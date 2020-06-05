У лікарні окупованого Лутугиного назріває бунт, - ЗМІ
У лікарні окупованого Лутугиного на Луганщині здорових людей, які проходять обсервацію, утримують разом із хворими на COVID-19, їжу з їдальні їсти неможливо, а в будівлі немає гарячої води.
Про це повідомляє "Громадське радіо" з посиланням на джерело, інформує Цензор.НЕТ.
За його даними, в лікарні перебувають люди, які проходять обсервацію. Деякі з них хочуть залишити лікарню через погані умови перебування.
"У лікарні все старе, приміщення без гарячої води, палати холодні. Також разом зі здоровими людьми лікуються хворі на COVID-19, що дуже всіх обурило", - зазначає джерело.
Але людям за територію лікарні виходити не дозволяють, її охороняють терористи, які придушують спроби бунтів.
"Щоб нормально поїсти, потрібно платити "військовим" або лікарям, і тоді вони куплять щось у магазині, оскільки харчування в лікарні нікуди не годиться. В "Міністерстві охорони здоров'я" все замовчують і всіма неправдами хочуть заплутати людей, а також обіцяють, що всіх відправлять по домівках", - додав співрозмовник.
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А ведь могли бы охранять солдаты НАТО.
оскалившемсяумиротворенном лице.
Почему шахтеры в Донецке (Юзовске) и Луганске сидят и х#й без соли доедают??? Они знают, как только выйдут на протест, то кого на подвал, пытать, а кого просто расстреляет российская солдатня. Это в свободной Украине можно спокойно каской стучать под кабмином.
Ах, какой городишко))))
Вонюче-затраханый казачками и люмпеном. Давно. Ещё до войны.
Одна радость завод и дырки в земле (шахты) убыточные.
Визжали про фашистов и оккупантов, однако тушёнку брали на "раз-два". А упоротые мамашки (в возрасте от 36) отправляли дочек и невесток на "заработок" к фашистам.
Слюни-слёзы про голодных спиногрызов и "дайте мальцу". Давали.
Кому в "грызло", а кому и в переносицу.
Почему?
Да потому что, за забором, этих сук, контролировали хлебальники мамаш и их муженьков.
А потом пришёл танковый батальон АсвАбАдителей с ипанутым акцентом и расстрелял тот сраный завод. И началось СЧАСТЬЕ.
Ну такое АбАлденное...
Короче сдохните твари лутугинские.