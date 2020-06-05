В больнице оккупированного Лутугино назревает бунт, - СМИ
В больнице оккупированного Лутугино на Луганщине здоровых людей, которые проходят обсервацию, содержат вместе с больными COVID-19, еду из столовой есть невозможно, а в здании нет горячей воды.
Об этом сообщает "Громадське радіо" со ссылкой на источник, информирует Цензор.НЕТ.
По его данным, в больнице находятся люди, которые проходят обсервацию. Некоторые из них хотят покинуть больницу из-за плохих условий содержания.
"В больнице все старое, помещение без горячей воды, палаты холодные. Также вместе со здоровыми людьми лечатся больные COVID-19, что очень всех возмутило ", - отмечает источник.
Но людям за территорию больницы выходить не позволяют, ее охраняют террористы, которые подавляют попытки бунтов.
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"Чтобы нормально поесть, нужно платить "военным" или врачам, и тогда они купят что-то в магазине, поскольку питание в больнице никуда не годится. В "Министерстве здравоохранения" все умалчивают и всеми неправдами хотят запутать людей, а также обещают, что всех отправят по домам", - добавил собеседник.
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А ведь могли бы охранять солдаты НАТО.
оскалившемсяумиротворенном лице.
Почему шахтеры в Донецке (Юзовске) и Луганске сидят и х#й без соли доедают??? Они знают, как только выйдут на протест, то кого на подвал, пытать, а кого просто расстреляет российская солдатня. Это в свободной Украине можно спокойно каской стучать под кабмином.
Ах, какой городишко))))
Вонюче-затраханый казачками и люмпеном. Давно. Ещё до войны.
Одна радость завод и дырки в земле (шахты) убыточные.
Визжали про фашистов и оккупантов, однако тушёнку брали на "раз-два". А упоротые мамашки (в возрасте от 36) отправляли дочек и невесток на "заработок" к фашистам.
Слюни-слёзы про голодных спиногрызов и "дайте мальцу". Давали.
Кому в "грызло", а кому и в переносицу.
Почему?
Да потому что, за забором, этих сук, контролировали хлебальники мамаш и их муженьков.
А потом пришёл танковый батальон АсвАбАдителей с ипанутым акцентом и расстрелял тот сраный завод. И началось СЧАСТЬЕ.
Ну такое АбАлденное...
Короче сдохните твари лутугинские.