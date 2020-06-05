В больнице оккупированного Лутугино назревает бунт, - СМИ

В больнице оккупированного Лутугино на Луганщине здоровых людей, которые проходят обсервацию, содержат вместе с больными COVID-19, еду из столовой есть невозможно, а в здании нет горячей воды.

Об этом сообщает "Громадське радіо" со ссылкой на источник, информирует Цензор.НЕТ.

По его данным, в больнице находятся люди, которые проходят обсервацию. Некоторые из них хотят покинуть больницу из-за плохих условий содержания.

"В больнице все старое, помещение без горячей воды, палаты холодные. Также вместе со здоровыми людьми лечатся больные COVID-19, что очень всех возмутило ", - отмечает источник.

Но людям за территорию больницы выходить не позволяют, ее охраняют террористы, которые подавляют попытки бунтов.

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"Чтобы нормально поесть, нужно платить "военным" или врачам, и тогда они купят что-то в магазине, поскольку питание в больнице никуда не годится. В "Министерстве здравоохранения" все умалчивают и всеми неправдами хотят запутать людей, а также обещают, что всех отправят по домам", - добавил собеседник.