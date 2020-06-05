Протесты в США поддерживает контролируемая Москвой группа влияния в Гане, - CNN
Пророссийские боты действуют теперь не только из офиса в Ольгино, но также работают через Гану и Нигерию. Одна из их задач — провоцировать жителей США на участие в протестах и погромах.
К такому выводу пришли журналисты-расследователи, работающие на CNN, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
Корреспонденты телеканала выяснили, что организация "Устранение барьеров для освобождения Африки" (Eliminating Barriers for the Liberation of Africa, EBLA) являлась прикрытием для работы с территории Ганы кибергруппы, ориентированной на освещение радикальных событий в США.
Эта группа продвигала идеи усиления афроамериканского движения и нетерпимости к белым американцам. Целью российской кампании по дезинформации, по мнению экспертов, являлось провоцирование беспорядков и искусственное разделение американского общества.
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По данным Фейсбука, около 13 200 аккаунтов являлись фолловерами одного и более аккаунтов в Гане и около 263 200 человек являлись подписчиками одного и более аккаунтов в Инстаграме, 65 % которых были в США.
Один из аккаунтов даже притворялся кузиной афроамериканца, убитого полицией после задержания. Пост затем был распространен в Фейсбук-группу под названием "Африканцы в США". В группе заявили CNN, что они не подозревали о том, что их используют тролли.
Дальнейший анализ группы указывает на то, что она с большой степенью вероятности входит в российскую группу влияния, аффилированную с военной частью 74455, которая уже была объектом анализа Института глобальных угроз и изучения демократии в декабре 2019 года.
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Повторный анализ контента фолловеров и френдов лидера так называемого "Антиглобалистского движения России" Александра Ионова в Фейсбуке указывает на их активное вовлечение в мобилизацию протестующих не только США, но и в странах африканского континента.
Особенную активность демонстрируют контакты Ионова из "Африканской народной социалистической партии США" (African People's Socialist Party USA).
Идеи постов, опубликованных в социальных сетях, совпадают как между собой, так и с месседжами нынешних протестов в США. Ключевой месседж большинства сообщений – полицейское насилие в отношении темнокожего населения. При этом примеры таких случаев в США в большинстве случаев сочетаются с фактами нарушения прав человека полицией в африканских странах.
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Очевидно, что такой подход призван указать на якобы массовость нарушений прав темнокожего населения именно в США, принимая во внимание распространение информации от имени "Африканской народной социалистической партии США". В период пандемии к этим месседжам военной информационной операции добавился тезис о нарушении прав темнокожих и их дискриминации в медицинских заведениях.
Вторым сообщением, распространяемым аккаунтами, аффилированными с Россией, является популистский тезис о том, что те, кто угнетал темнокожее население, должны выплатить репатриацию. Данный месседж обращен к малоимущим и направлен на мобилизацию сторонников при помощи марксистско-ленинской формулы "Забрать у богатых – отдать бедным". И способствует радикализации протестов и вандализму.
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Кампания в странах африканского континента схожа по месседжам, однако преследует иную цель – удар по присутствию США в Африке. Тезис, ставящий знак равенства между расизмом и колониализмом, направлен на обвинение США и Запада в целом. Колониализм в данном случае персонифицирован и через расизм связывается Москвой с Западом. Таким образом, борьба с расизмом, по замыслу инициаторов информационной кампании, должна заключаться в снижении влияния и присутствия США в Африке.
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Не либералы развязали, а 15% безработицы в среднем в Штатах и приб 30% - безработица среди негров. Роль либералов - пассивность перед черным расизмом, а не разжигание насилия.
Трампу удалось Мае месяце создат 2 миллиона рабочих мест
През Штатов не имеет инструментов для оперативного влияния на безработицу. Кроме того
...как утверждают в Минтруде/США/, улучшение оказалось неравномерным: уровень безработицы среди белого населения показал рекордное снижение, но вырос среди темнокожих и азиатов.
https://www.rbc.ru/economics/06/06/2020/5edad7779a7947790ef7f6d6
Так это и есть конец господства протестантской этики в Штатах. По протестантской этике - работа это дар божий, способ достигнуть мастерства, избранности. А по африканской - работа это способ получить средства, чтоб не работать.)))) А если есть другой способ, напр пособие, то нафик работу.
Верно, во всех проблемах всегда обвинят действующего преза, в тч и в короновирусе.
Проблема Штатов сегодня в том, что одновременно происходит: исчезновение протестантской трудовой морали внутри Штатов и потеря роли мирового гегемона в мире. Трамп по факту это признал и ведет к переходу к системе "первый среди равных" в межд политике и возврату промышленности внутри. Болезненно, но необходимо.
А Байден/демократы скорее за сохранение глобализма, политики продолжения опоры на "доллар и авианосцы", хотя ресурсов у Штатов на это уже не хватает.
Вот-вот, именно Гана виноват в том, что доля Штатов в мир экономике упала с 50% в 1950 до 20% сегодня. Как страшно жить!!!!!
https://twitter.com/Rasmussen_Poll/status/1268919228855451654?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1268919228855451654&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.zerohedge.com%2Fpolitical%2Frasmussen-black-approval-trump-surges-over-40
Эпоха Чумака - это сегодня человечества, доля рацио как основы поступков падает.
Бородатых европейцы мучительно угнетали, как сейчас черножопых американцы!
Слава Расии!
кремлядь та гебня має великий досвід по використанню криміналітету для розгойдування ситуації в інших країнах.
Вже забули, як розгойдували ситуацію у Харкові, як було у Луганську та у Донецьку навесні 2014 року? Там багато самих буйних, провокаторів і були організовані і відправлені фсб, більшість, що розпалювали вогнище і були завезеними кацапами, були цілі автоколони гебешних провокаторів та криміналітету з Ростову, з інших місць паРаші.
А що, кордон з обісРашкою ще досі не закритий і віз для кацапо-ординців немає?
Давно уже. Еще ж Порох границы закрыл и ввел визовый режим
Було заборонено для кацапо-орди користуватися внутрішнім пашпортом паРаші для вїзду, тільки закордонним біометричним,для свинособак-чоловіків в'їзд тільки з нотаріальним запрошенням, це все в рази зменшило кількість кацапо-ординців, що шльондрали по Україні.
При шмарклі ці обмеження залишилися? Нехай віслюк йде далі та вводить візи для свинособак, хоча б електронні, нехай декларують зарання чого пруться та отримають дозвіл віслюк же скакав та гавкав,що знає, як краще та впирається краще Порошенка, нехай покаже.
Все эти ублюдочные коминтерны, движения за права и подобная срань давно были инспирированы и используемы Совком для борьбы против Штатов. И надо признать они многого добились - поражением во вьетнамской войне Америка обязана всяким молодежным движнякам и хиппи-отбросам, которые спекулировали темой мира.
Ровно то что сейчас делает свинопадаль в Украине, когда голосит "Нам нужен мир!" забывая уточнить - А какой ценой вам нужен этот самый - мир!? Почему вы такие на словах мирные встречаете цветами кацапскую мразь, убийц и оккупантов Украинской Земли?!
Стопроцентная ложь в СМИ и организованные проплаченные бандиты на улицах.
Майдановцы не разбили ни одной витрины на Крещатике, ольгинец.
Признаться что "протестующие" громят и жгут все по своей воле - низзя, разрушает левацкую картину мира.
відразу стало зрозуміло, що це близький та "нативний" термін - скоречення на єреф.