Протести в США підтримує контрольована Москвою група впливу в Гані, - CNN

Проросійські боти діють тепер не тільки з офісу в Ольгіні, а й також працюють через Гану і Нігерію. Одне з їхніх завдань - провокувати жителів США на участь у протестах та погромах.

До такого висновку прийшли журналісти-розслідувачі, що працюють на CNN, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Кореспонденти телеканалу з'ясували, що організація "Усунення бар'єрів для звільнення Африки" (Eliminating Barriers for the Liberation of Africa, EBLA) було прикриттям для роботи з території Гани кібергруппи, орієнтованої на освітлення радикальних подій у США.

Ця група просувала ідеї посилення афроамериканського руху і нетерпимості до білих американців. Метою російської кампанії з дезінформації, на думку експертів, було провокування безладів і штучний поділ американського суспільства.

За даними Фейсбуку, близько 13 200 акаунтів були фоловерами одного і більше акаунтів у Гані і близько 263 200 осіб були підписниками одного і більше акаунтів в Інстаграмі, 65% яких були в США.

Один з акаунтів навіть прикидався кузиною афроамериканця, убитого поліцією після затримання. Пост потім було поширено в Фейсбук-групі під назвою "Африканці в США". У групі заявили CNN, що вони не підозрювали про те, що їх використовують тролі.

Подальший аналіз групи вказує на те, що вона з великим ступенем імовірності входить до російської групи впливу, афілійованої з військовою частиною 74455, яка вже була об'єктом аналізу Інституту глобальних загроз і вивчення демократії в грудні 2019 року.

Повторний аналіз контенту фоловерів і френдів лідера так званого "Антиглобалістського руху Росії" Олександра Іонова у Фейсбуці вказує на їхнє активне залучення до мобілізації учасників протесту не тільки у США, а й у країнах африканського континенту.

Особливу активність демонструють контакти Іонова з "Африканською народною соціалістичною партією США" (African People's Socialist Party USA).

Ідеї ​​постів, опублікованих у соціальних мережах, збігаються як між собою, так і з месседжами нинішніх протестів у США. Ключовий меседж більшості повідомлень - поліцейське насильство стосовно темношкірого населення. При цьому приклади таких випадків у США переважно поєднуються з фактами порушення прав людини поліцією в африканських країнах.

Очевидно, що такий підхід покликаний вказати на нібито масовість порушень прав темношкірого населення саме в США, беручи до уваги поширення інформації від імені "Африканської народної соціалістичної партії США". У період пандемії до цих меседжів військової інформаційної операції додалася теза про порушення прав темношкірих і їхня дискримінація в медичних закладах.

Другим повідомленням, поширюваним акаунтами, афілійованими з Росією, є популістська теза про те, що ті, хто гнобив темношкіре населення, мають виплатити репатріацію. Цей меседж звернено до незаможних і спрямований на мобілізацію прихильників за допомогою марксистсько-ленінської формули "Забрати у багатих - віддати бідним". І сприяє радикалізації протестів і вандалізму.

Кампанія в країнах африканського континенту має подібні меседжі, однак переслідує іншу мету - удар по присутності США в Африці. Теза, що ставить знак рівності між расизмом і колоніалізмом, спрямована на звинувачення США і Заходу загалом. Колоніалізм у даному випадку персоніфікований і через расизм пов'язується Москвою із Заходом. Таким чином, боротьба з расизмом, за задумом ініціаторів інформаційної кампанії, має полягати в зниженні впливу і присутності США в Африці.