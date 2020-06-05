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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Коронавирус и карантин
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В больнице оккупированного Лутугино назревает бунт, - СМИ

В больнице оккупированного Лутугино назревает бунт, - СМИ

В больнице оккупированного Лутугино на Луганщине здоровых людей, которые проходят обсервацию, содержат вместе с больными COVID-19, еду из столовой есть невозможно, а в здании нет горячей воды.

Об этом сообщает "Громадське радіо" со ссылкой на источник, информирует Цензор.НЕТ.

По его данным, в больнице находятся люди, которые проходят обсервацию. Некоторые из них хотят покинуть больницу из-за плохих условий содержания.

"В больнице все старое, помещение без горячей воды, палаты холодные. Также вместе со здоровыми людьми лечатся больные COVID-19, что очень всех возмутило ", - отмечает источник.

Но людям за территорию больницы выходить не позволяют, ее охраняют террористы, которые подавляют попытки бунтов.

Также на Цензор.НЕТ: Глава Луганской ОВГА Гайдай заявил, что открывать пункт пропуска в Станице Луганской рано: на оккупированной территории много инфицированных COVID-19

"Чтобы нормально поесть, нужно платить "военным" или врачам, и тогда они купят что-то в магазине, поскольку питание в больнице никуда не годится. В "Министерстве здравоохранения" все умалчивают и всеми неправдами хотят запутать людей, а также обещают, что всех отправят по домам", - добавил собеседник.

Автор: 

больница (1437) бунт (148) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Луганская область (6494)


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Топ комментарии
+35
это всё фигня: главное - никто не мешает говорить по-русски (до этого, правда, тоже никто не мешал)
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05.06.2020 17:45
+20
В Донецке и Луганске сейчас по русски можно только молчать.
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05.06.2020 18:00
+19
Не хотят кормить нахлебников из Евросоюза?...
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05.06.2020 17:42
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Не хотят кормить нахлебников из Евросоюза?...
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05.06.2020 17:42 Ответить
это всё фигня: главное - никто не мешает говорить по-русски (до этого, правда, тоже никто не мешал)
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05.06.2020 17:45 Ответить
В Донецке и Луганске сейчас по русски можно только молчать.
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05.06.2020 18:00 Ответить
Пох.. Хай хоть сожрут друг друга
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05.06.2020 17:46 Ответить
Расею пазавите ,триколорами помашите , Путен пакричите i воно попусте ....курви
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05.06.2020 17:47 Ответить
Если граждане проголосуют против поправок к конституции, то они не вступят в силу, сказал Дмитрий Песков:

В больнице оккупированного Лутугино назревает бунт, - СМИ - Цензор.НЕТ 2623
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05.06.2020 18:14 Ответить
я б йому сказав ( цієї гидезною мовою) - Митя не кокетничай; Храждани прагаласуют как нада !
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05.06.2020 18:21 Ответить
лечился я в той больничке. Она в лучшие времена была тем еще заведением. Чего стоил смрад с морга, который не имел холодильного оборудования. А терапия, то вообще мрак, половина народу лежала в коридорах. Но стоп, о чем это я? Сейчас ведь времена народные, так что все для народа.
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05.06.2020 17:48 Ответить
Биндеровцы виноваты.в кировске прогнил водопровод - это всё дело рук фашистов.в зоринске неплатят шахтёрам - коварная украинская хунта лишила трудях денег.хватит кормить Киев ...... вот и подыхайте в своей луганде.раше вы не нужны , у раши своих проблем хватает.слава Україні
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05.06.2020 17:52 Ответить
ее охраняют террористы, которые подавляют попытки бунтов
А ведь могли бы охранять солдаты НАТО.
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05.06.2020 17:52 Ответить
По ходу весь лугандон на обсервации = рашковирус однако .
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05.06.2020 17:54 Ответить
В больнице оккупированного Лутугино назревает бунт, - СМИ - Цензор.НЕТ 7230
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05.06.2020 17:55 Ответить
В больнице оккупированного Лутугино назревает бунт, - СМИ - Цензор.НЕТ 9559
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05.06.2020 17:56 Ответить
Не понимаю чего они бунтуют.Умрут ведь счастливыми в своей народной республике со словом "Рассея" на устах и счастливой улыбкой на оскалившемся умиротворенном лице.
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05.06.2020 17:58 Ответить
Да какой бунт!? Терпилы будут сидеть по норам.
Почему шахтеры в Донецке (Юзовске) и Луганске сидят и х#й без соли доедают??? Они знают, как только выйдут на протест, то кого на подвал, пытать, а кого просто расстреляет российская солдатня. Это в свободной Украине можно спокойно каской стучать под кабмином.
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05.06.2020 17:59 Ответить
Почитай уж шестой год как назревает
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05.06.2020 18:07 Ответить
А как же кормили Всю Украину , а сами себя прокормить и не Могут.
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05.06.2020 18:12 Ответить
Не прошло и 7 лет. Давно пора. Хай перефуярят друг друга.
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05.06.2020 18:22 Ответить
Главное, что вы не кормите ни одного из нахлебников, и что ваших детей не усыновили геи!

У лікарні окупованого Лутугиного назріває бунт, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1867
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05.06.2020 18:31 Ответить
З нашого боку КПВВ слід повісити плакати "жЬІвотніх не комить!"
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05.06.2020 23:08 Ответить
Для чого нам це знати? "Тіла" ідентифіковані? Не пускати на нашу територію. Нехай псують статистику рашці.
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05.06.2020 19:41 Ответить
Сейчас закрыты все пункты пропуска . Не нужно их открывать вообще , - пусть поживут в лепрозории подольше и подальше от Украины . Их кормят ( Ахметов ) , лечат бесплатными медикаментами ( красный крест ) , коммуналка раз в восемь - десять меньше чем в Украине и в росии : - шо ещё надо шоб щасливо встретить старость ( с ) ?? (( ... .
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05.06.2020 20:24 Ответить
Лутугино....
Ах, какой городишко))))
Вонюче-затраханый казачками и люмпеном. Давно. Ещё до войны.
Одна радость завод и дырки в земле (шахты) убыточные.
Визжали про фашистов и оккупантов, однако тушёнку брали на "раз-два". А упоротые мамашки (в возрасте от 36) отправляли дочек и невесток на "заработок" к фашистам.
Слюни-слёзы про голодных спиногрызов и "дайте мальцу". Давали.
Кому в "грызло", а кому и в переносицу.
Почему?
Да потому что, за забором, этих сук, контролировали хлебальники мамаш и их муженьков.
А потом пришёл танковый батальон АсвАбАдителей с ипанутым акцентом и расстрелял тот сраный завод. И началось СЧАСТЬЕ.
Ну такое АбАлденное...
Короче сдохните твари лутугинские.
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05.06.2020 22:24 Ответить
 
 