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Кадыров предоставил деньги из бюджетного фонда на выкуп невест

Кадыров предоставил деньги из бюджетного фонда на выкуп невест

Фонд Ахмата Кадырова помог 207 малоимущим жителям Чечни внести выкуп за невест.

Об этом сообщила ЧГТРК "Грозный", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Медузу".

Помощь получили люди, которые собирались жениться, но не смогли собрать денег на выкуп невесты в связи с ограничениями из-за коронавируса.

Каждому из них фонд выплатил по 50 тысяч рублей.

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Кроме Чечни, выкуп за невесту принято платить и в других республиках Северного Кавказа. В Чечне, помимо денег, родителям невесты часто дарят продукты.

карантин (16729) помощь (7784) Чечня (637) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+27
коцапы собирайтесь в чечню замуж.
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08.06.2020 13:35
+24
Дикари...
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08.06.2020 13:35
+17
Пздц. Рашка обнищела. Даже кадыровцы невест в кредит покупают. А что дальше?
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08.06.2020 13:43
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Дикари...
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08.06.2020 13:35 Ответить
чому дикуни?це відповідальність,захоче втекти гроші тю-тю
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08.06.2020 13:58 Ответить
У Чечні ??
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08.06.2020 14:22 Ответить
коцапы собирайтесь в чечню замуж.
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08.06.2020 13:35 Ответить
Так если невеста русская, то можно и бесплатно. Русские калым не требуют.
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08.06.2020 13:43 Ответить
Навпаки,руські дають придане...Але там нєвєсти різні,спадковість інша...
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08.06.2020 16:59 Ответить
Кацапы не жены , они бл...ди .
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08.06.2020 13:55 Ответить
Без откатов?
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08.06.2020 13:40 Ответить
Первая брачная ночь разумеется только после Рамзана
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08.06.2020 13:44 Ответить
та в нього давно нестоїть. він тільки сосати в ху@ла може!
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08.06.2020 14:06 Ответить
Пздц. Рашка обнищела. Даже кадыровцы невест в кредит покупают. А что дальше?
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08.06.2020 13:43 Ответить
Это их традиции, их жизнь. Пусть живут как хотят.
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08.06.2020 13:44 Ответить
Занёс гречки и выкупил себе невесту? Это точно 2020 год? Это точно наши "братишки"? Кто там ещё хотел в таёжный союз?
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08.06.2020 13:46 Ответить
Це у нас гречка без ідеї, а в них це прояв поваги до батьків, а викуп -- щоб цінував дружину, а не бігав наче бобік від однієї до другої. Тому, щоб платити викуп, добре подумає, чи зробив правильний вибір.
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08.06.2020 21:51 Ответить
В Чечне вообще-то многожёнство для местной элитки. На рос закон всем плевать. Можно например 57-летнему ловеласу взять 2-й женой 17-ю летнюю, только после 11-го класса девулю, как вам такой вариант, свою дочь так отдадите? А если человечек из простых, так с ним вообще можно сделать что угодно. Белые люди сейчас вообще прибывают в какой-то сказочной наивности
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08.06.2020 23:31 Ответить
Якої статі наречені у чеченів?
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08.06.2020 13:47 Ответить
Там *****. Усе що ворушиться
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08.06.2020 13:49 Ответить
запитай у отари
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08.06.2020 14:05 Ответить
Ща немытые овцейобы начнут отлавливать 207 рюззьгэ на мацквабадовских улицах
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08.06.2020 13:47 Ответить
...расеянцы очень рады
Кадиров надав гроші з бюджетного фонду на викуп наречених - Цензор.НЕТ 2892
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08.06.2020 13:51 Ответить
"кому и овца невеста" (С) ))
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08.06.2020 13:54 Ответить
Це той самий, перед яким вибачався Зеленський?
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08.06.2020 13:54 Ответить
ні, він на колінах перед рамзанчиком ху@сосив!
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08.06.2020 14:15 Ответить
Тю, нормально. Рамзан Ахматович подерибанил отобраное у кацапских пенсов бабло.
Кстати, а чё вы стебётесь? Процедура выкупа невесты есть и в украинских традициях (где это конечно е больше формальность и часть "бракосочетательных игр", тно тем не менее).
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08.06.2020 13:55 Ответить
Ви сплутали українські традиції і совкові конкурси.
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08.06.2020 14:04 Ответить
Тем не менее. Если украинский народ это делает, то почему не считать это украинской традицией?
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08.06.2020 14:17 Ответить
Це не так поширено, насправді ...
І це роблять друзі під час весілля. За прийнятну суму, символічно.
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08.06.2020 14:26 Ответить
Мож у них тоже поприколу. Особенно если бабло нашару дают
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08.06.2020 14:58 Ответить
Уже нет. Калыма за невесту уже родители в Украине не требуют. И приданого тоже. Уже пару веков если не больше. Осталась как игра у тамады.
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08.06.2020 14:32 Ответить
При чому тут "кацапські пенси", вони тягнуть чеченську нафту. А за геноцид і знищення чеченського народу росіяни ще мало заплатили.
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08.06.2020 22:03 Ответить
Невідомий Ахмат Кадиров заплатив за дівчат! Краще б він допоміг родині рамзанчика підху@лового гумовими виробами!
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08.06.2020 14:03 Ответить
"Рамзанчик" чомусь має блакитні очі...
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08.06.2020 22:09 Ответить
https://www.obozrevatel.com/society/novosti-kryimnasha-bitva-za-sevastopol-proigrana-dazhe-ne-nachavshis.htm Спустя 6 лет оккупации самые сообразительные ватники из числа тех, кто в 2014-ом галопом мчался на оккупендум продавать Родину, начали догадываться, что "древние укры" выкопали не только Черное море, но и Северо-Крымский канал.
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08.06.2020 14:05 Ответить
А канибализм там еще практикуют?
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08.06.2020 14:06 Ответить
Государство в тамошних столовках доплачивает за блюда из человечины.
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08.06.2020 14:23 Ответить
Не удивлюсь, если это так и есть. Если кадыровцы едут убивать украинцев...
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08.06.2020 21:12 Ответить
Вони спершу приїжджали, потім зрозуміли все і більше не їдуть. Зате чеченський батальйон воював проти росіян на Донбасі. І доля України недалеко відійшла від Чеченії.
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08.06.2020 22:16 Ответить
Кадиров надав гроші з бюджетного фонду на викуп наречених - Цензор.НЕТ 2070
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08.06.2020 14:08 Ответить
А стекляшки в племенах уже не в ходу???
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08.06.2020 14:08 Ответить
Колись волелюбний народ перетворився в отару, якою керує чабан з *******!
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08.06.2020 14:12 Ответить
Нашою отарою керує паяц з *******.
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08.06.2020 22:19 Ответить
черти, просто черти!!
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08.06.2020 14:14 Ответить
Налогоплательщики Московии оплатят это средневековье.
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08.06.2020 14:16 Ответить
Оплатят? Вони самі живуть за рахунок "войнушек" і уміють лиш віднять і поділить бл
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08.06.2020 22:27 Ответить
И это в то время, когда наш район еще не полностью рассчитался с государством по шерсти и мясу! (с)

Кадиров надав гроші з бюджетного фонду на викуп наречених - Цензор.НЕТ 6725
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08.06.2020 14:21 Ответить
А где правило первой брачной ночи!?

Кадиров надав гроші з бюджетного фонду на викуп наречених - Цензор.НЕТ 5716
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08.06.2020 14:23 Ответить
это крайне важная новость для Украины, страны, которая страдает от агрессии расии...
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08.06.2020 14:23 Ответить
Коломойский https://dumskaya.net/news/sud-s-firmoy-kolomoyskogo-za-zemlyu-v-kurortnoy-117299/ сохранил землю в курортной зоне Одесской области : уже государственный «Приват» расплатился с НБУ
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08.06.2020 14:24 Ответить
Будешь жаріть єта овечка- меня пазавешь! Кавказкий совковий мент з фільму Кавказкая пленница
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08.06.2020 14:28 Ответить
А чеченцы это ведь русские? россияне? русскоязычные получается?
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08.06.2020 14:34 Ответить
Ну по документам вроде как россияне. А вот насчёт русских - хз, бо у них вроде национальность в пасспорте осталась .
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08.06.2020 15:00 Ответить
У нас на свадьбе традиция выкупать невесту за 3 гички,а у них традиция либо выкупа,либо кражи невесты.Жена стоит дорого. и не у всякого есть деньги.Это со времён дедов прадедов..Не нам её ломать.
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08.06.2020 14:35 Ответить
Пятьдесят тысяч? За такие деньги осла не купишь...
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08.06.2020 14:46 Ответить
Ну так а чому б кадирову і не роздавати бабло,якщо за все платять кацапи? расія-щедрая душа,***...
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08.06.2020 15:31 Ответить
А кацапи хоч працюють? Їм ліньки й соплі витерти, як писав Максим Горький.
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08.06.2020 22:23 Ответить
"25 баранов и холодильник, финский, новый". - Кавказская пленница.
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08.06.2020 15:47 Ответить
Ослойопу и кобыла невеста?
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08.06.2020 16:39 Ответить
Русские умеют делать две вещи одновременно.
Сбрасываться налогами на выкуп невест к Чечне и тут же благодарить правительство страны за щастливую жизнь.
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09.06.2020 08:16 Ответить
 
 