Коронакризис не повлиял на уровень международных резервов, - НБУ

Украина сохраняет приличный уровень международных резервов.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба НБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"К началу июня наша подушка безопасности насчитывала 25,4 млрд долл. США. Это фактически столько же, сколько было в начале года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правительство успешно прошло пиковый период выплат по государственному долгу в мае, рассчитавшись по всем предусмотренным обязательствам как перед внутренними, так и внешними кредиторами.

В то же время Национальный банк продолжал выкупать валюту в резервы, пользуясь благоприятной ситуацией на валютном рынке. Результат интервенций в мае - плюс 661 млн долл. США.

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