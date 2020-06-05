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Новости Коронавирус и карантин
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Коронакризис не повлиял на уровень международных резервов, - НБУ

Коронакризис не повлиял на уровень международных резервов, - НБУ

Украина сохраняет приличный уровень международных резервов.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба НБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"К началу июня наша подушка безопасности насчитывала 25,4 млрд долл. США. Это фактически столько же, сколько было в начале года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правительство успешно прошло пиковый период выплат по государственному долгу в мае, рассчитавшись по всем предусмотренным обязательствам как перед внутренними, так и внешними кредиторами.

В то же время Национальный банк продолжал выкупать валюту в резервы, пользуясь благоприятной ситуацией на валютном рынке. Результат интервенций в мае - плюс 661 млн долл. США.

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Автор: 

валютный резерв (37) карантин (16729) НБУ (4834) экономика (3879) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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зелені криси ще не дісталися запасів...
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05.06.2020 17:34 Ответить
Повезло зебобикам что Порошенко с командой оставили зебобикам запасов на 5 лет вперёд
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05.06.2020 17:38 Ответить
Да ладно, каждый порохобот твердо знает что еще до нового года УЖЕ все украли.
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05.06.2020 23:43 Ответить
мировой еврейский капитал под обещание Коломойского продать ему украинскую землю по дешёвке деньги Зеленскому даёт честно , не обманывает.
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05.06.2020 17:42 Ответить
Нет коронокризиса. Есть карантинокризис.
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05.06.2020 18:54 Ответить
Зато зерно пропало
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05.06.2020 19:02 Ответить
 
 