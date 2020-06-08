Кадиров надав гроші з бюджетного фонду на викуп наречених

Фонд Ахмата Кадирова допоміг 207 малозабезпеченим жителям Чечні внести викуп за наречених.

Про це повідомила ЧДТРК "Грозний", передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Медузу".

Допомогу отримали люди, які збиралися одружитися, але не змогли зібрати грошей на викуп нареченої в зв'язку з обмеженнями через коронавірус.

Кожному з них фонд виплатив по 50 тисяч рублів.

Крім Чечні, викуп за наречену прийнято платити і в інших республіках Північного Кавказу. У Чечні, крім грошей, батькам нареченої часто дарують продукти.

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