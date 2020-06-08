РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10320 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
8 688 59

Ситуация с распространением COVID-19 в мире ухудшилась, - ВОЗ

Ситуация с распространением COVID-19 в мире ухудшилась, - ВОЗ

Хотя ситуация с коронавирусом в Европе становится лучше, в целом в мире она ухудшается. COVID-19 с начала пандемии заболели почти 7 млн человек, умерли почти 400 тысяч человек.

Об этом на брифинге в Женеве заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"ВОЗ получила сообщения о почти 7 миллионах случаев (заражения коронавирусом. – Ред.) в мире и о почти 400 тысячах умерших", - сказал он.

По словам Гебрейесуса, ситуация в Европе улучшается, но в мировом масштабе становится хуже.

"Хотя ситуация в Европе улучшается, в глобальном масштабе она ухудшается", - констатировал глава ВОЗ. В связи с этим он призвал все страны "не снимать ногу с педали газа" в борьбе с пандемией.

Также на Цензор.НЕТ: Коронавирус может быстро заражать все поверхности, - ученые

"Начиная с завтрашнего дня, ВОЗ созывает онлайн-консультации по отслеживанию контактов по заболеванию COVID-19, чтобы поделиться техническим и операционным опытом, включая инновации в цифровой технологии", - добавил он.

Автор: 

ВОЗ (777) карантин (16729) Гебрейесус Тедрос (158) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+14
"не снимать ногу с педали газа" в борьбе с пандемией.
ВОЗ невозможно сбить с пути, ВОЗ все равно , куда идти. Лишь бы финансирование было обильным.
показать весь комментарий
08.06.2020 20:11
+9
причисщаться ... как завещал великий умник-боксёр - стрУсик.
показать весь комментарий
08.06.2020 20:17
+4
Брехня .
показать весь комментарий
08.06.2020 20:13
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"не снимать ногу с педали газа" в борьбе с пандемией.
ВОЗ невозможно сбить с пути, ВОЗ все равно , куда идти. Лишь бы финансирование было обильным.
показать весь комментарий
08.06.2020 20:11 Ответить
95-й перепльовує сантаба рбару
показать весь комментарий
08.06.2020 20:24 Ответить
Смєшалось всьо, карочє, "бородіно". Бодя, бєня, єрмак, мікрон, лохматий рижий, ич-кин-уй, залізна медхен-хайль і силіконовий слизняк у-йло.
показать весь комментарий
08.06.2020 20:36 Ответить
Соетупень, речь о ВСЕМИРНОЙ организации.
Где вас находят?
Позорище.
показать весь комментарий
08.06.2020 20:44 Ответить
Ви, нібито шановний, петре, ось такий, сам собі поважний, себе знайшли!!!. Вітаю! ХАЙЛЬ ЗЄЛЯ!!!
показать весь комментарий
08.06.2020 21:00 Ответить
Ваші мізки,петре, ось Такий, студень? Чи самостійно шевеляться? Тре методичку? Х-ло не передбачив? Грошиків нема , але ви "дєржітєсь"
показать весь комментарий
08.06.2020 21:16 Ответить
ну так стараются вернуть финансирование США
показать весь комментарий
08.06.2020 20:27 Ответить
нова, стара фігня...
показать весь комментарий
08.06.2020 20:12 Ответить
Брехня .
показать весь комментарий
08.06.2020 20:13 Ответить
Ситуация с распространением COVID-19 в мире ухудшилась, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 1017
показать весь комментарий
08.06.2020 20:13 Ответить
400 тыс умерших на 7 млн заболевших это 5-6% летальности.
показать весь комментарий
08.06.2020 20:14 Ответить
Нам радоваться или расстраиваться ?
показать весь комментарий
08.06.2020 20:15 Ответить
причисщаться ... как завещал великий умник-боксёр - стрУсик.
показать весь комментарий
08.06.2020 20:17 Ответить
Из - за ковида ? Да мы лекарство состряпали и хлебаем потихоньку. Будем мы ждать , пока нам ВОЗ с Биллом Гейтсом вакцину подгонит, или Минздрав неликвиды , опасные для жизни, принимать заставит. Сами с усами. А вы тряситесь. ВОЗ вас еще долго пугать будет, ему финансирование жирное капает.
показать весь комментарий
08.06.2020 20:24 Ответить
Все зависит от нашей клистерной трубки.но чую мы на грани грандиозного шухера
показать весь комментарий
08.06.2020 20:18 Ответить
вам думать просто надо
показать весь комментарий
08.06.2020 21:37 Ответить
заболел каждый тысячный(по статистике) и все обосрались. особенно смешно получилось с попами сели на бутылку вместе с Яхве
показать весь комментарий
08.06.2020 20:20 Ответить
это нормально. когда в северном полушарии лето, в южном наступает зима со "второй волной". и наоборот. ))
показать весь комментарий
08.06.2020 20:23 Ответить
А ниггеры дохнут?
показать весь комментарий
08.06.2020 20:24 Ответить
Они грабят.
показать весь комментарий
08.06.2020 20:25 Ответить
Митинги, церковь, тусовки, кафешки.
показать весь комментарий
08.06.2020 20:25 Ответить
нации зарабатьівают иммунитет. надо считать смертньіе случаи, а не заболевших.
показать весь комментарий
08.06.2020 20:34 Ответить
Я мав інтерес до даних навколо Швеції.
Коефіціент смертності (випадків на 100 тис.):
Норвегія - 4
Данія - 10
Німеччина - 10
Швеція - 45
Фінляндія - 6
Польша - 3
--------------------
Земля Гамбург - 14
Земля Меклембург-Пер.Померанія - 1
Земля Шлезвіг-Хольштайн - 5
показать весь комментарий
08.06.2020 20:56 Ответить
чёртова куча кацапских пропагандонов и наших родных идиотов Швецию нам долго в пример ставили
показать весь комментарий
08.06.2020 21:23 Ответить
ссылку пожалуйста откуда такие цифры
показать весь комментарий
08.06.2020 21:39 Ответить
Будь ласка, якщо ви маєте зацікавленість.
https://interaktiv.morgenpost.de/corona-virus-karte-infektionen-deutschland-weltweit/
показать весь комментарий
08.06.2020 21:51 Ответить
Посмотрел ты брешеш. И в Швеции считают смерть от инфаркта с ковидом за ковид если ковиду было больше 10 дней. Короче записали всех стариков с патологиями. В Германии
средний возраст умерших от ковида 82 года. Средняя продолжительност 80 лет.
показать весь комментарий
09.06.2020 05:51 Ответить
Туркмен - Баши запретил слово ковид произносить. Ну и где там критика,чумные бараки? Но зато зеля у них на побегушках.
показать весь комментарий
08.06.2020 20:41 Ответить
Ситуация с распространением COVID-19 в мире ухудшилась, - ВОЗ

Я так понимаю ВОЗ опечалился, что ковид плохо распространяется?
показать весь комментарий
08.06.2020 21:04 Ответить
Мда, действительно ппц - 400 000 умерших (и не факт что именно от ковида) на скоко там миллиардов, живущих на земном шарике? Почти 8000000000? Это эпидемия уже или таки нет? Любопытно бы чтобы ВОЗ озвучил рядом с этими цифрами сколько за это же время умерло к примеру от рака или там геппатита. Интересно было бы сравнить.
показать весь комментарий
08.06.2020 21:09 Ответить
Ещё можешь сравнить количество умерших от недолеченных болезней, от несвоевременно оказанной медпомощи, количество умерших от обычного гриппа, орви и тд и тп. Вот тогда ситуация с тн КОВИД19 покажется просто смешной, надуманной и нелепой. А ещё неплохобыло бы каким то образом узнать, а точно ли эти люди умерли от ковид 19?
показать весь комментарий
08.06.2020 21:42 Ответить
Знаете ли ? Статистика весьма не надежное дело .....ить врут ....все врут ! Одни скрывают ,другие пугают ,но все врут. В том ,что вирус не опасен,убеждены идиоты ! Этот монстр еще в младенчестве, ждите пока подрастет!
показать весь комментарий
08.06.2020 21:20 Ответить
идиоты и ещё куча пропагандонов. Но они за деньги.
показать весь комментарий
08.06.2020 21:25 Ответить
Ждем. Не растет. Моновирус не убедителен. Кроме него еще туева хуча вирусов. И предпочитаю сам решать, какого вируса мне бояться, а не по указке ВОЗ и минздрава.
показать весь комментарий
08.06.2020 21:27 Ответить
Коронавирус/2019-nCoV/Covid-2019, [07.06.20 19:40]
🌎 Новости к этому часу:

🇮🇱 В Израиле из-за локальных вспышек коронавируса вновь закрываются школы и детские сады. Covid-19 выявлен у 330 учеников и учителей, более половины случаев - в Иерусалиме.

🇩🇪 Германия заявила, что не будет забирать своих туристов из-за рубежа в случае заражения коронавирусом в отпуске. В чрезвычайных ситуациях в помощи не откажут.

🇮🇹 В Италии на коронавирусный протест вышли ультраправые активисты и футбольные фанаты. Они требовали отставки правительства из-за кризиса. Полиция применила слезоточивый газ и водометы.
показать весь комментарий
08.06.2020 21:42 Ответить
Ситуація з поширенням COVID-19 у світі погіршилася, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 6901
показать весь комментарий
08.06.2020 21:30 Ответить
Бразилия решила не публиковать статистику по коронавирусу
По последним данным, в стране заболели более 645 тысяч человек.

Facebook
Президент https://lb.ua/tag/162_braziliya Бразилии Жаир Болсонару поддержал решение правительства о частичном сокрытии официальных данных о масштабах эпидемии коронавируса в стране. Об этом сообщает https://lb.ua/go.php?url=aHR0cHM6Ly93d3cucmV1dGVycy5jb20vYXJ0aWNsZS91cy1oZWFsdGgtY29yb25hdmlydXMtYnJhemlsL2JyYXppbC10YWtlcy1kb3duLWNvdmlkLTE5LWRhdGEtaGlkaW5nLXNvYXJpbmctZGVhdGgtdG9sbC1pZFVTS0JOMjNEMFBX Reuters .
5 июня Минздрав Бразилии приостановил работу сайта, на котором отображаются актуальные сведения о заболевших.
При этом власти бразильского Рио-де-Жанейро сняли жесткие антиэпидемиологические ограничения. В субботу в городе частично открылись бары, рестораны и торговые центры. Разрешены занятия спортом и посещение пляжей.
показать весь комментарий
08.06.2020 22:13 Ответить
Ситуація з поширенням COVID-19 у світі погіршилася, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 1258На кладбище в городе Манаус в Бразилии отделили зону для скончавшихся в связи с пандемией
показать весь комментарий
08.06.2020 22:17 Ответить
Ляшку понравится иди в кассу и распишись.
показать весь комментарий
09.06.2020 05:57 Ответить
Забыл написать манипулятивных даных. А правда в суде и секта там будет.
показать весь комментарий
09.06.2020 06:00 Ответить
Это там где много обезьян? У нас и бацько под боком есть забыл. Или сказать не чего?
показать весь комментарий
09.06.2020 06:06 Ответить
Я щітаю поки хуавей не здасться в полон в повному складі вишки 5G потрібно оголосити рознощиками інфекції
показать весь комментарий
08.06.2020 22:19 Ответить
Надежных данных просто нет
Разные исследования выдают совершенно разные данные по числу бессимптомных заражений, варьирующиеся от 5% до 80%. К такому выводу пришел профессор Оксфордского университета Карл Хенеган, который вместе с коллегами проштудировал результаты 21 исследовательского проекта на эту тему.
Общий вывод? По словам ученых, ни одно исследование не может дать надежных данных по числу бессимптомных зараженных.https://www.bbc.com/russian/features-52880321
показать весь комментарий
08.06.2020 22:26 Ответить
 
 