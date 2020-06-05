Протести в США підтримує контрольована Москвою група впливу в Гані, - CNN
Проросійські боти діють тепер не тільки з офісу в Ольгіні, а й також працюють через Гану і Нігерію. Одне з їхніх завдань - провокувати жителів США на участь у протестах та погромах.
До такого висновку прийшли журналісти-розслідувачі, що працюють на CNN, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
Кореспонденти телеканалу з'ясували, що організація "Усунення бар'єрів для звільнення Африки" (Eliminating Barriers for the Liberation of Africa, EBLA) було прикриттям для роботи з території Гани кібергруппи, орієнтованої на освітлення радикальних подій у США.
Ця група просувала ідеї посилення афроамериканського руху і нетерпимості до білих американців. Метою російської кампанії з дезінформації, на думку експертів, було провокування безладів і штучний поділ американського суспільства.
За даними Фейсбуку, близько 13 200 акаунтів були фоловерами одного і більше акаунтів у Гані і близько 263 200 осіб були підписниками одного і більше акаунтів в Інстаграмі, 65% яких були в США.
Один з акаунтів навіть прикидався кузиною афроамериканця, убитого поліцією після затримання. Пост потім було поширено в Фейсбук-групі під назвою "Африканці в США". У групі заявили CNN, що вони не підозрювали про те, що їх використовують тролі.
Подальший аналіз групи вказує на те, що вона з великим ступенем імовірності входить до російської групи впливу, афілійованої з військовою частиною 74455, яка вже була об'єктом аналізу Інституту глобальних загроз і вивчення демократії в грудні 2019 року.
Повторний аналіз контенту фоловерів і френдів лідера так званого "Антиглобалістського руху Росії" Олександра Іонова у Фейсбуці вказує на їхнє активне залучення до мобілізації учасників протесту не тільки у США, а й у країнах африканського континенту.
Особливу активність демонструють контакти Іонова з "Африканською народною соціалістичною партією США" (African People's Socialist Party USA).
Ідеї постів, опублікованих у соціальних мережах, збігаються як між собою, так і з месседжами нинішніх протестів у США. Ключовий меседж більшості повідомлень - поліцейське насильство стосовно темношкірого населення. При цьому приклади таких випадків у США переважно поєднуються з фактами порушення прав людини поліцією в африканських країнах.
Очевидно, що такий підхід покликаний вказати на нібито масовість порушень прав темношкірого населення саме в США, беручи до уваги поширення інформації від імені "Африканської народної соціалістичної партії США". У період пандемії до цих меседжів військової інформаційної операції додалася теза про порушення прав темношкірих і їхня дискримінація в медичних закладах.
Другим повідомленням, поширюваним акаунтами, афілійованими з Росією, є популістська теза про те, що ті, хто гнобив темношкіре населення, мають виплатити репатріацію. Цей меседж звернено до незаможних і спрямований на мобілізацію прихильників за допомогою марксистсько-ленінської формули "Забрати у багатих - віддати бідним". І сприяє радикалізації протестів і вандалізму.
Кампанія в країнах африканського континенту має подібні меседжі, однак переслідує іншу мету - удар по присутності США в Африці. Теза, що ставить знак рівності між расизмом і колоніалізмом, спрямована на звинувачення США і Заходу загалом. Колоніалізм у даному випадку персоніфікований і через расизм пов'язується Москвою із Заходом. Таким чином, боротьба з расизмом, за задумом ініціаторів інформаційної кампанії, має полягати в зниженні впливу і присутності США в Африці.
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Не либералы развязали, а 15% безработицы в среднем в Штатах и приб 30% - безработица среди негров. Роль либералов - пассивность перед черным расизмом, а не разжигание насилия.
Трампу удалось Мае месяце создат 2 миллиона рабочих мест
През Штатов не имеет инструментов для оперативного влияния на безработицу. Кроме того
...как утверждают в Минтруде/США/, улучшение оказалось неравномерным: уровень безработицы среди белого населения показал рекордное снижение, но вырос среди темнокожих и азиатов.
https://www.rbc.ru/economics/06/06/2020/5edad7779a7947790ef7f6d6
Так это и есть конец господства протестантской этики в Штатах. По протестантской этике - работа это дар божий, способ достигнуть мастерства, избранности. А по африканской - работа это способ получить средства, чтоб не работать.)))) А если есть другой способ, напр пособие, то нафик работу.
Верно, во всех проблемах всегда обвинят действующего преза, в тч и в короновирусе.
Проблема Штатов сегодня в том, что одновременно происходит: исчезновение протестантской трудовой морали внутри Штатов и потеря роли мирового гегемона в мире. Трамп по факту это признал и ведет к переходу к системе "первый среди равных" в межд политике и возврату промышленности внутри. Болезненно, но необходимо.
А Байден/демократы скорее за сохранение глобализма, политики продолжения опоры на "доллар и авианосцы", хотя ресурсов у Штатов на это уже не хватает.
Вот-вот, именно Гана виноват в том, что доля Штатов в мир экономике упала с 50% в 1950 до 20% сегодня. Как страшно жить!!!!!
https://twitter.com/Rasmussen_Poll/status/1268919228855451654?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1268919228855451654&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.zerohedge.com%2Fpolitical%2Frasmussen-black-approval-trump-surges-over-40
Эпоха Чумака - это сегодня человечества, доля рацио как основы поступков падает.
Бородатых европейцы мучительно угнетали, как сейчас черножопых американцы!
Слава Расии!
кремлядь та гебня має великий досвід по використанню криміналітету для розгойдування ситуації в інших країнах.
Вже забули, як розгойдували ситуацію у Харкові, як було у Луганську та у Донецьку навесні 2014 року? Там багато самих буйних, провокаторів і були організовані і відправлені фсб, більшість, що розпалювали вогнище і були завезеними кацапами, були цілі автоколони гебешних провокаторів та криміналітету з Ростову, з інших місць паРаші.
А що, кордон з обісРашкою ще досі не закритий і віз для кацапо-ординців немає?
Давно уже. Еще ж Порох границы закрыл и ввел визовый режим
Було заборонено для кацапо-орди користуватися внутрішнім пашпортом паРаші для вїзду, тільки закордонним біометричним,для свинособак-чоловіків в'їзд тільки з нотаріальним запрошенням, це все в рази зменшило кількість кацапо-ординців, що шльондрали по Україні.
При шмарклі ці обмеження залишилися? Нехай віслюк йде далі та вводить візи для свинособак, хоча б електронні, нехай декларують зарання чого пруться та отримають дозвіл віслюк же скакав та гавкав,що знає, як краще та впирається краще Порошенка, нехай покаже.
Все эти ублюдочные коминтерны, движения за права и подобная срань давно были инспирированы и используемы Совком для борьбы против Штатов. И надо признать они многого добились - поражением во вьетнамской войне Америка обязана всяким молодежным движнякам и хиппи-отбросам, которые спекулировали темой мира.
Ровно то что сейчас делает свинопадаль в Украине, когда голосит "Нам нужен мир!" забывая уточнить - А какой ценой вам нужен этот самый - мир!? Почему вы такие на словах мирные встречаете цветами кацапскую мразь, убийц и оккупантов Украинской Земли?!
Стопроцентная ложь в СМИ и организованные проплаченные бандиты на улицах.
Майдановцы не разбили ни одной витрины на Крещатике, ольгинец.
Признаться что "протестующие" громят и жгут все по своей воле - низзя, разрушает левацкую картину мира.
відразу стало зрозуміло, що це близький та "нативний" термін - скоречення на єреф.