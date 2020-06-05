1 021 6
Коронакризис не повлиял на уровень международных резервов, - НБУ
Украина сохраняет приличный уровень международных резервов.
Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба НБУ, информирует Цензор.НЕТ.
"К началу июня наша подушка безопасности насчитывала 25,4 млрд долл. США. Это фактически столько же, сколько было в начале года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что правительство успешно прошло пиковый период выплат по государственному долгу в мае, рассчитавшись по всем предусмотренным обязательствам как перед внутренними, так и внешними кредиторами.
В то же время Национальный банк продолжал выкупать валюту в резервы, пользуясь благоприятной ситуацией на валютном рынке. Результат интервенций в мае - плюс 661 млн долл. США.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Olexandr Chornogorodskij
показать весь комментарий05.06.2020 17:34 Ответить Мне нравится 1
Who’s Here
показать весь комментарий05.06.2020 17:38 Ответить Мне нравится 0
Василий Васильев #403837
показать весь комментарий05.06.2020 23:43 Ответить Мне нравится 0
Иван Петрович Сидоров
показать весь комментарий05.06.2020 17:42 Ответить Мне нравится 0
Vjacheslav Bondarenko
показать весь комментарий05.06.2020 18:54 Ответить Мне нравится 0
Влад Воланд
показать весь комментарий05.06.2020 19:02 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль