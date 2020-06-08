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Кадиров надав гроші з бюджетного фонду на викуп наречених
Фонд Ахмата Кадирова допоміг 207 малозабезпеченим жителям Чечні внести викуп за наречених.
Про це повідомила ЧДТРК "Грозний", передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Медузу".
Допомогу отримали люди, які збиралися одружитися, але не змогли зібрати грошей на викуп нареченої в зв'язку з обмеженнями через коронавірус.
Кожному з них фонд виплатив по 50 тисяч рублів.
Крім Чечні, викуп за наречену прийнято платити і в інших республіках Північного Кавказу. У Чечні, крім грошей, батькам нареченої часто дарують продукти.
Топ коментарі
+27 Andriy Kalnyshevsky
показати весь коментар08.06.2020 13:35
+24 Привет
показати весь коментар08.06.2020 13:35
+17 ALEX SUROVV
показати весь коментар08.06.2020 13:43
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Кстати, а чё вы стебётесь? Процедура выкупа невесты есть и в украинских традициях (где это конечно е больше формальность и часть "бракосочетательных игр", тно тем не менее).
І це роблять друзі під час весілля. За прийнятну суму, символічно.
Сбрасываться налогами на выкуп невест к Чечне и тут же благодарить правительство страны за щастливую жизнь.