Родині кримського активіста Приходька відмовили в побаченні "через епідеміологічну ситуацію"

Родині арештованого проукраїнського активіста з Криму Олега Приходька відмовили в побаченні з ним "через епідеміологічну ситуацію на невизначений термін".

Про це його дочка Наталія Приходько повідомила громадському об'єднанню "Кримська солідарність", інформує Цензор.НЕТ.

"Мені прийшло повідомлення про те, що мені відмовляють у побаченні з батьком через епідеміологічну ситуацію на невизначений термін. Ми батька не бачили багато місяців, востанє - ще взимку. Засідання відбуваються без нас, бо ми не можемо ні виїхати в Ростов-на-Дону, ні бути присутніми на цих засіданнях по відеоконференцзв'язку з Кримського гарнізонного військового суду. Я не знаю, як буде далі розвиватися ситуація і яким чином ми взагалі зможемо з ним побачитися", - повідомила Наталя.

Адвокат Назім Шейхмамбетов, що представляє інтереси кримчанина в суді, вважає, що карантинні заходи в російських пенітенціарних установах носять виборчий і формальний характер, через що він бачить їх недоцільними і впевнений, що постанову Федеральної служби виконання покарань Росії необхідно переглянути.

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"В'язнів ізолюють від родичів, але не ізолюють від інших людей. Наших підзахисних в службовому транспорті привозять на судові засідання. Під час засідання вони контактують з приставами, співробітниками суду. Природно, при дотриманні певних заходів - рукавички, маски, антисептик. Припускають адвокатів на побачення, знову-таки за дотримання певних заходів. У зв'язку з цим мені незрозуміло, чому така категорія осіб як близькі родичі позбавлена ​​можливості бачитися з членом сім'ї? Люди готові використовувати всі необхідні засоби індивідуального захисту, якщо отримають дозвіл на побачення", - стверджує Шейхмамбетов.

Нагадаємо, 8 лютого 2019 року співробітники кримського главку ФСБ провели обшук у Олега Приходька в окупованому селі Оріхове Сакського району. Силовики вилучили у нього українську символіку, прапори партії "Свобода", червоно-чорні прапори, портрет Степана Бандери, техніку і домашні CD-диски. Після обшуку Приходька відвезли до Сімферополя, де допитували, розпитуючи про його діяльність і зв'язки на материковій частині України. 10 жовтня окупанти затримали проукраїнського активіста з Сак Приходька. Підконтрольний Росії "Київський районний суд" окупованого Криму заарештував активіста на два місяці. 26 грудня окупаційний "суд" у Криму залишив під вартою до лютого українського активіста Приходька. Пізніше йому продовжили арешт до 15 вересня.

1 квітня 2020 року стало відомо, що обвинуваченого в підготовці до теракту жителя Сакського району Криму Олега Приходька незаконно етапували з сімферопольського СІЗО в Росію. 7 квітня стало відомо, що Приходька доставили в СІЗО Ростова-на-Дону.