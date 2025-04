Протесты в США поддерживает контролируемая Москвой группа влияния в Гане, - CNN

Пророссийские боты действуют теперь не только из офиса в Ольгино, но также работают через Гану и Нигерию. Одна из их задач — провоцировать жителей США на участие в протестах и погромах.

К такому выводу пришли журналисты-расследователи, работающие на CNN, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Корреспонденты телеканала выяснили, что организация "Устранение барьеров для освобождения Африки" (Eliminating Barriers for the Liberation of Africa, EBLA) являлась прикрытием для работы с территории Ганы кибергруппы, ориентированной на освещение радикальных событий в США.

Эта группа продвигала идеи усиления афроамериканского движения и нетерпимости к белым американцам. Целью российской кампании по дезинформации, по мнению экспертов, являлось провоцирование беспорядков и искусственное разделение американского общества.

По данным Фейсбука, около 13 200 аккаунтов являлись фолловерами одного и более аккаунтов в Гане и около 263 200 человек являлись подписчиками одного и более аккаунтов в Инстаграме, 65 % которых были в США.

Один из аккаунтов даже притворялся кузиной афроамериканца, убитого полицией после задержания. Пост затем был распространен в Фейсбук-группу под названием "Африканцы в США". В группе заявили CNN, что они не подозревали о том, что их используют тролли.

Дальнейший анализ группы указывает на то, что она с большой степенью вероятности входит в российскую группу влияния, аффилированную с военной частью 74455, которая уже была объектом анализа Института глобальных угроз и изучения демократии в декабре 2019 года.

Повторный анализ контента фолловеров и френдов лидера так называемого "Антиглобалистского движения России" Александра Ионова в Фейсбуке указывает на их активное вовлечение в мобилизацию протестующих не только США, но и в странах африканского континента.

Особенную активность демонстрируют контакты Ионова из "Африканской народной социалистической партии США" (African People's Socialist Party USA).

Идеи постов, опубликованных в социальных сетях, совпадают как между собой, так и с месседжами нынешних протестов в США. Ключевой месседж большинства сообщений – полицейское насилие в отношении темнокожего населения. При этом примеры таких случаев в США в большинстве случаев сочетаются с фактами нарушения прав человека полицией в африканских странах.

Очевидно, что такой подход призван указать на якобы массовость нарушений прав темнокожего населения именно в США, принимая во внимание распространение информации от имени "Африканской народной социалистической партии США". В период пандемии к этим месседжам военной информационной операции добавился тезис о нарушении прав темнокожих и их дискриминации в медицинских заведениях.

Вторым сообщением, распространяемым аккаунтами, аффилированными с Россией, является популистский тезис о том, что те, кто угнетал темнокожее население, должны выплатить репатриацию. Данный месседж обращен к малоимущим и направлен на мобилизацию сторонников при помощи марксистско-ленинской формулы "Забрать у богатых – отдать бедным". И способствует радикализации протестов и вандализму.

Кампания в странах африканского континента схожа по месседжам, однако преследует иную цель – удар по присутствию США в Африке. Тезис, ставящий знак равенства между расизмом и колониализмом, направлен на обвинение США и Запада в целом. Колониализм в данном случае персонифицирован и через расизм связывается Москвой с Западом. Таким образом, борьба с расизмом, по замыслу инициаторов информационной кампании, должна заключаться в снижении влияния и присутствия США в Африке.