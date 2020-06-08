Ситуація з поширенням COVID-19 у світі погіршилася, - ВООЗ
Хоча ситуація з коронавірусом у Європі стає кращою, загалом у світі вона погіршується. На COVID-19 від початку пандемії захворіло майже 7 млн осіб, померло майже 400 тисяч осіб.
Про це на брифінгу в Женеві заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреєсус, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
"ВООЗ отримала повідомлення про майже 7 мільйонів випадків (зараження коронавірусом. - Ред.) у світі і про майже 400 тисяч померлих", - сказав він.
За словами Гебреєсуса, ситуація в Європі поліпшується, але у світовому масштабі стає гіршою.
"Хоча ситуація в Європі поліпшується, в глобальному масштабі вона погіршується", - констатував глава ВООЗ. У зв'язку з цим він закликав всі країни "не знімати ногу з педалі газу" в боротьбі з пандемією.
"Починаючи від завтра, ВООЗ скликає онлайн-консультації з відстеження контактів із захворювання на COVID-19, щоб поділитися технічним та операційним досвідом, включно з інноваціями в цифровій технології", - додав він.
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ВОЗ невозможно сбить с пути, ВОЗ все равно , куда идти. Лишь бы финансирование было обильным.
Где вас находят?
Позорище.
Коефіціент смертності (випадків на 100 тис.):
Норвегія - 4
Данія - 10
Німеччина - 10
Швеція - 45
Фінляндія - 6
Польша - 3
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Земля Гамбург - 14
Земля Меклембург-Пер.Померанія - 1
Земля Шлезвіг-Хольштайн - 5
https://interaktiv.morgenpost.de/corona-virus-karte-infektionen-deutschland-weltweit/
средний возраст умерших от ковида 82 года. Средняя продолжительност 80 лет.
Я так понимаю ВОЗ опечалился, что ковид плохо распространяется?
🌎 Новости к этому часу:
🇮🇱 В Израиле из-за локальных вспышек коронавируса вновь закрываются школы и детские сады. Covid-19 выявлен у 330 учеников и учителей, более половины случаев - в Иерусалиме.
🇩🇪 Германия заявила, что не будет забирать своих туристов из-за рубежа в случае заражения коронавирусом в отпуске. В чрезвычайных ситуациях в помощи не откажут.
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