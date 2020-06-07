Скрипаль і його дочка змінили імена та покинули Велику Британію

Колишній полковник ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія, на яких було скоєно замах у Солсбері, покинули Велику Британію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Sunday Times із посиланням на джерело в британському уряді.

Скрипалі, за словами співрозмовника видання, переїхали до Нової Зеландії, де тепер живуть під іншими іменами.

До переїзду, повідомив він, Скрипалі понад рік жили в таємному місці, яке їм забезпечила британська розвідка MI6.

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Як повідомлялось, експолковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль, який проживає у Великій Британії, засуджений у 2006 році за шпигунство на користь британських спецслужб, і його дочка Юлія 5 березня 2018 року постраждали унаслідок отруєння невідомою речовиною в торговому центрі міста Солсбері.

Уряд Великої Британії дійшов висновку, що відповідальність за отруєння в Солсбері колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки, найімовірніше, лежить на Росії. Він також повідомив, що постраждалих було отруєно нервово-паралітичною речовиною "Новачок", яку розроблено в РФ.

5 вересня 2018 року прокуратура Великої Британії назвала імена двох росіян, яких підозрюють у спробі замаху на життя Сергія та Юлії Скрипалів у Солсбері: Олександр Петров та Руслан Боширов. Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза ​​Мей заявила: "Підозрювані в отруєнні Скрипалів є офіцерами ГРУ Генштабу РФ". Прем'єр закликала країни-союзниці Великої Британії активізувати спільні зусилля, щоб протистояти російській розвідці.

У січні 2019 року виконком Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) проголосував за внесення нервово-паралітичної речовини "Новачок" до списку заборонених речовин.