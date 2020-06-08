Ситуація з поширенням COVID-19 у світі погіршилася, - ВООЗ

Хоча ситуація з коронавірусом у Європі стає кращою, загалом у світі вона погіршується. На COVID-19 від початку пандемії захворіло майже 7 млн ​​осіб, померло майже 400 тисяч осіб.

Про це на брифінгу в Женеві заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреєсус, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"ВООЗ отримала повідомлення про майже 7 мільйонів випадків (зараження коронавірусом. - Ред.) у світі і про майже 400 тисяч померлих", - сказав він.

За словами Гебреєсуса, ситуація в Європі поліпшується, але у світовому масштабі стає гіршою.

"Хоча ситуація в Європі поліпшується, в глобальному масштабі вона погіршується", - констатував глава ВООЗ. У зв'язку з цим він закликав всі країни "не знімати ногу з педалі газу" в боротьбі з пандемією.

"Починаючи від завтра, ВООЗ скликає онлайн-консультації з відстеження контактів із захворювання на COVID-19, щоб поділитися технічним та операційним досвідом, включно з інноваціями в цифровій технології", - додав він.