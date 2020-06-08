10 768 58
Кадыров предоставил деньги из бюджетного фонда на выкуп невест
Фонд Ахмата Кадырова помог 207 малоимущим жителям Чечни внести выкуп за невест.
Об этом сообщила ЧГТРК "Грозный", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Медузу".
Помощь получили люди, которые собирались жениться, но не смогли собрать денег на выкуп невесты в связи с ограничениями из-за коронавируса.
Каждому из них фонд выплатил по 50 тысяч рублей.
Кроме Чечни, выкуп за невесту принято платить и в других республиках Северного Кавказа. В Чечне, помимо денег, родителям невесты часто дарят продукты.
Топ комментарии
+27 Andriy Kalnyshevsky
показать весь комментарий08.06.2020 13:35
+24 Привет
показать весь комментарий08.06.2020 13:35
+17 ALEX SUROVV
показать весь комментарий08.06.2020 13:43
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Кстати, а чё вы стебётесь? Процедура выкупа невесты есть и в украинских традициях (где это конечно е больше формальность и часть "бракосочетательных игр", тно тем не менее).
І це роблять друзі під час весілля. За прийнятну суму, символічно.
Сбрасываться налогами на выкуп невест к Чечне и тут же благодарить правительство страны за щастливую жизнь.