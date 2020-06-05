У лікарні окупованого Лутугиного назріває бунт, - ЗМІ

У лікарні окупованого Лутугиного на Луганщині здорових людей, які проходять обсервацію, утримують разом із хворими на COVID-19, їжу з їдальні їсти неможливо, а в будівлі немає гарячої води.

Про це повідомляє "Громадське радіо" з посиланням на джерело, інформує Цензор.НЕТ.

За його даними, в лікарні перебувають люди, які проходять обсервацію. Деякі з них хочуть залишити лікарню через погані умови перебування.

"У лікарні все старе, приміщення без гарячої води, палати холодні. Також разом зі здоровими людьми лікуються хворі на COVID-19, що дуже всіх обурило", - зазначає джерело.

Але людям за територію лікарні виходити не дозволяють, її охороняють терористи, які придушують спроби бунтів.

"Щоб нормально поїсти, потрібно платити "військовим" або лікарям, і тоді вони куплять щось у магазині, оскільки харчування в лікарні нікуди не годиться. В "Міністерстві охорони здоров'я" все замовчують і всіма неправдами хочуть заплутати людей, а також обіцяють, що всіх відправлять по домівках", - додав співрозмовник.