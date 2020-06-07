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Новости Репрессии в оккупированном Крыму
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Семье крымского активиста Приходько отказали в свидании "из-за эпидемиологической ситуации"

Семье крымского активиста Приходько отказали в свидании

Семье арестованного проукраинского активиста из Крыма Олега Приходько отказали в свидании с ним "из-за эпидемиологической ситуации на неопределенный срок".

Об этом его дочь Наталья Приходько сообщила общественному объединению "Крымская солидарность", информирует Цензор.НЕТ.

"Мне пришло сообщение о том, что мне отказывают в свидании с отцом из-за эпидемиологической ситуации на неопределенный срок. Мы отца не видели много месяцев, в последний раз - еще зимой. Заседания проходят без нас, так как мы не можем ни выехать в Ростов-на-Дону, ни присутствовать на этих заседаниях по видеоконференцсвязи из Крымского гарнизонного военного суда. Я не знаю, как будет дальше развиваться ситуация и каким образом мы вообще сможем с ним увидеться", - сообщила Наталья.

Адвокат Назим Шейхмамбетов, представляющий интересы крымчанина в суде, считает, что карантинные меры в российских пенитенциарных учреждениях носят избирательный и формальный характер, ввиду чего он видит их нецелесообразными и уверен, что постановление Федеральной службы исполнения наказаний России необходимо пересмотреть.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У крымского активиста Приходько не проходят боли в области почек, в СИЗО нет средств защиты от COVID-19, - адвокат Шейхмамбетов

"Заключенных изолируют от родственников, но не изолируют от других людей. Наших подзащитных в служебном транспорте привозят на судебные заседания. Во время заседания они контактируют с приставами, сотрудниками суда. Естественно, при соблюдении определенных мер - перчатки, маски, антисептик. Допускают адвокатов на свидания, опять-таки при соблюдении определенных мер. В этой связи мне непонятно, почему такая категория лиц, как близкие родственники, лишена возможности видеться с членом семьи? Люди готовы использовать все необходимые средства индивидуальной защиты, если получат разрешение на свидание", - утверждает Шейхмамбетов.

Напомним, 8 февраля 2019 года сотрудники крымского главка ФСБ провели обыск у Олега Приходько в оккупированном селе Орехово Сакского района. Силовики изъяли у него украинскую символику, флаги партии "Свобода", красно-черные флаги, портрет Степана Бандеры, технику и домашние CD-диски. После обыска Приходько отвезли в Симферополь, где допрашивали, расспрашивая о его деятельности и связях на материковой части Украины. ​10 октября 2019 года оккупанты задержали проукраинского активиста из Сак Приходько. Подконтрольный России "Киевский районный суд" оккупированного Крыма арестовал активиста на два месяца. 26 декабря оккупационный "суд" в Крыму оставил под стражей до февраля украинского активиста Приходько. Позже ему продлили арест до 15 сентября.

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1 апреля 2020 года стало изветсно, что обвиняемого в подготовке к теракту жителя Сакского района Крыма Олега Приходько незаконно этапировали из симферопольского СИЗО в Россию. 7 апреля стало известно, что Приходько доставили в СИЗО Ростова-на-Дону.

Автор: 

россия (95418) Приходько Олег (47)


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Топ комментарии
+5
Хто б сумнівавася, що через "епідемію". Нелюди. Бережи вас Господь, Олеже
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07.06.2020 20:04
+1
Терпіли хай терплять. Вас вже двічі з дому виселяють і ніяких порухів немає. Буде Кримська область.
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07.06.2020 20:07
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Хто б сумнівавася, що через "епідемію". Нелюди. Бережи вас Господь, Олеже
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07.06.2020 20:04 Ответить
Терпіли хай терплять. Вас вже двічі з дому виселяють і ніяких порухів немає. Буде Кримська область.
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07.06.2020 20:07 Ответить
Скоріш за все не область, а військова база "Крим"...
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07.06.2020 20:10 Ответить
А кацапів зачищати там хто буде? Де ж ви історичний нарід? Забудьте про автономію раз і назавжди.
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07.06.2020 20:12 Ответить
"Родная говень" вона така "родная", що хоч каміння з неба!
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07.06.2020 20:42 Ответить
Було б добре відновити поділ України на полки.
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07.06.2020 20:53 Ответить
За такими "прічінамі" таке беззаконня відбувається, що най Бог береже! І не тіко на московії і окупованих нею територіях....
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07.06.2020 20:08 Ответить
Россия может начать военное вторжение в Украину из-за нехватки воды в Крыму. К такому выводу пришел аналитик американского центра The Jamestown Foundation Пол Гобл.
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07.06.2020 20:28 Ответить
мой сосед дядя вася, его называют мистер вайс, тоже глубокий аналитик, проанализировав ситуацию выдал вердикт - если в крым что-то и дадут, то только канализацию.
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07.06.2020 20:53 Ответить
Крим - це Україна. Кримські татари знову голову на дупу надіди. Ні одгно гідного супротиву. Що ви хочете, камради?
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07.06.2020 20:42 Ответить
Родині кримського активіста Приходька відмовили в побаченні "через епідеміологічну ситуацію" - Цензор.НЕТ 7625
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07.06.2020 22:41 Ответить
 
 