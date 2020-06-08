Коронавирус может быстро заражать все поверхности, - ученые

Если следы коронавируса появляются на больничной каталке, то в ближайшие 10 часов вирус оказывается на половине всех поверхностей больницы. При отсутствии дезинфекции они сохраняются там не менее 5 дней.

Распространение коронавируса на поверхностях изучали исследователи из Великобритании, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН. Их работа была опубликована в Journal of Hospital Infection.

До последнего времени ученые говорили, что подавляющее большинство заражений коронавирусом происходит воздушно-капельным путем, то есть, в результате кашля, чихания, разговоров или дыхания инфицированных. На долю контактного заражения приходилось не так уж много заражений. Но новое исследование опровергает эти представления.

В исследовании применили не сам вирус SARS-CoV-2, а искусственно размноженный фрагмент ДНК вируса, инфицирующего растения и неопасного для людей. Эти частицы добавили в 1 мл вод, чтобы сохранить концентрацию, наблюдаемую в респираторных образцах пациентов с SARS-CoV-2. Исследователи поместили воду с ДНК вируса на каталки в изолированной комнате больницы. Это помещение для пациентов с высокой степенью риска заражения. Затем в течение следующих 5 дней ученые брали анализы с поверхностей по всей больнице.

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Выяснилось, что уже через 10 часов после первоначального помещения образцов вируса на каталку генетический материал распространился на 41 % поверхностей в больничном учреждении, начиная от других каталок, дверных ручек и подлокотников в комнате ожидания и заканчивая детскими игрушками и книжками в игровой зоне. Через три дня количество зараженных поверхностей выросло до 59%, и лишь на пятый день опустилось до 41%.

Исследование показывают важную роль, которую поверхности играют в деле передачи вируса. Ученые в очередной раз подчеркивают, насколько важно проводить дезинфекцию всех поверхностей и тщательно мыть руки.

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