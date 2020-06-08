Коронавирус может быстро заражать все поверхности, - ученые
Если следы коронавируса появляются на больничной каталке, то в ближайшие 10 часов вирус оказывается на половине всех поверхностей больницы. При отсутствии дезинфекции они сохраняются там не менее 5 дней.
Распространение коронавируса на поверхностях изучали исследователи из Великобритании, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН. Их работа была опубликована в Journal of Hospital Infection.
До последнего времени ученые говорили, что подавляющее большинство заражений коронавирусом происходит воздушно-капельным путем, то есть, в результате кашля, чихания, разговоров или дыхания инфицированных. На долю контактного заражения приходилось не так уж много заражений. Но новое исследование опровергает эти представления.
В исследовании применили не сам вирус SARS-CoV-2, а искусственно размноженный фрагмент ДНК вируса, инфицирующего растения и неопасного для людей. Эти частицы добавили в 1 мл вод, чтобы сохранить концентрацию, наблюдаемую в респираторных образцах пациентов с SARS-CoV-2. Исследователи поместили воду с ДНК вируса на каталки в изолированной комнате больницы. Это помещение для пациентов с высокой степенью риска заражения. Затем в течение следующих 5 дней ученые брали анализы с поверхностей по всей больнице.
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Выяснилось, что уже через 10 часов после первоначального помещения образцов вируса на каталку генетический материал распространился на 41 % поверхностей в больничном учреждении, начиная от других каталок, дверных ручек и подлокотников в комнате ожидания и заканчивая детскими игрушками и книжками в игровой зоне. Через три дня количество зараженных поверхностей выросло до 59%, и лишь на пятый день опустилось до 41%.
Исследование показывают важную роль, которую поверхности играют в деле передачи вируса. Ученые в очередной раз подчеркивают, насколько важно проводить дезинфекцию всех поверхностей и тщательно мыть руки.
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В таком случае - вирус не передавался бы и воздушно-капельным путем.
Вне клетки вирус не может РАЗМНОЖАТЬСЯ, а жить - вполне может.
британцы отрабатывали грант на исследование. главное бабло освоили)))
В унисон ей ***** вынесло на референдум поправку о защите животных и вирусов.
Долой антибиотики!
Коронавирус не может заражать все поверхности.
Учёные не пришли ещё к единому мнению.
Ще було інше дослідження.. найбільш небезпечні поверхні вдома.
1.Металеві ручки дверей.
2.Пульти телевізорів..
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Далі небезпечними для розмноження короновірусу є раковини умивальників..
І лише потім -туалети...
Еслественно он летает и сам и верхом на пыли
Пора бы уже и уняться...
далі все зрозуміло: провокація крємлєботів
А я вже подумав...
Вирус ВСЕГДА находится в жидкой среде. И капли на верхноитях - это вопрос СМАЧИВАЕМОСТИ этих поверхностей и динамики ВЫСЫХАНИЯ капель,
Тут нічого дивного немає що мікрометрові молекули розлазяться практично всюди.
На що дослідження не дає відповіді так це чи цей генетичний матеріал, який знаходиться поза організмом, зберігає потенціал до зараження?
І от тут дослідження мовчить. А це ключовий момент! Бо поза організмом на вірус діють різні фактори які як правило денатурують його білкові структури. І, можливо, зменшують його можливість до зараження.
наступний - не всі заражаються і не всі звражені стають активними розносчиками."кондагіозність" від 2 до 4-х..
менше як в грипу..
Когда власти США объявляли об этих мерах, они ссылались на открытие, сделанное в церкви Сингапура еще в январе. Смысл посыла заключается в том, что вы должны думать не только о собственной защите, но и о защите окружающих от себя на случай, если вы больны, но не догадываетесь об этом.
Многие эксперты в области здравоохранения опасаются, что ношение масок может отвлечь людей от мытья рук или социального дистанцирования или даже повысить риск заражения, если с этими масками неправильно обращаться. Однако все больше и больше стран, в том числе и Великобритания, убеждаются в эффективности масок.
Разумеется, само по себе ношение маски не остановит пандемию, но поскольку мы пока еще слишком мало знаем о бессимптомной передаче вируса, любая попытка уберечься от него того стоит.https://www.bbc.com/russian/features-52880321