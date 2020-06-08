Кадыров предоставил деньги из бюджетного фонда на выкуп невест

Фонд Ахмата Кадырова помог 207 малоимущим жителям Чечни внести выкуп за невест.

Об этом сообщила ЧГТРК "Грозный", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Медузу".

Помощь получили люди, которые собирались жениться, но не смогли собрать денег на выкуп невесты в связи с ограничениями из-за коронавируса.

Каждому из них фонд выплатил по 50 тысяч рублей.

Читайте также: США выделили $11 млрд на помощь другим странам в борьбе с COVID-19, - Помпео

Кроме Чечни, выкуп за невесту принято платить и в других республиках Северного Кавказа. В Чечне, помимо денег, родителям невесты часто дарят продукты.