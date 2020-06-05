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Новини Окуповані території Коронавірус і карантин
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У лікарні окупованого Лутугиного назріває бунт, - ЗМІ

У лікарні окупованого Лутугиного назріває бунт, - ЗМІ

У лікарні окупованого Лутугиного на Луганщині здорових людей, які проходять обсервацію, утримують разом із хворими на COVID-19, їжу з їдальні їсти неможливо, а в будівлі немає гарячої води.

Про це повідомляє "Громадське радіо" з посиланням на джерело, інформує Цензор.НЕТ.

За його даними, в лікарні перебувають люди, які проходять обсервацію. Деякі з них хочуть залишити лікарню через погані умови перебування.

"У лікарні все старе, приміщення без гарячої води, палати холодні. Також разом зі здоровими людьми лікуються хворі на COVID-19, що дуже всіх обурило", - зазначає джерело.

Але людям за територію лікарні виходити не дозволяють, її охороняють терористи, які придушують спроби бунтів.

"Щоб нормально поїсти, потрібно платити "військовим" або лікарям, і тоді вони куплять щось у магазині, оскільки харчування в лікарні нікуди не годиться. В "Міністерстві охорони здоров'я" все замовчують і всіма неправдами хочуть заплутати людей, а також обіцяють, що всіх відправлять по домівках", - додав співрозмовник.

Автор: 

лікарня (1357) бунт (64) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Луганська область (4876)


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Топ коментарі
+35
это всё фигня: главное - никто не мешает говорить по-русски (до этого, правда, тоже никто не мешал)
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05.06.2020 17:45
+20
В Донецке и Луганске сейчас по русски можно только молчать.
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05.06.2020 18:00
+19
Не хотят кормить нахлебников из Евросоюза?...
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05.06.2020 17:42
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Не хотят кормить нахлебников из Евросоюза?...
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05.06.2020 17:42 Відповісти
это всё фигня: главное - никто не мешает говорить по-русски (до этого, правда, тоже никто не мешал)
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05.06.2020 17:45 Відповісти
В Донецке и Луганске сейчас по русски можно только молчать.
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05.06.2020 18:00 Відповісти
Пох.. Хай хоть сожрут друг друга
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05.06.2020 17:46 Відповісти
Расею пазавите ,триколорами помашите , Путен пакричите i воно попусте ....курви
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05.06.2020 17:47 Відповісти
Если граждане проголосуют против поправок к конституции, то они не вступят в силу, сказал Дмитрий Песков:

В больнице оккупированного Лутугино назревает бунт, - СМИ - Цензор.НЕТ 2623
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05.06.2020 18:14 Відповісти
я б йому сказав ( цієї гидезною мовою) - Митя не кокетничай; Храждани прагаласуют как нада !
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05.06.2020 18:21 Відповісти
лечился я в той больничке. Она в лучшие времена была тем еще заведением. Чего стоил смрад с морга, который не имел холодильного оборудования. А терапия, то вообще мрак, половина народу лежала в коридорах. Но стоп, о чем это я? Сейчас ведь времена народные, так что все для народа.
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05.06.2020 17:48 Відповісти
Биндеровцы виноваты.в кировске прогнил водопровод - это всё дело рук фашистов.в зоринске неплатят шахтёрам - коварная украинская хунта лишила трудях денег.хватит кормить Киев ...... вот и подыхайте в своей луганде.раше вы не нужны , у раши своих проблем хватает.слава Україні
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05.06.2020 17:52 Відповісти
ее охраняют террористы, которые подавляют попытки бунтов
А ведь могли бы охранять солдаты НАТО.
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05.06.2020 17:52 Відповісти
По ходу весь лугандон на обсервации = рашковирус однако .
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05.06.2020 17:54 Відповісти
В больнице оккупированного Лутугино назревает бунт, - СМИ - Цензор.НЕТ 7230
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05.06.2020 17:55 Відповісти
В больнице оккупированного Лутугино назревает бунт, - СМИ - Цензор.НЕТ 9559
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05.06.2020 17:56 Відповісти
Не понимаю чего они бунтуют.Умрут ведь счастливыми в своей народной республике со словом "Рассея" на устах и счастливой улыбкой на оскалившемся умиротворенном лице.
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05.06.2020 17:58 Відповісти
Да какой бунт!? Терпилы будут сидеть по норам.
Почему шахтеры в Донецке (Юзовске) и Луганске сидят и х#й без соли доедают??? Они знают, как только выйдут на протест, то кого на подвал, пытать, а кого просто расстреляет российская солдатня. Это в свободной Украине можно спокойно каской стучать под кабмином.
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05.06.2020 17:59 Відповісти
Почитай уж шестой год как назревает
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05.06.2020 18:07 Відповісти
А как же кормили Всю Украину , а сами себя прокормить и не Могут.
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05.06.2020 18:12 Відповісти
Не прошло и 7 лет. Давно пора. Хай перефуярят друг друга.
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05.06.2020 18:22 Відповісти
Главное, что вы не кормите ни одного из нахлебников, и что ваших детей не усыновили геи!

У лікарні окупованого Лутугиного назріває бунт, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1867
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05.06.2020 18:31 Відповісти
З нашого боку КПВВ слід повісити плакати "жЬІвотніх не комить!"
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05.06.2020 23:08 Відповісти
Для чого нам це знати? "Тіла" ідентифіковані? Не пускати на нашу територію. Нехай псують статистику рашці.
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05.06.2020 19:41 Відповісти
Сейчас закрыты все пункты пропуска . Не нужно их открывать вообще , - пусть поживут в лепрозории подольше и подальше от Украины . Их кормят ( Ахметов ) , лечат бесплатными медикаментами ( красный крест ) , коммуналка раз в восемь - десять меньше чем в Украине и в росии : - шо ещё надо шоб щасливо встретить старость ( с ) ?? (( ... .
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05.06.2020 20:24 Відповісти
Лутугино....
Ах, какой городишко))))
Вонюче-затраханый казачками и люмпеном. Давно. Ещё до войны.
Одна радость завод и дырки в земле (шахты) убыточные.
Визжали про фашистов и оккупантов, однако тушёнку брали на "раз-два". А упоротые мамашки (в возрасте от 36) отправляли дочек и невесток на "заработок" к фашистам.
Слюни-слёзы про голодных спиногрызов и "дайте мальцу". Давали.
Кому в "грызло", а кому и в переносицу.
Почему?
Да потому что, за забором, этих сук, контролировали хлебальники мамаш и их муженьков.
А потом пришёл танковый батальон АсвАбАдителей с ипанутым акцентом и расстрелял тот сраный завод. И началось СЧАСТЬЕ.
Ну такое АбАлденное...
Короче сдохните твари лутугинские.
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05.06.2020 22:24 Відповісти
 
 