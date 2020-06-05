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Протести в США підтримує контрольована Москвою група впливу в Гані, - CNN

Протести в США підтримує контрольована Москвою група впливу в Гані, - CNN

Проросійські боти діють тепер не тільки з офісу в Ольгіні, а й також працюють через Гану і Нігерію. Одне з їхніх завдань - провокувати жителів США на участь у протестах та погромах.

До такого висновку прийшли журналісти-розслідувачі, що працюють на CNN, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Кореспонденти телеканалу з'ясували, що організація "Усунення бар'єрів для звільнення Африки" (Eliminating Barriers for the Liberation of Africa, EBLA) було прикриттям для роботи з території Гани кібергруппи, орієнтованої на освітлення радикальних подій у США.

Ця група просувала ідеї посилення афроамериканського руху і нетерпимості до білих американців. Метою російської кампанії з дезінформації, на думку експертів, було провокування безладів і штучний поділ американського суспільства.

За даними Фейсбуку, близько 13 200 акаунтів були фоловерами одного і більше акаунтів у Гані і близько 263 200 осіб були підписниками одного і більше акаунтів в Інстаграмі, 65% яких були в США.

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Один з акаунтів навіть прикидався кузиною афроамериканця, убитого поліцією після затримання. Пост потім було поширено в Фейсбук-групі під назвою "Африканці в США". У групі заявили CNN, що вони не підозрювали про те, що їх використовують тролі.

Подальший аналіз групи вказує на те, що вона з великим ступенем імовірності входить до російської групи впливу, афілійованої з військовою частиною 74455, яка вже була об'єктом аналізу Інституту глобальних загроз і вивчення демократії в грудні 2019 року.

Повторний аналіз контенту фоловерів і френдів лідера так званого "Антиглобалістського руху Росії" Олександра Іонова у Фейсбуці вказує на їхнє активне залучення до мобілізації учасників протесту не тільки у США, а й у країнах африканського континенту.

Особливу активність демонструють контакти Іонова з "Африканською народною соціалістичною партією США" (African People's Socialist Party USA).

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Ідеї ​​постів, опублікованих у соціальних мережах, збігаються як між собою, так і з месседжами нинішніх протестів у США. Ключовий меседж більшості повідомлень - поліцейське насильство стосовно темношкірого населення. При цьому приклади таких випадків у США переважно поєднуються з фактами порушення прав людини поліцією в африканських країнах.

Очевидно, що такий підхід покликаний вказати на нібито масовість порушень прав темношкірого населення саме в США, беручи до уваги поширення інформації від імені "Африканської народної соціалістичної партії США". У період пандемії до цих меседжів військової інформаційної операції додалася теза про порушення прав темношкірих і їхня дискримінація в медичних закладах.

Другим повідомленням, поширюваним акаунтами, афілійованими з Росією, є популістська теза про те, що ті, хто гнобив темношкіре населення, мають виплатити репатріацію. Цей меседж звернено до незаможних і спрямований на мобілізацію прихильників за допомогою марксистсько-ленінської формули "Забрати у багатих - віддати бідним". І сприяє радикалізації протестів і вандалізму.

Кампанія в країнах африканського континенту має подібні меседжі, однак переслідує іншу мету - удар по присутності США в Африці. Теза, що ставить знак рівності між расизмом і колоніалізмом, спрямована на звинувачення США і Заходу загалом. Колоніалізм у даному випадку персоніфікований і через расизм пов'язується Москвою із Заходом. Таким чином, боротьба з расизмом, за задумом ініціаторів інформаційної кампанії, має полягати в зниженні впливу і присутності США в Африці.

Автор: 

протест (2397) росія (64984) США (22614) троль (43) боти (97)


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Топ коментарі
+78
Кто бы сомневался, что и там их рога торчат?
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05.06.2020 20:07
+76
Весті із Донбасса.
Уроженец Ульяновской области, Вешкаймского района, села Ермоловка, Куприяшкин Александр, позывной Купер, охоту на укров закончил... 02.06.2020 был убит снайпером в р-не авдеевской промки. - IgorGirkin.

Протесты в США поддерживает контролируемая Москвой группа влияния в Гане, - CNN - Цензор.НЕТ 4356
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05.06.2020 20:28
+47
Где беспорядки и протесты там и кацапские сатанинские роги торчат. В любом беспорядке они себе сливки снимут. Под это дело может отнимут у США какой -нибудь полуостров?Может в Майями зеленых человечков запустят? А Трамп? Любитель Путина. Не отстегнешь своему дружку?
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05.06.2020 20:13
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Тебе клоуну криворожскому сидящему в говне уже все понятно . А вот и нет поддержка Трампа не уменьшалась ни фальшивым ипичментом , ни с короновирусом и вот сейчас либералы развязали в стране бунты грабежи и насилия ибо у них нет реального шанса выиграть у Трампа выборы . Выкуси . Трампу удалось Мае месяце создат 2 миллиона рабочих мест и вместо пронозируемого роста безработицы она уменшилась . Байден старый маразматик . Он ни страной управлять ни посрать самостоятельно не может .
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06.06.2020 05:01 Відповісти
Данные по росту числа рабочих мест тебе с Лубянки предоставили?
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06.06.2020 10:24 Відповісти
сейчас либералы развязали в стране бунты грабежи и насилия

Не либералы развязали, а 15% безработицы в среднем в Штатах и приб 30% - безработица среди негров. Роль либералов - пассивность перед черным расизмом, а не разжигание насилия.

Трампу удалось Мае месяце создат 2 миллиона рабочих мест

През Штатов не имеет инструментов для оперативного влияния на безработицу. Кроме того

...как утверждают в Минтруде/США/, улучшение оказалось неравномерным: уровень безработицы среди белого населения показал рекордное снижение, но вырос среди темнокожих и азиатов.
https://www.rbc.ru/economics/06/06/2020/5edad7779a7947790ef7f6d6
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06.06.2020 12:10 Відповісти
потому что белые хотят работать а неграм и на пособии хорошо.
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06.06.2020 16:01 Відповісти
потому что белые хотят работать а неграм и на пособии хорошо.

Так это и есть конец господства протестантской этики в Штатах. По протестантской этике - работа это дар божий, способ достигнуть мастерства, избранности. А по африканской - работа это способ получить средства, чтоб не работать.)))) А если есть другой способ, напр пособие, то нафик работу.
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06.06.2020 18:08 Відповісти
Байден опережает Трампа уже не на пару процентов, а процентов на 10, чтобы Байдену победить осенью, ему остается только сидеть на попе ровно и не совершать ошибок, Трамп мечется в роли догоняющего...
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06.06.2020 06:01 Відповісти
чтобы Байдену победить осенью, ему остается только сидеть на попе ровно и не совершать ошибок, Трамп мечется в роли догоняющего...
Верно, во всех проблемах всегда обвинят действующего преза, в тч и в короновирусе.
Проблема Штатов сегодня в том, что одновременно происходит: исчезновение протестантской трудовой морали внутри Штатов и потеря роли мирового гегемона в мире. Трамп по факту это признал и ведет к переходу к системе "первый среди равных" в межд политике и возврату промышленности внутри. Болезненно, но необходимо.

А Байден/демократы скорее за сохранение глобализма, политики продолжения опоры на "доллар и авианосцы", хотя ресурсов у Штатов на это уже не хватает.
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06.06.2020 12:40 Відповісти
зашел на reddit, о ужас да там сплошняком разжигание и поддержка протестов, тоже держут эти самые из ганы
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06.06.2020 02:39 Відповісти
зашел на reddit, о ужас да там сплошняком разжигание и поддержка протестов, тоже держут эти самые из ганы
Вот-вот, именно Гана виноват в том, что доля Штатов в мир экономике упала с 50% в 1950 до 20% сегодня. Как страшно жить!!!!!
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06.06.2020 12:43 Відповісти
Дебилы из CNN а кто дает команды полицейским не реагировать на случаи грабежей поджогов и уничтожение магазинов и другой собственности ? Почему граждане сами выходят на защиту а полицейские становятся на колени ? Почему за толчок буйных демонстрантов от работы отстраняют полицейских ? Почему меры губернаторы и члены городских советов требуют не называть грабителей преступниками , а протестующими. Вопрос риторический . Пошли вы в .. либеральные свиньи .
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06.06.2020 04:51 Відповісти
и тех и тех контролируют из Ганы, и рыжего тоже, раскрытый "посредник" с ольгино переехал в Гану
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06.06.2020 05:15 Відповісти
Расмуссен опрос: Поддержка Трампа вероятными афроамериканскими избирателями превысила 40%.

https://twitter.com/Rasmussen_Poll/status/1268919228855451654?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1268919228855451654&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.zerohedge.com%2Fpolitical%2Frasmussen-black-approval-trump-surges-over-40
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06.06.2020 05:09 Відповісти
Писала о том же с первого дня протестов в Штатах. Что авторы мальчика в трусиках, защитники русскоязычного населения, друзья путчдемона и держатели цеха по пошиву желтых жилетов превратились в крепких чернокожих парней, которых всю жизнь 'избивала и насиловала' американская полиция. Мне отвечали - но зачем им это, ведь это подкосит трампнаш. А затем, чтобы показать хаос в Штатах, где выплатили каждому нуждающемуся в помощи по тысяче или больше долларов, где помогали продуктами и раздавали - а оппозит этому 'порядок' на нарассее, где 'всеподконтролем'. Хремль говорит и показывает - хотите, чтобы ваши машины были разбиты, ваш бизнес был уничтожен, ваши дома сожжены/ взорваны - это все продукт 'никому не нужной' свободы и демократии. Не хотите - голосуйте за обнулянта. Недаром все мудазвоны переключились с Украины на Штаты.
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06.06.2020 05:51 Відповісти
Северный поток 2, обошелся штатам примерно в 10 триллионов долларов.
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06.06.2020 06:22 Відповісти
Поделитесь рецептом того, что вы курите. Очень у вас забористая дрянь! Штырит вас не по-детски!
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06.06.2020 10:27 Відповісти
Тебе нельзя. Ты уже и так сидишь тут в изменённом сознании. Не можешь сопоставить тему этой ветки форума с убытками от протестов в США. Вася выйдет? Вася Умер! Так, он, что не пойдет с нами за коноплёй?
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06.06.2020 12:11 Відповісти
Кстати, это я тебя расспамил. Наверное, кому то стало стыдно читать.
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06.06.2020 12:12 Відповісти
Ты сегодня не Алёна? Ты мальчик?
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06.06.2020 21:18 Відповісти
Здравия всем! Как сказал Понсенков, вы в Европу и США побольше варваров пускайте со всего мира!
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06.06.2020 05:52 Відповісти
Это те кто трёх литровыми банками, воду из телевизора заряжал, они и руку кремля видят повсюду. Руку кремля видят, а ногу полицейского не замечают. Эпоха Чумака, это детство человечества.
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06.06.2020 06:44 Відповісти
Те кто заряжал воду - сейчас веруют в скрепы и *****. Тебе ли сидя на бутылке этого не знать?
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06.06.2020 11:28 Відповісти
Эпоха Чумака, это детство человечества.
Эпоха Чумака - это сегодня человечества, доля рацио как основы поступков падает.
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06.06.2020 12:50 Відповісти
Да уничтожать уже пора эту помойку - говноРашку...
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06.06.2020 07:37 Відповісти
"Результаты вскрытия показали, что Флойд был болен коронавирусом. Однако болезнь, скорее всего, проходила у него бессимптомно."
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06.06.2020 08:05 Відповісти
Свинорусы еще хотят санкций которые не вредят.
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06.06.2020 10:29 Відповісти
А как вы думаете появился ИГИЛ?
Бородатых европейцы мучительно угнетали, как сейчас черножопых американцы!
Слава Расии!
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06.06.2020 10:51 Відповісти
Это еще Македонский влез в Афганистан и разворошил тот муравейник.
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06.06.2020 14:00 Відповісти
До речі, кацапо-ординські "вори у законі" (навіть саме поняття кацапське) працювали на кремлядь під час анексії Криму...

кремлядь та гебня має великий досвід по використанню криміналітету для розгойдування ситуації в інших країнах.

Вже забули, як розгойдували ситуацію у Харкові, як було у Луганську та у Донецьку навесні 2014 року? Там багато самих буйних, провокаторів і були організовані і відправлені фсб, більшість, що розпалювали вогнище і були завезеними кацапами, були цілі автоколони гебешних провокаторів та криміналітету з Ростову, з інших місць паРаші.

А що, кордон з обісРашкою ще досі не закритий і віз для кацапо-ординців немає?
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06.06.2020 11:33 Відповісти
https://censor.net/user/52333 А що, кордон з обісРашкою ще досі не закритий і віз для кацапо-ординців немає?

Давно уже. Еще ж Порох границы закрыл и ввел визовый режим
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06.06.2020 17:25 Відповісти
Порошенко якраз все зробив хитро та розумно, майже всі кацапи з 18 до 60 років без поважних причин в'їхати в Україну не могли, а ось хАхли-малоросьці, яким конче потрібно було на парАшу могли собі туди їхати.
Було заборонено для кацапо-орди користуватися внутрішнім пашпортом паРаші для вїзду, тільки закордонним біометричним,для свинособак-чоловіків в'їзд тільки з нотаріальним запрошенням, це все в рази зменшило кількість кацапо-ординців, що шльондрали по Україні.

При шмарклі ці обмеження залишилися? Нехай віслюк йде далі та вводить візи для свинособак, хоча б електронні, нехай декларують зарання чого пруться та отримають дозвіл віслюк же скакав та гавкав,що знає, як краще та впирається краще Порошенка, нехай покаже.
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06.06.2020 18:41 Відповісти
Кремлівські боти всюди! Вони навіть тут є. Зараз дуже жваво тролять демократів та звинувачують їх у фінансуванні погромів та антіфа. Форумчанин під ніком Хєроморф дуже нав'язливо буде змушувати вас полюбити Трампа. Будьте пильними та обережними, вас обробляють.
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06.06.2020 12:05 Відповісти
Будто сразу было не ясно что свинокацапня упустит момент что бы подорвать и расшатать ситуацию в США.
Все эти ублюдочные коминтерны, движения за права и подобная срань давно были инспирированы и используемы Совком для борьбы против Штатов. И надо признать они многого добились - поражением во вьетнамской войне Америка обязана всяким молодежным движнякам и хиппи-отбросам, которые спекулировали темой мира.

Ровно то что сейчас делает свинопадаль в Украине, когда голосит "Нам нужен мир!" забывая уточнить - А какой ценой вам нужен этот самый - мир!? Почему вы такие на словах мирные встречаете цветами кацапскую мразь, убийц и оккупантов Украинской Земли?!
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06.06.2020 13:57 Відповісти
"майданы" которые поддерживаются и оплачиваются Капитолийским холмом - громят правительства, а "майданы" которые поддерживаются и оплачиваются кремлём - громят магазины и авто ...
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06.06.2020 15:41 Відповісти
Тролик, ты всё напутал BLM = Анти-майдан.
Стопроцентная ложь в СМИ и организованные проплаченные бандиты на улицах.
Майдановцы не разбили ни одной витрины на Крещатике, ольгинец.
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06.06.2020 21:26 Відповісти
Читать научись, или точнее понимать прочитанное, потом поговорим.
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06.06.2020 21:30 Відповісти
У леваков как обычно - протестующие мирные и пушистые, а если что-то там сожгли то это не они виноваты а кто-то другой их специально провоцирует и науськивает.
Признаться что "протестующие" громят и жгут все по своей воле - низзя, разрушает левацкую картину мира.
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06.06.2020 15:50 Відповісти
Нужно слово левацкую - разшифровать)
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06.06.2020 16:13 Відповісти
Кацап и в Африке кацап
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06.06.2020 16:11 Відповісти
https://ru.krymr.com/a/news-kazahstan-politsiya-oppozocionery/30656325.html В Казахстане полиция задержала десятки оппозиционеров ,в Беларусь поднялись оппозиционеры,кремлёвский Фюрер уже забегал как та белка в колесе,наверное боится разрыва цепочки и быстрого падения его режима,работники ФСБ хорошо поднялись на трусости Фюрера
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06.06.2020 16:36 Відповісти
Я и не сомвневался...
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06.06.2020 17:46 Відповісти
Во боты кацапские тут активизировались, как будто всем это интересно
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06.06.2020 17:50 Відповісти
Хтоб сомневался....
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07.06.2020 11:10 Відповісти
"(Eliminating Barriers for the Liberation of Africa, ****) Источник: https://censor.net/n3200400"
відразу стало зрозуміло, що це близький та "нативний" термін - скоречення на єреф.
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07.06.2020 18:27 Відповісти
не верю
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07.06.2020 20:31 Відповісти
так гана или ольгино определитесь уже
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07.06.2020 20:32 Відповісти
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