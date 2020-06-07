Скрипаль и его дочь сменили имена и покинули Великобританию
Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, на которых было совершено покушение в Солсбери, покинули Великобританию.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Sunday Times со ссылкой на источник в британском правительстве.
Скрипали, по словам собеседника издания, переехали в Новую Зеландию, где теперь живут под другими именами.
До переезда, сообщил он, Скрипали более года жили в тайном месте, которое им обеспечила британская разведка MI6.
Как сообщалось, проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия 5 марта 2018 года пострадали в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.
Правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.
5 сентября 2018 года прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ". Премьер призвала страны-союзницы Великобритании активизировать совместные усилия, чтобы противостоять российской разведке.
В январе 2019 года исполком Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) проголосовал за внесение нервно-паралитического вещества "Новичок" в список запрещенных веществ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
или это так следы путают?
Как там сказали "рузький либерал заканчивается, когда начинается украинский вопрос".
Меня больше интересуют наши спецслужбы, Гиркин, Безлер и ко спокойно себе живут и даже не прячутся.