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Новини Коронавірус і карантин
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Кадиров надав гроші з бюджетного фонду на викуп наречених

Кадиров надав гроші з бюджетного фонду на викуп наречених

Фонд Ахмата Кадирова допоміг 207 малозабезпеченим жителям Чечні внести викуп за наречених.

Про це повідомила ЧДТРК "Грозний", передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Медузу".

Допомогу отримали люди, які збиралися одружитися, але не змогли зібрати грошей на викуп нареченої в зв'язку з обмеженнями через коронавірус.

Кожному з них фонд виплатив по 50 тисяч рублів.

Крім Чечні, викуп за наречену прийнято платити і в інших республіках Північного Кавказу. У Чечні, крім грошей, батькам нареченої часто дарують продукти.

Дивіться: Кадиров через карантин підстригся налисо: приклад наслідували його чиновники. ФОТО

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карантин (18172) допомога (8327) Чечня (284) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+27
коцапы собирайтесь в чечню замуж.
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08.06.2020 13:35
+24
Дикари...
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08.06.2020 13:35
+17
Пздц. Рашка обнищела. Даже кадыровцы невест в кредит покупают. А что дальше?
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08.06.2020 13:43
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Дикари...
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08.06.2020 13:35 Відповісти
чому дикуни?це відповідальність,захоче втекти гроші тю-тю
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08.06.2020 13:58 Відповісти
У Чечні ??
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08.06.2020 14:22 Відповісти
коцапы собирайтесь в чечню замуж.
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08.06.2020 13:35 Відповісти
Так если невеста русская, то можно и бесплатно. Русские калым не требуют.
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08.06.2020 13:43 Відповісти
Навпаки,руські дають придане...Але там нєвєсти різні,спадковість інша...
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08.06.2020 16:59 Відповісти
Кацапы не жены , они бл...ди .
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08.06.2020 13:55 Відповісти
Без откатов?
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08.06.2020 13:40 Відповісти
Первая брачная ночь разумеется только после Рамзана
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08.06.2020 13:44 Відповісти
та в нього давно нестоїть. він тільки сосати в ху@ла може!
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08.06.2020 14:06 Відповісти
Пздц. Рашка обнищела. Даже кадыровцы невест в кредит покупают. А что дальше?
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08.06.2020 13:43 Відповісти
Это их традиции, их жизнь. Пусть живут как хотят.
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08.06.2020 13:44 Відповісти
Занёс гречки и выкупил себе невесту? Это точно 2020 год? Это точно наши "братишки"? Кто там ещё хотел в таёжный союз?
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08.06.2020 13:46 Відповісти
Це у нас гречка без ідеї, а в них це прояв поваги до батьків, а викуп -- щоб цінував дружину, а не бігав наче бобік від однієї до другої. Тому, щоб платити викуп, добре подумає, чи зробив правильний вибір.
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08.06.2020 21:51 Відповісти
В Чечне вообще-то многожёнство для местной элитки. На рос закон всем плевать. Можно например 57-летнему ловеласу взять 2-й женой 17-ю летнюю, только после 11-го класса девулю, как вам такой вариант, свою дочь так отдадите? А если человечек из простых, так с ним вообще можно сделать что угодно. Белые люди сейчас вообще прибывают в какой-то сказочной наивности
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08.06.2020 23:31 Відповісти
Якої статі наречені у чеченів?
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08.06.2020 13:47 Відповісти
Там *****. Усе що ворушиться
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08.06.2020 13:49 Відповісти
запитай у отари
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08.06.2020 14:05 Відповісти
Ща немытые овцейобы начнут отлавливать 207 рюззьгэ на мацквабадовских улицах
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08.06.2020 13:47 Відповісти
...расеянцы очень рады
Кадиров надав гроші з бюджетного фонду на викуп наречених - Цензор.НЕТ 2892
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08.06.2020 13:51 Відповісти
"кому и овца невеста" (С) ))
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08.06.2020 13:54 Відповісти
Це той самий, перед яким вибачався Зеленський?
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08.06.2020 13:54 Відповісти
ні, він на колінах перед рамзанчиком ху@сосив!
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08.06.2020 14:15 Відповісти
Тю, нормально. Рамзан Ахматович подерибанил отобраное у кацапских пенсов бабло.
Кстати, а чё вы стебётесь? Процедура выкупа невесты есть и в украинских традициях (где это конечно е больше формальность и часть "бракосочетательных игр", тно тем не менее).
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08.06.2020 13:55 Відповісти
Ви сплутали українські традиції і совкові конкурси.
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08.06.2020 14:04 Відповісти
Тем не менее. Если украинский народ это делает, то почему не считать это украинской традицией?
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08.06.2020 14:17 Відповісти
Це не так поширено, насправді ...
І це роблять друзі під час весілля. За прийнятну суму, символічно.
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08.06.2020 14:26 Відповісти
Мож у них тоже поприколу. Особенно если бабло нашару дают
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08.06.2020 14:58 Відповісти
Уже нет. Калыма за невесту уже родители в Украине не требуют. И приданого тоже. Уже пару веков если не больше. Осталась как игра у тамады.
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08.06.2020 14:32 Відповісти
При чому тут "кацапські пенси", вони тягнуть чеченську нафту. А за геноцид і знищення чеченського народу росіяни ще мало заплатили.
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08.06.2020 22:03 Відповісти
Невідомий Ахмат Кадиров заплатив за дівчат! Краще б він допоміг родині рамзанчика підху@лового гумовими виробами!
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08.06.2020 14:03 Відповісти
"Рамзанчик" чомусь має блакитні очі...
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08.06.2020 22:09 Відповісти
https://www.obozrevatel.com/society/novosti-kryimnasha-bitva-za-sevastopol-proigrana-dazhe-ne-nachavshis.htm Спустя 6 лет оккупации самые сообразительные ватники из числа тех, кто в 2014-ом галопом мчался на оккупендум продавать Родину, начали догадываться, что "древние укры" выкопали не только Черное море, но и Северо-Крымский канал.
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08.06.2020 14:05 Відповісти
А канибализм там еще практикуют?
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08.06.2020 14:06 Відповісти
Государство в тамошних столовках доплачивает за блюда из человечины.
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08.06.2020 14:23 Відповісти
Не удивлюсь, если это так и есть. Если кадыровцы едут убивать украинцев...
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08.06.2020 21:12 Відповісти
Вони спершу приїжджали, потім зрозуміли все і більше не їдуть. Зате чеченський батальйон воював проти росіян на Донбасі. І доля України недалеко відійшла від Чеченії.
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08.06.2020 22:16 Відповісти
Кадиров надав гроші з бюджетного фонду на викуп наречених - Цензор.НЕТ 2070
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08.06.2020 14:08 Відповісти
А стекляшки в племенах уже не в ходу???
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08.06.2020 14:08 Відповісти
Колись волелюбний народ перетворився в отару, якою керує чабан з *******!
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08.06.2020 14:12 Відповісти
Нашою отарою керує паяц з *******.
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08.06.2020 22:19 Відповісти
черти, просто черти!!
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08.06.2020 14:14 Відповісти
Налогоплательщики Московии оплатят это средневековье.
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08.06.2020 14:16 Відповісти
Оплатят? Вони самі живуть за рахунок "войнушек" і уміють лиш віднять і поділить бл
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08.06.2020 22:27 Відповісти
И это в то время, когда наш район еще не полностью рассчитался с государством по шерсти и мясу! (с)

Кадиров надав гроші з бюджетного фонду на викуп наречених - Цензор.НЕТ 6725
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08.06.2020 14:21 Відповісти
А где правило первой брачной ночи!?

Кадиров надав гроші з бюджетного фонду на викуп наречених - Цензор.НЕТ 5716
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08.06.2020 14:23 Відповісти
это крайне важная новость для Украины, страны, которая страдает от агрессии расии...
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08.06.2020 14:23 Відповісти
Коломойский https://dumskaya.net/news/sud-s-firmoy-kolomoyskogo-za-zemlyu-v-kurortnoy-117299/ сохранил землю в курортной зоне Одесской области : уже государственный «Приват» расплатился с НБУ
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08.06.2020 14:24 Відповісти
Будешь жаріть єта овечка- меня пазавешь! Кавказкий совковий мент з фільму Кавказкая пленница
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08.06.2020 14:28 Відповісти
А чеченцы это ведь русские? россияне? русскоязычные получается?
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08.06.2020 14:34 Відповісти
Ну по документам вроде как россияне. А вот насчёт русских - хз, бо у них вроде национальность в пасспорте осталась .
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08.06.2020 15:00 Відповісти
У нас на свадьбе традиция выкупать невесту за 3 гички,а у них традиция либо выкупа,либо кражи невесты.Жена стоит дорого. и не у всякого есть деньги.Это со времён дедов прадедов..Не нам её ломать.
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08.06.2020 14:35 Відповісти
Пятьдесят тысяч? За такие деньги осла не купишь...
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08.06.2020 14:46 Відповісти
Ну так а чому б кадирову і не роздавати бабло,якщо за все платять кацапи? расія-щедрая душа,***...
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08.06.2020 15:31 Відповісти
А кацапи хоч працюють? Їм ліньки й соплі витерти, як писав Максим Горький.
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08.06.2020 22:23 Відповісти
"25 баранов и холодильник, финский, новый". - Кавказская пленница.
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08.06.2020 15:47 Відповісти
Ослойопу и кобыла невеста?
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08.06.2020 16:39 Відповісти
Русские умеют делать две вещи одновременно.
Сбрасываться налогами на выкуп невест к Чечне и тут же благодарить правительство страны за щастливую жизнь.
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09.06.2020 08:16 Відповісти
 
 