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Скрипаль и его дочь сменили имена и покинули Великобританию

Скрипаль и его дочь сменили имена и покинули Великобританию

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, на которых было совершено покушение в Солсбери, покинули Великобританию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Sunday Times со ссылкой на источник в британском правительстве.

Скрипали, по словам собеседника издания, переехали в Новую Зеландию, где теперь живут под другими именами.

До переезда, сообщил он, Скрипали более года жили в тайном месте, которое им обеспечила британская разведка MI6.

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Как сообщалось, проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия 5 марта 2018 года пострадали в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

5 сентября 2018 года прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ". Премьер призвала страны-союзницы Великобритании активизировать совместные усилия, чтобы противостоять российской разведке.

В январе 2019 года исполком Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) проголосовал за внесение нервно-паралитического вещества "Новичок" в список запрещенных веществ.

Великобритания (4941) Скрипаль Сергей (526)


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Топ комментарии
+23
на хрен уточнять куда они переехали с новыми именами?
или это так следы путают?
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07.06.2020 15:01
+9
То что его ***** траванул, не оправдывает этого КРЫМНАШИСТА.
Как там сказали "рузький либерал заканчивается, когда начинается украинский вопрос".
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07.06.2020 15:32
+8
Правильно заданный вопрос содержит ответ...
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07.06.2020 15:07
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на хрен уточнять куда они переехали с новыми именами?
или это так следы путают?
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07.06.2020 15:01 Ответить
а они двое сменили пол
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07.06.2020 15:06 Ответить
Правильно заданный вопрос содержит ответ...
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07.06.2020 15:07 Ответить
их там нет.
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07.06.2020 15:40 Ответить
(мое второе предложение... скорее предположение... да?)
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07.06.2020 15:42 Ответить
Любой из вариантов рассчитан на срашанцев. Удачи им.
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07.06.2020 16:18 Ответить
вася ти ідійот... невже досі віриш всьому що пишуть?
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07.06.2020 16:55 Ответить
чучела
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07.06.2020 21:30 Ответить
Кому они нахрен нужны?
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08.06.2020 00:30 Ответить
Чё то ржачно очень уж с этим "отравлением" )))
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07.06.2020 15:03 Ответить
Безбедная жизнь им обеспечена.
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07.06.2020 15:06 Ответить
и как хорошо полковник заработал, что может позволить
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07.06.2020 15:06 Ответить
Последний раз видим эти лица?
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07.06.2020 15:07 Ответить
Стопудова.
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07.06.2020 15:11 Ответить
Хай щастить!!
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07.06.2020 15:16 Ответить
То что его ***** траванул, не оправдывает этого КРЫМНАШИСТА.
Как там сказали "рузький либерал заканчивается, когда начинается украинский вопрос".
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07.06.2020 15:32 Ответить
нам не интересует судьба Украинафоба пока он жив
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07.06.2020 16:03 Ответить
Подсказали где искать? Молодцы.
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07.06.2020 15:31 Ответить
их там нет.
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07.06.2020 15:41 Ответить
Станут Новичками в Новой Зеландии.
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07.06.2020 15:49 Ответить
змінили на балабайкіни і поїхали в Білорусь заплутувати слід.
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07.06.2020 16:07 Ответить
оо,,, чепигин с мышкиным уже наверно где-то в посадке червей кормят,,,
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07.06.2020 16:36 Ответить
А в это время русские туристы Петров и Васечкин собираются в новую командировку, шпили осматривать
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07.06.2020 16:48 Ответить
покунули - не покинули - вообще не известно. может деза.
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07.06.2020 17:26 Ответить
Да и хер с ними! У нас и так уродов до хера, а мы за цапов переживаем.
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07.06.2020 17:46 Ответить
Одни прячут другие ищут, такая у них работа.

Меня больше интересуют наши спецслужбы, Гиркин, Безлер и ко спокойно себе живут и даже не прячутся.
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07.06.2020 18:03 Ответить
А что была информация?
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07.06.2020 21:46 Ответить
Бриты вздохнули облегченно. Все имевшиеся на островах оппоненты ху"ла исчезли. (кому как повезло )
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07.06.2020 21:53 Ответить
детский сад какойто все им путин болит
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07.06.2020 23:33 Ответить
 
 