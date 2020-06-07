УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9837 відвідувачів онлайн
Новини Вислання російських дипломатів
12 855 31

Скрипаль і його дочка змінили імена та покинули Велику Британію

Скрипаль і його дочка змінили імена та покинули Велику Британію

Колишній полковник ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія, на яких було скоєно замах у Солсбері, покинули Велику Британію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Sunday Times із посиланням на джерело в британському уряді.

Скрипалі, за словами співрозмовника видання, переїхали до Нової Зеландії, де тепер живуть під іншими іменами.

До переїзду, повідомив він, Скрипалі понад рік жили в таємному місці, яке їм забезпечила британська розвідка MI6.

Читайте також: Скрипалі живі, але відмовляються зустрічатися з представниками РФ, - посол Британії в РФ Брістоу

Як повідомлялось, експолковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль, який проживає у Великій Британії, засуджений у 2006 році за шпигунство на користь британських спецслужб, і його дочка Юлія 5 березня 2018 року постраждали унаслідок отруєння невідомою речовиною в торговому центрі міста Солсбері.

Уряд Великої Британії дійшов висновку, що відповідальність за отруєння в Солсбері колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки, найімовірніше, лежить на Росії. Він також повідомив, що постраждалих було отруєно нервово-паралітичною речовиною "Новачок", яку розроблено в РФ.

5 вересня 2018 року прокуратура Великої Британії назвала імена двох росіян, яких підозрюють у спробі замаху на життя Сергія та Юлії Скрипалів у Солсбері: Олександр Петров та Руслан Боширов. Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза ​​Мей заявила: "Підозрювані в отруєнні Скрипалів є офіцерами ГРУ Генштабу РФ". Прем'єр закликала країни-союзниці Великої Британії активізувати спільні зусилля, щоб протистояти російській розвідці.

У січні 2019 року виконком Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) проголосував за внесення нервово-паралітичної речовини "Новачок" до списку заборонених речовин.

Автор: 

Велика Британія (5563) Скрипаль (481)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+23
на хрен уточнять куда они переехали с новыми именами?
или это так следы путают?
показати весь коментар
07.06.2020 15:01
+9
То что его ***** траванул, не оправдывает этого КРЫМНАШИСТА.
Как там сказали "рузький либерал заканчивается, когда начинается украинский вопрос".
показати весь коментар
07.06.2020 15:32
+8
Правильно заданный вопрос содержит ответ...
показати весь коментар
07.06.2020 15:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
на хрен уточнять куда они переехали с новыми именами?
или это так следы путают?
показати весь коментар
07.06.2020 15:01 Відповісти
а они двое сменили пол
показати весь коментар
07.06.2020 15:06 Відповісти
Правильно заданный вопрос содержит ответ...
показати весь коментар
07.06.2020 15:07 Відповісти
их там нет.
показати весь коментар
07.06.2020 15:40 Відповісти
(мое второе предложение... скорее предположение... да?)
показати весь коментар
07.06.2020 15:42 Відповісти
Любой из вариантов рассчитан на срашанцев. Удачи им.
показати весь коментар
07.06.2020 16:18 Відповісти
вася ти ідійот... невже досі віриш всьому що пишуть?
показати весь коментар
07.06.2020 16:55 Відповісти
чучела
показати весь коментар
07.06.2020 21:30 Відповісти
Кому они нахрен нужны?
показати весь коментар
08.06.2020 00:30 Відповісти
Чё то ржачно очень уж с этим "отравлением" )))
показати весь коментар
07.06.2020 15:03 Відповісти
Безбедная жизнь им обеспечена.
показати весь коментар
07.06.2020 15:06 Відповісти
и как хорошо полковник заработал, что может позволить
показати весь коментар
07.06.2020 15:06 Відповісти
Последний раз видим эти лица?
показати весь коментар
07.06.2020 15:07 Відповісти
Стопудова.
показати весь коментар
07.06.2020 15:11 Відповісти
Хай щастить!!
показати весь коментар
07.06.2020 15:16 Відповісти
То что его ***** траванул, не оправдывает этого КРЫМНАШИСТА.
Как там сказали "рузький либерал заканчивается, когда начинается украинский вопрос".
показати весь коментар
07.06.2020 15:32 Відповісти
нам не интересует судьба Украинафоба пока он жив
показати весь коментар
07.06.2020 16:03 Відповісти
Подсказали где искать? Молодцы.
показати весь коментар
07.06.2020 15:31 Відповісти
их там нет.
показати весь коментар
07.06.2020 15:41 Відповісти
Станут Новичками в Новой Зеландии.
показати весь коментар
07.06.2020 15:49 Відповісти
змінили на балабайкіни і поїхали в Білорусь заплутувати слід.
показати весь коментар
07.06.2020 16:07 Відповісти
оо,,, чепигин с мышкиным уже наверно где-то в посадке червей кормят,,,
показати весь коментар
07.06.2020 16:36 Відповісти
А в это время русские туристы Петров и Васечкин собираются в новую командировку, шпили осматривать
показати весь коментар
07.06.2020 16:48 Відповісти
покунули - не покинули - вообще не известно. может деза.
показати весь коментар
07.06.2020 17:26 Відповісти
Да и хер с ними! У нас и так уродов до хера, а мы за цапов переживаем.
показати весь коментар
07.06.2020 17:46 Відповісти
Одни прячут другие ищут, такая у них работа.

Меня больше интересуют наши спецслужбы, Гиркин, Безлер и ко спокойно себе живут и даже не прячутся.
показати весь коментар
07.06.2020 18:03 Відповісти
А что была информация?
показати весь коментар
07.06.2020 21:46 Відповісти
Бриты вздохнули облегченно. Все имевшиеся на островах оппоненты ху"ла исчезли. (кому как повезло )
показати весь коментар
07.06.2020 21:53 Відповісти
детский сад какойто все им путин болит
показати весь коментар
07.06.2020 23:33 Відповісти
 
 