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Коронакриза не вплинула на рівень міжнародних резервів, - НБУ
Україна зберігає пристойний рівень міжнародних резервів.
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба НБУ, інформує Цензор.НЕТ.
"На початок червня наша подушка безпеки налічувала 25,4 млрд дол. США. Це фактично стільки ж, скільки було на початку року", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що уряд успішно пройшов піковий період виплат за державним боргом у травні, розрахувавшись за всіма передбаченими зобов'язаннями як перед внутрішніми, так і зовнішніми кредиторами.
Водночас Національний банк продовжував викуповувати валюту в резерви, користуючись сприятливою ситуацією на валютному ринку. Результат інтервенцій у травні - плюс 661 млн дол. США.
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Olexandr Chornogorodskij
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