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Новини Коронавірус і карантин
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Ситуація з поширенням COVID-19 у світі погіршилася, - ВООЗ

Ситуація з поширенням COVID-19 у світі погіршилася, - ВООЗ

Хоча ситуація з коронавірусом у Європі стає кращою, загалом у світі вона погіршується. На COVID-19 від початку пандемії захворіло майже 7 млн ​​осіб, померло майже 400 тисяч осіб.

Про це на брифінгу в Женеві заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреєсус, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"ВООЗ отримала повідомлення про майже 7 мільйонів випадків (зараження коронавірусом. - Ред.) у світі і про майже 400 тисяч померлих", - сказав він.

За словами Гебреєсуса, ситуація в Європі поліпшується, але у світовому масштабі стає гіршою.

"Хоча ситуація в Європі поліпшується, в глобальному масштабі вона погіршується", - констатував глава ВООЗ. У зв'язку з цим він закликав всі країни "не знімати ногу з педалі газу" в боротьбі з пандемією.

"Починаючи від завтра, ВООЗ скликає онлайн-консультації з відстеження контактів із захворювання на COVID-19, щоб поділитися технічним та операційним досвідом, включно з інноваціями в цифровій технології", - додав він.

Автор: 

ВООЗ (770) карантин (18172) Гебреєсус Тедроса Адханом (166) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+14
"не снимать ногу с педали газа" в борьбе с пандемией.
ВОЗ невозможно сбить с пути, ВОЗ все равно , куда идти. Лишь бы финансирование было обильным.
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08.06.2020 20:11
+9
причисщаться ... как завещал великий умник-боксёр - стрУсик.
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08.06.2020 20:17
+4
Брехня .
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08.06.2020 20:13
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"не снимать ногу с педали газа" в борьбе с пандемией.
ВОЗ невозможно сбить с пути, ВОЗ все равно , куда идти. Лишь бы финансирование было обильным.
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08.06.2020 20:11 Відповісти
95-й перепльовує сантаба рбару
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08.06.2020 20:24 Відповісти
Смєшалось всьо, карочє, "бородіно". Бодя, бєня, єрмак, мікрон, лохматий рижий, ич-кин-уй, залізна медхен-хайль і силіконовий слизняк у-йло.
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08.06.2020 20:36 Відповісти
Соетупень, речь о ВСЕМИРНОЙ организации.
Где вас находят?
Позорище.
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08.06.2020 20:44 Відповісти
Ви, нібито шановний, петре, ось такий, сам собі поважний, себе знайшли!!!. Вітаю! ХАЙЛЬ ЗЄЛЯ!!!
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08.06.2020 21:00 Відповісти
Ваші мізки,петре, ось Такий, студень? Чи самостійно шевеляться? Тре методичку? Х-ло не передбачив? Грошиків нема , але ви "дєржітєсь"
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08.06.2020 21:16 Відповісти
ну так стараются вернуть финансирование США
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08.06.2020 20:27 Відповісти
нова, стара фігня...
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08.06.2020 20:12 Відповісти
Брехня .
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08.06.2020 20:13 Відповісти
Ситуация с распространением COVID-19 в мире ухудшилась, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 1017
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08.06.2020 20:13 Відповісти
400 тыс умерших на 7 млн заболевших это 5-6% летальности.
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08.06.2020 20:14 Відповісти
Нам радоваться или расстраиваться ?
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08.06.2020 20:15 Відповісти
причисщаться ... как завещал великий умник-боксёр - стрУсик.
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08.06.2020 20:17 Відповісти
Из - за ковида ? Да мы лекарство состряпали и хлебаем потихоньку. Будем мы ждать , пока нам ВОЗ с Биллом Гейтсом вакцину подгонит, или Минздрав неликвиды , опасные для жизни, принимать заставит. Сами с усами. А вы тряситесь. ВОЗ вас еще долго пугать будет, ему финансирование жирное капает.
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08.06.2020 20:24 Відповісти
Все зависит от нашей клистерной трубки.но чую мы на грани грандиозного шухера
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08.06.2020 20:18 Відповісти
вам думать просто надо
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08.06.2020 21:37 Відповісти
заболел каждый тысячный(по статистике) и все обосрались. особенно смешно получилось с попами сели на бутылку вместе с Яхве
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08.06.2020 20:20 Відповісти
это нормально. когда в северном полушарии лето, в южном наступает зима со "второй волной". и наоборот. ))
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08.06.2020 20:23 Відповісти
А ниггеры дохнут?
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08.06.2020 20:24 Відповісти
Они грабят.
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08.06.2020 20:25 Відповісти
Митинги, церковь, тусовки, кафешки.
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08.06.2020 20:25 Відповісти
нации зарабатьівают иммунитет. надо считать смертньіе случаи, а не заболевших.
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08.06.2020 20:34 Відповісти
Я мав інтерес до даних навколо Швеції.
Коефіціент смертності (випадків на 100 тис.):
Норвегія - 4
Данія - 10
Німеччина - 10
Швеція - 45
Фінляндія - 6
Польша - 3
--------------------
Земля Гамбург - 14
Земля Меклембург-Пер.Померанія - 1
Земля Шлезвіг-Хольштайн - 5
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08.06.2020 20:56 Відповісти
чёртова куча кацапских пропагандонов и наших родных идиотов Швецию нам долго в пример ставили
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08.06.2020 21:23 Відповісти
ссылку пожалуйста откуда такие цифры
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08.06.2020 21:39 Відповісти
Будь ласка, якщо ви маєте зацікавленість.
https://interaktiv.morgenpost.de/corona-virus-karte-infektionen-deutschland-weltweit/
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08.06.2020 21:51 Відповісти
Посмотрел ты брешеш. И в Швеции считают смерть от инфаркта с ковидом за ковид если ковиду было больше 10 дней. Короче записали всех стариков с патологиями. В Германии
средний возраст умерших от ковида 82 года. Средняя продолжительност 80 лет.
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09.06.2020 05:51 Відповісти
Туркмен - Баши запретил слово ковид произносить. Ну и где там критика,чумные бараки? Но зато зеля у них на побегушках.
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08.06.2020 20:41 Відповісти
Ситуация с распространением COVID-19 в мире ухудшилась, - ВОЗ

Я так понимаю ВОЗ опечалился, что ковид плохо распространяется?
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08.06.2020 21:04 Відповісти
Мда, действительно ппц - 400 000 умерших (и не факт что именно от ковида) на скоко там миллиардов, живущих на земном шарике? Почти 8000000000? Это эпидемия уже или таки нет? Любопытно бы чтобы ВОЗ озвучил рядом с этими цифрами сколько за это же время умерло к примеру от рака или там геппатита. Интересно было бы сравнить.
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08.06.2020 21:09 Відповісти
Ещё можешь сравнить количество умерших от недолеченных болезней, от несвоевременно оказанной медпомощи, количество умерших от обычного гриппа, орви и тд и тп. Вот тогда ситуация с тн КОВИД19 покажется просто смешной, надуманной и нелепой. А ещё неплохобыло бы каким то образом узнать, а точно ли эти люди умерли от ковид 19?
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08.06.2020 21:42 Відповісти
Знаете ли ? Статистика весьма не надежное дело .....ить врут ....все врут ! Одни скрывают ,другие пугают ,но все врут. В том ,что вирус не опасен,убеждены идиоты ! Этот монстр еще в младенчестве, ждите пока подрастет!
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08.06.2020 21:20 Відповісти
идиоты и ещё куча пропагандонов. Но они за деньги.
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08.06.2020 21:25 Відповісти
Ждем. Не растет. Моновирус не убедителен. Кроме него еще туева хуча вирусов. И предпочитаю сам решать, какого вируса мне бояться, а не по указке ВОЗ и минздрава.
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08.06.2020 21:27 Відповісти
Коронавирус/2019-nCoV/Covid-2019, [07.06.20 19:40]
🌎 Новости к этому часу:

🇮🇱 В Израиле из-за локальных вспышек коронавируса вновь закрываются школы и детские сады. Covid-19 выявлен у 330 учеников и учителей, более половины случаев - в Иерусалиме.

🇩🇪 Германия заявила, что не будет забирать своих туристов из-за рубежа в случае заражения коронавирусом в отпуске. В чрезвычайных ситуациях в помощи не откажут.

🇮🇹 В Италии на коронавирусный протест вышли ультраправые активисты и футбольные фанаты. Они требовали отставки правительства из-за кризиса. Полиция применила слезоточивый газ и водометы.
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08.06.2020 21:42 Відповісти
Ситуація з поширенням COVID-19 у світі погіршилася, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 6901
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08.06.2020 21:30 Відповісти
Бразилия решила не публиковать статистику по коронавирусу
По последним данным, в стране заболели более 645 тысяч человек.

Facebook
Президент https://lb.ua/tag/162_braziliya Бразилии Жаир Болсонару поддержал решение правительства о частичном сокрытии официальных данных о масштабах эпидемии коронавируса в стране. Об этом сообщает https://lb.ua/go.php?url=aHR0cHM6Ly93d3cucmV1dGVycy5jb20vYXJ0aWNsZS91cy1oZWFsdGgtY29yb25hdmlydXMtYnJhemlsL2JyYXppbC10YWtlcy1kb3duLWNvdmlkLTE5LWRhdGEtaGlkaW5nLXNvYXJpbmctZGVhdGgtdG9sbC1pZFVTS0JOMjNEMFBX Reuters .
5 июня Минздрав Бразилии приостановил работу сайта, на котором отображаются актуальные сведения о заболевших.
При этом власти бразильского Рио-де-Жанейро сняли жесткие антиэпидемиологические ограничения. В субботу в городе частично открылись бары, рестораны и торговые центры. Разрешены занятия спортом и посещение пляжей.
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08.06.2020 22:13 Відповісти
Ситуація з поширенням COVID-19 у світі погіршилася, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 1258На кладбище в городе Манаус в Бразилии отделили зону для скончавшихся в связи с пандемией
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08.06.2020 22:17 Відповісти
Ляшку понравится иди в кассу и распишись.
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09.06.2020 05:57 Відповісти
Забыл написать манипулятивных даных. А правда в суде и секта там будет.
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09.06.2020 06:00 Відповісти
Это там где много обезьян? У нас и бацько под боком есть забыл. Или сказать не чего?
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09.06.2020 06:06 Відповісти
Я щітаю поки хуавей не здасться в полон в повному складі вишки 5G потрібно оголосити рознощиками інфекції
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08.06.2020 22:19 Відповісти
Надежных данных просто нет
Разные исследования выдают совершенно разные данные по числу бессимптомных заражений, варьирующиеся от 5% до 80%. К такому выводу пришел профессор Оксфордского университета Карл Хенеган, который вместе с коллегами проштудировал результаты 21 исследовательского проекта на эту тему.
Общий вывод? По словам ученых, ни одно исследование не может дать надежных данных по числу бессимптомных зараженных.https://www.bbc.com/russian/features-52880321
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08.06.2020 22:26 Відповісти
 
 