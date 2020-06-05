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Протесты в США поддерживает контролируемая Москвой группа влияния в Гане, - CNN

Протесты в США поддерживает контролируемая Москвой группа влияния в Гане, - CNN

Пророссийские боты действуют теперь не только из офиса в Ольгино, но также работают через Гану и Нигерию. Одна из их задач — провоцировать жителей США на участие в протестах и погромах.

К такому выводу пришли журналисты-расследователи, работающие на CNN, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Корреспонденты телеканала выяснили, что организация "Устранение барьеров для освобождения Африки" (Eliminating Barriers for the Liberation of Africa, EBLA) являлась прикрытием для работы с территории Ганы кибергруппы, ориентированной на освещение радикальных событий в США.

Эта группа продвигала идеи усиления афроамериканского движения и нетерпимости к белым американцам. Целью российской кампании по дезинформации, по мнению экспертов, являлось провоцирование беспорядков и искусственное разделение американского общества.

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По данным Фейсбука, около 13 200 аккаунтов являлись фолловерами одного и более аккаунтов в Гане и около 263 200 человек являлись подписчиками одного и более аккаунтов в Инстаграме, 65 % которых были в США.

Один из аккаунтов даже притворялся кузиной афроамериканца, убитого полицией после задержания. Пост затем был распространен в Фейсбук-группу под названием "Африканцы в США". В группе заявили CNN, что они не подозревали о том, что их используют тролли.

Дальнейший анализ группы указывает на то, что она с большой степенью вероятности входит в российскую группу влияния, аффилированную с военной частью 74455, которая уже была объектом анализа Института глобальных угроз и изучения демократии в декабре 2019 года.

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Повторный анализ контента фолловеров и френдов лидера так называемого "Антиглобалистского движения России" Александра Ионова в Фейсбуке указывает на их активное вовлечение в мобилизацию протестующих не только США, но и в странах африканского континента.

Особенную активность демонстрируют контакты Ионова из "Африканской народной социалистической партии США" (African People's Socialist Party USA).

Идеи постов, опубликованных в социальных сетях, совпадают как между собой, так и с месседжами нынешних протестов в США. Ключевой месседж большинства сообщений – полицейское насилие в отношении темнокожего населения. При этом примеры таких случаев в США в большинстве случаев сочетаются с фактами нарушения прав человека полицией в африканских странах.

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Очевидно, что такой подход призван указать на якобы массовость нарушений прав темнокожего населения именно в США, принимая во внимание распространение информации от имени "Африканской народной социалистической партии США". В период пандемии к этим месседжам военной информационной операции добавился тезис о нарушении прав темнокожих и их дискриминации в медицинских заведениях.

Вторым сообщением, распространяемым аккаунтами, аффилированными с Россией, является популистский тезис о том, что те, кто угнетал темнокожее население, должны выплатить репатриацию. Данный месседж обращен к малоимущим и направлен на мобилизацию сторонников при помощи марксистско-ленинской формулы "Забрать у богатых – отдать бедным". И способствует радикализации протестов и вандализму.

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Кампания в странах африканского континента схожа по месседжам, однако преследует иную цель – удар по присутствию США в Африке. Тезис, ставящий знак равенства между расизмом и колониализмом, направлен на обвинение США и Запада в целом. Колониализм в данном случае персонифицирован и через расизм связывается Москвой с Западом. Таким образом, борьба с расизмом, по замыслу инициаторов информационной кампании, должна заключаться в снижении влияния и присутствия США в Африке.

Автор: 

протест (5857) россия (95402) США (26489) тролль (52) боты (68)


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Топ комментарии
+78
Кто бы сомневался, что и там их рога торчат?
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05.06.2020 20:07
+76
Весті із Донбасса.
Уроженец Ульяновской области, Вешкаймского района, села Ермоловка, Куприяшкин Александр, позывной Купер, охоту на укров закончил... 02.06.2020 был убит снайпером в р-не авдеевской промки. - IgorGirkin.

Протесты в США поддерживает контролируемая Москвой группа влияния в Гане, - CNN - Цензор.НЕТ 4356
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05.06.2020 20:28
+47
Где беспорядки и протесты там и кацапские сатанинские роги торчат. В любом беспорядке они себе сливки снимут. Под это дело может отнимут у США какой -нибудь полуостров?Может в Майями зеленых человечков запустят? А Трамп? Любитель Путина. Не отстегнешь своему дружку?
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05.06.2020 20:13
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Страница 3 из 3
Тебе клоуну криворожскому сидящему в говне уже все понятно . А вот и нет поддержка Трампа не уменьшалась ни фальшивым ипичментом , ни с короновирусом и вот сейчас либералы развязали в стране бунты грабежи и насилия ибо у них нет реального шанса выиграть у Трампа выборы . Выкуси . Трампу удалось Мае месяце создат 2 миллиона рабочих мест и вместо пронозируемого роста безработицы она уменшилась . Байден старый маразматик . Он ни страной управлять ни посрать самостоятельно не может .
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06.06.2020 05:01 Ответить
Данные по росту числа рабочих мест тебе с Лубянки предоставили?
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06.06.2020 10:24 Ответить
сейчас либералы развязали в стране бунты грабежи и насилия

Не либералы развязали, а 15% безработицы в среднем в Штатах и приб 30% - безработица среди негров. Роль либералов - пассивность перед черным расизмом, а не разжигание насилия.

Трампу удалось Мае месяце создат 2 миллиона рабочих мест

През Штатов не имеет инструментов для оперативного влияния на безработицу. Кроме того

...как утверждают в Минтруде/США/, улучшение оказалось неравномерным: уровень безработицы среди белого населения показал рекордное снижение, но вырос среди темнокожих и азиатов.
https://www.rbc.ru/economics/06/06/2020/5edad7779a7947790ef7f6d6
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06.06.2020 12:10 Ответить
потому что белые хотят работать а неграм и на пособии хорошо.
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06.06.2020 16:01 Ответить
потому что белые хотят работать а неграм и на пособии хорошо.

Так это и есть конец господства протестантской этики в Штатах. По протестантской этике - работа это дар божий, способ достигнуть мастерства, избранности. А по африканской - работа это способ получить средства, чтоб не работать.)))) А если есть другой способ, напр пособие, то нафик работу.
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06.06.2020 18:08 Ответить
Байден опережает Трампа уже не на пару процентов, а процентов на 10, чтобы Байдену победить осенью, ему остается только сидеть на попе ровно и не совершать ошибок, Трамп мечется в роли догоняющего...
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06.06.2020 06:01 Ответить
чтобы Байдену победить осенью, ему остается только сидеть на попе ровно и не совершать ошибок, Трамп мечется в роли догоняющего...
Верно, во всех проблемах всегда обвинят действующего преза, в тч и в короновирусе.
Проблема Штатов сегодня в том, что одновременно происходит: исчезновение протестантской трудовой морали внутри Штатов и потеря роли мирового гегемона в мире. Трамп по факту это признал и ведет к переходу к системе "первый среди равных" в межд политике и возврату промышленности внутри. Болезненно, но необходимо.

А Байден/демократы скорее за сохранение глобализма, политики продолжения опоры на "доллар и авианосцы", хотя ресурсов у Штатов на это уже не хватает.
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06.06.2020 12:40 Ответить
зашел на reddit, о ужас да там сплошняком разжигание и поддержка протестов, тоже держут эти самые из ганы
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06.06.2020 02:39 Ответить
зашел на reddit, о ужас да там сплошняком разжигание и поддержка протестов, тоже держут эти самые из ганы
Вот-вот, именно Гана виноват в том, что доля Штатов в мир экономике упала с 50% в 1950 до 20% сегодня. Как страшно жить!!!!!
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06.06.2020 12:43 Ответить
Дебилы из CNN а кто дает команды полицейским не реагировать на случаи грабежей поджогов и уничтожение магазинов и другой собственности ? Почему граждане сами выходят на защиту а полицейские становятся на колени ? Почему за толчок буйных демонстрантов от работы отстраняют полицейских ? Почему меры губернаторы и члены городских советов требуют не называть грабителей преступниками , а протестующими. Вопрос риторический . Пошли вы в .. либеральные свиньи .
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06.06.2020 04:51 Ответить
и тех и тех контролируют из Ганы, и рыжего тоже, раскрытый "посредник" с ольгино переехал в Гану
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06.06.2020 05:15 Ответить
Расмуссен опрос: Поддержка Трампа вероятными афроамериканскими избирателями превысила 40%.

https://twitter.com/Rasmussen_Poll/status/1268919228855451654?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1268919228855451654&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.zerohedge.com%2Fpolitical%2Frasmussen-black-approval-trump-surges-over-40
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06.06.2020 05:09 Ответить
Писала о том же с первого дня протестов в Штатах. Что авторы мальчика в трусиках, защитники русскоязычного населения, друзья путчдемона и держатели цеха по пошиву желтых жилетов превратились в крепких чернокожих парней, которых всю жизнь 'избивала и насиловала' американская полиция. Мне отвечали - но зачем им это, ведь это подкосит трампнаш. А затем, чтобы показать хаос в Штатах, где выплатили каждому нуждающемуся в помощи по тысяче или больше долларов, где помогали продуктами и раздавали - а оппозит этому 'порядок' на нарассее, где 'всеподконтролем'. Хремль говорит и показывает - хотите, чтобы ваши машины были разбиты, ваш бизнес был уничтожен, ваши дома сожжены/ взорваны - это все продукт 'никому не нужной' свободы и демократии. Не хотите - голосуйте за обнулянта. Недаром все мудазвоны переключились с Украины на Штаты.
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06.06.2020 05:51 Ответить
Северный поток 2, обошелся штатам примерно в 10 триллионов долларов.
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06.06.2020 06:22 Ответить
Поделитесь рецептом того, что вы курите. Очень у вас забористая дрянь! Штырит вас не по-детски!
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06.06.2020 10:27 Ответить
Тебе нельзя. Ты уже и так сидишь тут в изменённом сознании. Не можешь сопоставить тему этой ветки форума с убытками от протестов в США. Вася выйдет? Вася Умер! Так, он, что не пойдет с нами за коноплёй?
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06.06.2020 12:11 Ответить
Кстати, это я тебя расспамил. Наверное, кому то стало стыдно читать.
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06.06.2020 12:12 Ответить
Ты сегодня не Алёна? Ты мальчик?
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06.06.2020 21:18 Ответить
Здравия всем! Как сказал Понсенков, вы в Европу и США побольше варваров пускайте со всего мира!
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06.06.2020 05:52 Ответить
Это те кто трёх литровыми банками, воду из телевизора заряжал, они и руку кремля видят повсюду. Руку кремля видят, а ногу полицейского не замечают. Эпоха Чумака, это детство человечества.
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06.06.2020 06:44 Ответить
Те кто заряжал воду - сейчас веруют в скрепы и *****. Тебе ли сидя на бутылке этого не знать?
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06.06.2020 11:28 Ответить
Эпоха Чумака, это детство человечества.
Эпоха Чумака - это сегодня человечества, доля рацио как основы поступков падает.
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06.06.2020 12:50 Ответить
Да уничтожать уже пора эту помойку - говноРашку...
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06.06.2020 07:37 Ответить
"Результаты вскрытия показали, что Флойд был болен коронавирусом. Однако болезнь, скорее всего, проходила у него бессимптомно."
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06.06.2020 08:05 Ответить
Свинорусы еще хотят санкций которые не вредят.
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06.06.2020 10:29 Ответить
А как вы думаете появился ИГИЛ?
Бородатых европейцы мучительно угнетали, как сейчас черножопых американцы!
Слава Расии!
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06.06.2020 10:51 Ответить
Это еще Македонский влез в Афганистан и разворошил тот муравейник.
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06.06.2020 14:00 Ответить
До речі, кацапо-ординські "вори у законі" (навіть саме поняття кацапське) працювали на кремлядь під час анексії Криму...

кремлядь та гебня має великий досвід по використанню криміналітету для розгойдування ситуації в інших країнах.

Вже забули, як розгойдували ситуацію у Харкові, як було у Луганську та у Донецьку навесні 2014 року? Там багато самих буйних, провокаторів і були організовані і відправлені фсб, більшість, що розпалювали вогнище і були завезеними кацапами, були цілі автоколони гебешних провокаторів та криміналітету з Ростову, з інших місць паРаші.

А що, кордон з обісРашкою ще досі не закритий і віз для кацапо-ординців немає?
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06.06.2020 11:33 Ответить
https://censor.net/user/52333 А що, кордон з обісРашкою ще досі не закритий і віз для кацапо-ординців немає?

Давно уже. Еще ж Порох границы закрыл и ввел визовый режим
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06.06.2020 17:25 Ответить
Порошенко якраз все зробив хитро та розумно, майже всі кацапи з 18 до 60 років без поважних причин в'їхати в Україну не могли, а ось хАхли-малоросьці, яким конче потрібно було на парАшу могли собі туди їхати.
Було заборонено для кацапо-орди користуватися внутрішнім пашпортом паРаші для вїзду, тільки закордонним біометричним,для свинособак-чоловіків в'їзд тільки з нотаріальним запрошенням, це все в рази зменшило кількість кацапо-ординців, що шльондрали по Україні.

При шмарклі ці обмеження залишилися? Нехай віслюк йде далі та вводить візи для свинособак, хоча б електронні, нехай декларують зарання чого пруться та отримають дозвіл віслюк же скакав та гавкав,що знає, як краще та впирається краще Порошенка, нехай покаже.
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06.06.2020 18:41 Ответить
Кремлівські боти всюди! Вони навіть тут є. Зараз дуже жваво тролять демократів та звинувачують їх у фінансуванні погромів та антіфа. Форумчанин під ніком Хєроморф дуже нав'язливо буде змушувати вас полюбити Трампа. Будьте пильними та обережними, вас обробляють.
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06.06.2020 12:05 Ответить
Будто сразу было не ясно что свинокацапня упустит момент что бы подорвать и расшатать ситуацию в США.
Все эти ублюдочные коминтерны, движения за права и подобная срань давно были инспирированы и используемы Совком для борьбы против Штатов. И надо признать они многого добились - поражением во вьетнамской войне Америка обязана всяким молодежным движнякам и хиппи-отбросам, которые спекулировали темой мира.

Ровно то что сейчас делает свинопадаль в Украине, когда голосит "Нам нужен мир!" забывая уточнить - А какой ценой вам нужен этот самый - мир!? Почему вы такие на словах мирные встречаете цветами кацапскую мразь, убийц и оккупантов Украинской Земли?!
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06.06.2020 13:57 Ответить
"майданы" которые поддерживаются и оплачиваются Капитолийским холмом - громят правительства, а "майданы" которые поддерживаются и оплачиваются кремлём - громят магазины и авто ...
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06.06.2020 15:41 Ответить
Тролик, ты всё напутал BLM = Анти-майдан.
Стопроцентная ложь в СМИ и организованные проплаченные бандиты на улицах.
Майдановцы не разбили ни одной витрины на Крещатике, ольгинец.
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06.06.2020 21:26 Ответить
Читать научись, или точнее понимать прочитанное, потом поговорим.
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06.06.2020 21:30 Ответить
У леваков как обычно - протестующие мирные и пушистые, а если что-то там сожгли то это не они виноваты а кто-то другой их специально провоцирует и науськивает.
Признаться что "протестующие" громят и жгут все по своей воле - низзя, разрушает левацкую картину мира.
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06.06.2020 15:50 Ответить
Нужно слово левацкую - разшифровать)
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06.06.2020 16:13 Ответить
Кацап и в Африке кацап
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06.06.2020 16:11 Ответить
https://ru.krymr.com/a/news-kazahstan-politsiya-oppozocionery/30656325.html В Казахстане полиция задержала десятки оппозиционеров ,в Беларусь поднялись оппозиционеры,кремлёвский Фюрер уже забегал как та белка в колесе,наверное боится разрыва цепочки и быстрого падения его режима,работники ФСБ хорошо поднялись на трусости Фюрера
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06.06.2020 16:36 Ответить
Я и не сомвневался...
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06.06.2020 17:46 Ответить
Во боты кацапские тут активизировались, как будто всем это интересно
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06.06.2020 17:50 Ответить
Хтоб сомневался....
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07.06.2020 11:10 Ответить
"(Eliminating Barriers for the Liberation of Africa, ****) Источник: https://censor.net/n3200400"
відразу стало зрозуміло, що це близький та "нативний" термін - скоречення на єреф.
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07.06.2020 18:27 Ответить
не верю
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07.06.2020 20:31 Ответить
так гана или ольгино определитесь уже
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07.06.2020 20:32 Ответить
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