Семье крымского активиста Приходько отказали в свидании "из-за эпидемиологической ситуации"
Семье арестованного проукраинского активиста из Крыма Олега Приходько отказали в свидании с ним "из-за эпидемиологической ситуации на неопределенный срок".
Об этом его дочь Наталья Приходько сообщила общественному объединению "Крымская солидарность", информирует Цензор.НЕТ.
"Мне пришло сообщение о том, что мне отказывают в свидании с отцом из-за эпидемиологической ситуации на неопределенный срок. Мы отца не видели много месяцев, в последний раз - еще зимой. Заседания проходят без нас, так как мы не можем ни выехать в Ростов-на-Дону, ни присутствовать на этих заседаниях по видеоконференцсвязи из Крымского гарнизонного военного суда. Я не знаю, как будет дальше развиваться ситуация и каким образом мы вообще сможем с ним увидеться", - сообщила Наталья.
Адвокат Назим Шейхмамбетов, представляющий интересы крымчанина в суде, считает, что карантинные меры в российских пенитенциарных учреждениях носят избирательный и формальный характер, ввиду чего он видит их нецелесообразными и уверен, что постановление Федеральной службы исполнения наказаний России необходимо пересмотреть.
"Заключенных изолируют от родственников, но не изолируют от других людей. Наших подзащитных в служебном транспорте привозят на судебные заседания. Во время заседания они контактируют с приставами, сотрудниками суда. Естественно, при соблюдении определенных мер - перчатки, маски, антисептик. Допускают адвокатов на свидания, опять-таки при соблюдении определенных мер. В этой связи мне непонятно, почему такая категория лиц, как близкие родственники, лишена возможности видеться с членом семьи? Люди готовы использовать все необходимые средства индивидуальной защиты, если получат разрешение на свидание", - утверждает Шейхмамбетов.
Напомним, 8 февраля 2019 года сотрудники крымского главка ФСБ провели обыск у Олега Приходько в оккупированном селе Орехово Сакского района. Силовики изъяли у него украинскую символику, флаги партии "Свобода", красно-черные флаги, портрет Степана Бандеры, технику и домашние CD-диски. После обыска Приходько отвезли в Симферополь, где допрашивали, расспрашивая о его деятельности и связях на материковой части Украины. 10 октября 2019 года оккупанты задержали проукраинского активиста из Сак Приходько. Подконтрольный России "Киевский районный суд" оккупированного Крыма арестовал активиста на два месяца. 26 декабря оккупационный "суд" в Крыму оставил под стражей до февраля украинского активиста Приходько. Позже ему продлили арест до 15 сентября.
1 апреля 2020 года стало изветсно, что обвиняемого в подготовке к теракту жителя Сакского района Крыма Олега Приходько незаконно этапировали из симферопольского СИЗО в Россию. 7 апреля стало известно, что Приходько доставили в СИЗО Ростова-на-Дону.
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