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