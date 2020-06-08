Ситуация с распространением COVID-19 в мире ухудшилась, - ВОЗ
Хотя ситуация с коронавирусом в Европе становится лучше, в целом в мире она ухудшается. COVID-19 с начала пандемии заболели почти 7 млн человек, умерли почти 400 тысяч человек.
Об этом на брифинге в Женеве заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
"ВОЗ получила сообщения о почти 7 миллионах случаев (заражения коронавирусом. – Ред.) в мире и о почти 400 тысячах умерших", - сказал он.
По словам Гебрейесуса, ситуация в Европе улучшается, но в мировом масштабе становится хуже.
"Хотя ситуация в Европе улучшается, в глобальном масштабе она ухудшается", - констатировал глава ВОЗ. В связи с этим он призвал все страны "не снимать ногу с педали газа" в борьбе с пандемией.
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"Начиная с завтрашнего дня, ВОЗ созывает онлайн-консультации по отслеживанию контактов по заболеванию COVID-19, чтобы поделиться техническим и операционным опытом, включая инновации в цифровой технологии", - добавил он.
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ВОЗ невозможно сбить с пути, ВОЗ все равно , куда идти. Лишь бы финансирование было обильным.
Где вас находят?
Позорище.
Коефіціент смертності (випадків на 100 тис.):
Норвегія - 4
Данія - 10
Німеччина - 10
Швеція - 45
Фінляндія - 6
Польша - 3
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Земля Гамбург - 14
Земля Меклембург-Пер.Померанія - 1
Земля Шлезвіг-Хольштайн - 5
https://interaktiv.morgenpost.de/corona-virus-karte-infektionen-deutschland-weltweit/
средний возраст умерших от ковида 82 года. Средняя продолжительност 80 лет.
Я так понимаю ВОЗ опечалился, что ковид плохо распространяется?
🌎 Новости к этому часу:
🇮🇱 В Израиле из-за локальных вспышек коронавируса вновь закрываются школы и детские сады. Covid-19 выявлен у 330 учеников и учителей, более половины случаев - в Иерусалиме.
🇩🇪 Германия заявила, что не будет забирать своих туристов из-за рубежа в случае заражения коронавирусом в отпуске. В чрезвычайных ситуациях в помощи не откажут.
🇮🇹 В Италии на коронавирусный протест вышли ультраправые активисты и футбольные фанаты. Они требовали отставки правительства из-за кризиса. Полиция применила слезоточивый газ и водометы.
По последним данным, в стране заболели более 645 тысяч человек.
Президент https://lb.ua/tag/162_braziliya Бразилии Жаир Болсонару поддержал решение правительства о частичном сокрытии официальных данных о масштабах эпидемии коронавируса в стране. Об этом сообщает https://lb.ua/go.php?url=aHR0cHM6Ly93d3cucmV1dGVycy5jb20vYXJ0aWNsZS91cy1oZWFsdGgtY29yb25hdmlydXMtYnJhemlsL2JyYXppbC10YWtlcy1kb3duLWNvdmlkLTE5LWRhdGEtaGlkaW5nLXNvYXJpbmctZGVhdGgtdG9sbC1pZFVTS0JOMjNEMFBX Reuters .
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