Семье крымского активиста Приходько отказали в свидании "из-за эпидемиологической ситуации"

Семье арестованного проукраинского активиста из Крыма Олега Приходько отказали в свидании с ним "из-за эпидемиологической ситуации на неопределенный срок".

Об этом его дочь Наталья Приходько сообщила общественному объединению "Крымская солидарность", информирует Цензор.НЕТ.

"Мне пришло сообщение о том, что мне отказывают в свидании с отцом из-за эпидемиологической ситуации на неопределенный срок. Мы отца не видели много месяцев, в последний раз - еще зимой. Заседания проходят без нас, так как мы не можем ни выехать в Ростов-на-Дону, ни присутствовать на этих заседаниях по видеоконференцсвязи из Крымского гарнизонного военного суда. Я не знаю, как будет дальше развиваться ситуация и каким образом мы вообще сможем с ним увидеться", - сообщила Наталья.

Адвокат Назим Шейхмамбетов, представляющий интересы крымчанина в суде, считает, что карантинные меры в российских пенитенциарных учреждениях носят избирательный и формальный характер, ввиду чего он видит их нецелесообразными и уверен, что постановление Федеральной службы исполнения наказаний России необходимо пересмотреть.

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"Заключенных изолируют от родственников, но не изолируют от других людей. Наших подзащитных в служебном транспорте привозят на судебные заседания. Во время заседания они контактируют с приставами, сотрудниками суда. Естественно, при соблюдении определенных мер - перчатки, маски, антисептик. Допускают адвокатов на свидания, опять-таки при соблюдении определенных мер. В этой связи мне непонятно, почему такая категория лиц, как близкие родственники, лишена возможности видеться с членом семьи? Люди готовы использовать все необходимые средства индивидуальной защиты, если получат разрешение на свидание", - утверждает Шейхмамбетов.

Напомним, 8 февраля 2019 года сотрудники крымского главка ФСБ провели обыск у Олега Приходько в оккупированном селе Орехово Сакского района. Силовики изъяли у него украинскую символику, флаги партии "Свобода", красно-черные флаги, портрет Степана Бандеры, технику и домашние CD-диски. После обыска Приходько отвезли в Симферополь, где допрашивали, расспрашивая о его деятельности и связях на материковой части Украины. ​10 октября 2019 года оккупанты задержали проукраинского активиста из Сак Приходько. Подконтрольный России "Киевский районный суд" оккупированного Крыма арестовал активиста на два месяца. 26 декабря оккупационный "суд" в Крыму оставил под стражей до февраля украинского активиста Приходько. Позже ему продлили арест до 15 сентября.

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1 апреля 2020 года стало изветсно, что обвиняемого в подготовке к теракту жителя Сакского района Крыма Олега Приходько незаконно этапировали из симферопольского СИЗО в Россию. 7 апреля стало известно, что Приходько доставили в СИЗО Ростова-на-Дону.