Ситуация с распространением COVID-19 в мире ухудшилась, - ВОЗ

Хотя ситуация с коронавирусом в Европе становится лучше, в целом в мире она ухудшается. COVID-19 с начала пандемии заболели почти 7 млн человек, умерли почти 400 тысяч человек.

Об этом на брифинге в Женеве заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"ВОЗ получила сообщения о почти 7 миллионах случаев (заражения коронавирусом. – Ред.) в мире и о почти 400 тысячах умерших", - сказал он.

По словам Гебрейесуса, ситуация в Европе улучшается, но в мировом масштабе становится хуже.

"Хотя ситуация в Европе улучшается, в глобальном масштабе она ухудшается", - констатировал глава ВОЗ. В связи с этим он призвал все страны "не снимать ногу с педали газа" в борьбе с пандемией.

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"Начиная с завтрашнего дня, ВОЗ созывает онлайн-консультации по отслеживанию контактов по заболеванию COVID-19, чтобы поделиться техническим и операционным опытом, включая инновации в цифровой технологии", - добавил он.