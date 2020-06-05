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Новини Коронавірус і карантин
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Коронакриза не вплинула на рівень міжнародних резервів, - НБУ

Коронакриза не вплинула на рівень міжнародних резервів, - НБУ

Україна зберігає пристойний рівень міжнародних резервів.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба НБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"На початок червня наша подушка безпеки налічувала 25,4 млрд дол. США. Це фактично стільки ж, скільки було на початку року", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що уряд успішно пройшов піковий період виплат за державним боргом у травні, розрахувавшись за всіма передбаченими зобов'язаннями як перед внутрішніми, так і зовнішніми кредиторами.

Водночас Національний банк продовжував викуповувати валюту в резерви, користуючись сприятливою ситуацією на валютному ринку. Результат інтервенцій у травні - плюс 661 млн дол. США.

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Автор: 

валютний резерв (208) карантин (18172) НБУ (10347) економіка (928) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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зелені криси ще не дісталися запасів...
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05.06.2020 17:34 Відповісти
Повезло зебобикам что Порошенко с командой оставили зебобикам запасов на 5 лет вперёд
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05.06.2020 17:38 Відповісти
Да ладно, каждый порохобот твердо знает что еще до нового года УЖЕ все украли.
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05.06.2020 23:43 Відповісти
мировой еврейский капитал под обещание Коломойского продать ему украинскую землю по дешёвке деньги Зеленскому даёт честно , не обманывает.
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05.06.2020 17:42 Відповісти
Нет коронокризиса. Есть карантинокризис.
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05.06.2020 18:54 Відповісти
Зато зерно пропало
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05.06.2020 19:02 Відповісти
 
 