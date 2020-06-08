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Новости Коронавирус и карантин
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Коронавирус может быстро заражать все поверхности, - ученые

Коронавирус может быстро заражать все поверхности, - ученые

Если следы коронавируса появляются на больничной каталке, то в ближайшие 10 часов вирус оказывается на половине всех поверхностей больницы. При отсутствии дезинфекции они сохраняются там не менее 5 дней.

Распространение коронавируса на поверхностях изучали исследователи из Великобритании, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН. Их работа была опубликована в Journal of Hospital Infection.

До последнего времени ученые говорили, что подавляющее большинство заражений коронавирусом происходит воздушно-капельным путем, то есть, в результате кашля, чихания, разговоров или дыхания инфицированных. На долю контактного заражения приходилось не так уж много заражений. Но новое исследование опровергает эти представления.

В исследовании применили не сам вирус SARS-CoV-2, а искусственно размноженный фрагмент ДНК вируса, инфицирующего растения и неопасного для людей. Эти частицы добавили в 1 мл вод, чтобы сохранить концентрацию, наблюдаемую в респираторных образцах пациентов с SARS-CoV-2. Исследователи поместили воду с ДНК вируса на каталки в изолированной комнате больницы. Это помещение для пациентов с высокой степенью риска заражения. Затем в течение следующих 5 дней ученые брали анализы с поверхностей по всей больнице.

Читайте на Цензор.НЕТ: Коронавирус никуда не исчез, социальная дистанция и масочный режим продолжаются, - Зеленский

Выяснилось, что уже через 10 часов после первоначального помещения образцов вируса на каталку генетический материал распространился на 41 % поверхностей в больничном учреждении, начиная от других каталок, дверных ручек и подлокотников в комнате ожидания и заканчивая детскими игрушками и книжками в игровой зоне. Через три дня количество зараженных поверхностей выросло до 59%, и лишь на пятый день опустилось до 41%.

Исследование показывают важную роль, которую поверхности играют в деле передачи вируса. Ученые в очередной раз подчеркивают, насколько важно проводить дезинфекцию всех поверхностей и тщательно мыть руки.

Также на Цензор.НЕТ: В детсаду Броваров вспышка COVID-19: инфицированы 9 детей и трое взрослых

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Топ комментарии
+19
Ідіоти,а не вчоні!
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08.06.2020 17:40
+15
Результати твоїх досліджень інші?
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08.06.2020 17:43
+13
"В исследовании применили не сам вирус SARS-CoV-2, а искусственно размноженный фрагмент ДНК вируса, инфицирующего растения"

Британские учьёные как всегда в своём репертуаре
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08.06.2020 17:43
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Реально о внутрибольничных инфекциях всегда умалчивают. Знаменитый больничный патоген - синегнойная палочка, Pseudomonas aeruginosa, заклятый враг медиков во всем мире - возбудитель пневмонии и еще целого букета разных воспалений и сепсисов.
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08.06.2020 18:56 Ответить
снова "британские учёные"?
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08.06.2020 17:47 Ответить
Мда. Это уже последнее время становится мемом.
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08.06.2020 17:50 Ответить
Британський "учоний" це вже як іспанський диспетчер.
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09.06.2020 00:38 Ответить
Британские ученые...дальше можно не читать! Вирус не живет вне клетки живой! Для самых тупых, кто даже биологию в школе не учил...Тараканы , а не вирусы, живущие без еды месяц!
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08.06.2020 17:49 Ответить
Ну надо. У британских ученых британские вирусы живут где хотят, когда хотят и с кем хотят. Надо бороться за права вирусов. Тогда и у нас так будет.
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08.06.2020 17:51 Ответить
"Вирус не живет вне клетки живой! Для самых тупых, кто даже биологию в школе не учил"

В таком случае - вирус не передавался бы и воздушно-капельным путем.
Вне клетки вирус не может РАЗМНОЖАТЬСЯ, а жить - вполне может.
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09.06.2020 16:06 Ответить
видно что ты в школе не учился!
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09.06.2020 22:10 Ответить
это уже агония каранобесия перед разаблочением. Тявканье из под подворотни. Эти неизветные ученые боятся света как черт ладана.
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08.06.2020 17:50 Ответить
Просто брошены, заказным ученым, бабки на поддержание исчезающего мифа. Бояться разоблачения, как и в 2009 году.
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08.06.2020 19:00 Ответить
И не им одним. Наши олигархи глотки перегрызут за место у корыта . А тут такая солидарность на их ТВ. Впряглись и тащут этот ковид как одна упряжка.Что их так сплотило или кого боятся?
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08.06.2020 20:33 Ответить
идиотов хватает везде , в ученной среде в том числе. эксперимент должен отображать реальные ситуации с корона вирусом а не какую то субстанцию неизвестно из чего)))
британцы отрабатывали грант на исследование. главное бабло освоили)))
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08.06.2020 17:52 Ответить
Грета Тунберг против жестокого обращения с коронавирусом.

В унисон ей ***** вынесло на референдум поправку о защите животных и вирусов.

Долой антибиотики!
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08.06.2020 17:57 Ответить
А антибиотики у вас с кем жестоко обращаются - с животными или вирусами?
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09.06.2020 16:07 Ответить
Коронавирус может быстро заражать все поверхности, - ученые - Цензор.НЕТ 6871
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08.06.2020 17:57 Ответить
піаніна бракує
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08.06.2020 18:04 Ответить
Коронавирус может заражать все поверхности.
Коронавирус не может заражать все поверхности.
Учёные не пришли ещё к единому мнению.
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08.06.2020 17:58 Ответить
Британские ученые сотни лет спорят с какого конца надо разбивать яйцо.
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08.06.2020 18:03 Ответить
Уже одну аферу с "вакцинацией" по шарлатану Дженнеру они подарили миру. Может хватит дурить народ?
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08.06.2020 19:02 Ответить
Недавно читал исследование явно не британских ученых, вывод которых диаметрально противоположный - если носитель взялся за дверную ручку, а через десять минут за нее взялся здоровый то он не заразится.
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08.06.2020 18:00 Ответить
Ну наверное то был не британский носитель.
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08.06.2020 18:05 Ответить
Это не противоположный результат. Тот что читали Вы, определял вероятность подцепить жизнеспособный вирус. А это исследование просто промаркировало пути передачи любого генетического материала - и жизнеспособного и нет. В эксперименте использовали нежизнеспособный и неопасный маркер.
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08.06.2020 18:22 Ответить
Не заливайте галоши. Это был натурный эксперимент именно с ковид германских ученых в середине апреля. После этого такой же результат получила и британская группа исследователей.
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08.06.2020 19:05 Ответить
Вы читать мой пост пробовали?
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08.06.2020 19:14 Ответить
Лінк на УНІАН?Ну,ясно,"Бєня"знову щось задумав,ну й Ткаченко з ним,культурний міністр,що б його...
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08.06.2020 18:02 Ответить
Вчені вкотре підкреслюють, наскільки важливо проводити дезінфекцію всіх поверхонь і ретельно мити руки.

Ще було інше дослідження.. найбільш небезпечні поверхні вдома.
1.Металеві ручки дверей.
2.Пульти телевізорів..
----------------------------------------

Далі небезпечними для розмноження короновірусу є раковини умивальників..
І лише потім -туалети...
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08.06.2020 18:17 Ответить
что такое РАСПРОСТРАНИЛСЯ? он сам разлезся или ег руками растащили. что-то мне слаюо представляется, что вирус с дверной ручки перелез без помощи на игрушки.
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08.06.2020 18:18 Ответить
Вирус мелкий. Даже если сравнивать с обычной пылью то это бревно и муравей.
Еслественно он летает и сам и верхом на пыли
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08.06.2020 18:27 Ответить
Летает и даже крыльями машет, чтоб дальше залететь.
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08.06.2020 19:07 Ответить
а бабочка крьільішками бяк-бяк-бяк.
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08.06.2020 20:29 Ответить
вирус живет во влажном. влажнная аєрозольная капля тяжелее сухого вируса в виде пьіли. если бьф вирус летал сухой то єто бьіл бьі реально писдец он бьіл бьі в воздухе и мьі бьі ходили в противогазах без вариантов и 2 метра не помогли бьі.
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08.06.2020 20:27 Ответить
Вот да. Если это раствор водный, то он высох и сухие остатки были подхвачены потоками воздуха? Или баночку лапали санитары при перекатке тележки, а потом руками переносили на книжки и штукатурку?
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08.06.2020 19:03 Ответить
Якщо вірус справді такий живучий і так легко передається і зберігається то висновок лишень один - ним заразились всі...Хто помер - нехай з Богом спочиває,хто виздоровів - плюньте на вірус слюною і живіть як жили...
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08.06.2020 18:30 Ответить
с бобом пусть попы отдыхают, и рабы
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08.06.2020 18:42 Ответить
То що він зберігається на поверхні не рівнозначне тому що він зберігає можливості до зараження.
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08.06.2020 19:10 Ответить
Це досліідження робили НЕ на ковіді.
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08.06.2020 21:10 Ответить
Исследования проводились по заказу Мистера Проппера)))
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08.06.2020 18:31 Ответить
Наша пісня гарна, нова, починаймо її знову

Пора бы уже и уняться...
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08.06.2020 18:35 Ответить
УНІАН посилається на https://www.medikforum.ru/health/97847-koronavirus-bystro-zarazhaet-vse-poverhnosti.html

далі все зрозуміло: провокація крємлєботів
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08.06.2020 18:39 Ответить
Дійсно. То кацапські "вчені" розповсюджують.
А я вже подумав...
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08.06.2020 18:57 Ответить
https://www.news-medical.net/news/20200608/Study-shows-the-important-role-that-surfaces-play-in-the-transmission-of-a-virus.aspx - далі пробували читати?
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08.06.2020 21:17 Ответить
Таке враження, що до цього ніхто ці віруси в очі не бачив.
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08.06.2020 18:51 Ответить
А цей хто бачив, крім кітайців?
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08.06.2020 23:04 Ответить
Какие, в жопу, таинственные повкерхности?
Вирус ВСЕГДА находится в жидкой среде. И капли на верхноитях - это вопрос СМАЧИВАЕМОСТИ этих поверхностей и динамики ВЫСЫХАНИЯ капель,
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08.06.2020 18:53 Ответить
Количество неверующих в коронавирус почти равно количеству избирателей ЗЕ. По одной только им ведомой логике они решили, что весь мир сговорился, что бы запретить им побухать в парке на выходных. И для правдоподобности ОНИ обрушили мировую экономику, обвалили нефть и убили 400 тыс чел.
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08.06.2020 19:03 Ответить
Тому й проводиться постійно дезінфекція стін і стелі, і всього іншого, тому й у парку не радили ходити та бігати. Вірус накрив планету.
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08.06.2020 21:33 Ответить
"Выяснилось, что уже через 10 часов после первоначального помещения образцов вируса на каталку генетический материал распространился на 41%"

Тут нічого дивного немає що мікрометрові молекули розлазяться практично всюди.
На що дослідження не дає відповіді так це чи цей генетичний матеріал, який знаходиться поза організмом, зберігає потенціал до зараження?

І от тут дослідження мовчить. А це ключовий момент! Бо поза організмом на вірус діють різні фактори які як правило денатурують його білкові структури. І, можливо, зменшують його можливість до зараження.
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08.06.2020 19:07 Ответить
Так.
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08.06.2020 21:11 Ответить
все что надобно знать про *********- В исследовании применили не сам вирус SARS-CoV-2, а искусственно размноженный фрагмент ДНК вируса, тчк
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08.06.2020 19:09 Ответить
Якщо така неймовірна заразливість, зараз повинні бути заражені всі гроші в обігу, весь транспорт, взагалі все. Значить або його можливості переоцінені, або є якісь невраховані фактори, які стримують розповсюдження.
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08.06.2020 19:12 Ответить
перший фактор "стримування" -вірус живе обмежену кількість днів на поверхнях...
наступний - не всі заражаються і не всі звражені стають активними розносчиками."кондагіозність" від 2 до 4-х..
менше як в грипу..
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08.06.2020 22:33 Ответить
Очень "мутный" и сомнительный с научной точки зрения "эскперимент", видимо, ОЧЕНЬ ЩЕДРО пролоббирован производителями дизенфицирующих средств!
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08.06.2020 19:37 Ответить
Британські вчені дослідили, що сімейні пари займаються сексом з набагато більшим задоволенням, якщо за ними не спостерігають британські вчені.
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08.06.2020 20:26 Ответить
Мутняк якійсь, як вірус без носія живе 5діб??? нехай свідкам цієї корони)) на вуха пасту вішають!!!! ах ще цікаво, а що там з 5-джи, усе це по балаканині у інеті пов'язані ці події....
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08.06.2020 20:34 Ответить
Виявляється, віруси плигають точно так, як і сперматозоїди.
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08.06.2020 20:49 Ответить
Цей вірус хтось дуже-дуже скурпульозно продумував і розробляв...
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08.06.2020 20:53 Ответить
не підозрюйте лише в цьому китайців ....
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08.06.2020 22:35 Ответить
згоден
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09.06.2020 09:31 Ответить
Как можно объявлять о способе распространения вируса, если до сих пор в научном мире идут споры о первом самом главном - это искусственно созданный вирус или он имеет природное образование??? А китайцы в этом разрезе пытаются объявить о происхождении короновируса в каловых образованиях. Американцы в ближайшее время обещают объявить свои исследования о том, что этот вирус по поверхностям не распространяется!!! И появилось видео с обращением личного врача Билла Гейтса, который заявил, что с вопросом разработок в направлении короновируса он знаком уже давно и что это вообще не вирус, а ближе к сфере нанотехнологий. (!!!???). И он предупреждает, что он первый противник общей вакцинации населения как бы от COVID-19 потому, что тоже подозревает и в вакцине тоже могут присутствовать нанотехнологии, с помощью который можно оказывать влияние на физиологические и генные процессы человечества.
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08.06.2020 21:37 Ответить
правительства по всему миру твердят своим гражданам, как важно совместными усилиями выявлять контакты всех инфицированных и соблюдать правила самоизоляции. Они также напоминают, что одним из самых надежных и эффективных средств защиты остается соблюдение социальной дистанции. Ну а там, где это не представляется возможным, людям следует носить маски, даже если это маски домашнего изготовления.
Когда власти США объявляли об этих мерах, они ссылались на открытие, сделанное в церкви Сингапура еще в январе. Смысл посыла заключается в том, что вы должны думать не только о собственной защите, но и о защите окружающих от себя на случай, если вы больны, но не догадываетесь об этом.
Многие эксперты в области здравоохранения опасаются, что ношение масок может отвлечь людей от мытья рук или социального дистанцирования или даже повысить риск заражения, если с этими масками неправильно обращаться. Однако все больше и больше стран, в том числе и Великобритания, убеждаются в эффективности масок.
Разумеется, само по себе ношение маски не остановит пандемию, но поскольку мы пока еще слишком мало знаем о бессимптомной передаче вируса, любая попытка уберечься от него того стоит.https://www.bbc.com/russian/features-52880321
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08.06.2020 22:30 Ответить
Прочитала что то, а звучит как: Ну походите еще в масках, покупайте перчатки и маски с антисептиками. мда. Круто необразованных оболванивают.
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08.06.2020 23:00 Ответить
че-то мне кажется что нас периодически запугивают, говорят то одно, то другое
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08.06.2020 23:24 Ответить
Кацапи дохнут от ковида и хотят чтоби в других странах дохли.
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08.06.2020 23:33 Ответить
третье тысячелетие, уже могут гены встраивать нужные и ненужные в геном организмов... и полгода не могут разобраться с путями распространения вируса))) А еще ведущие мировые светила три месяца выясняли может ли он передаваться от человека к человеку. Такое неуважение к умственному развитию зебиков еще никто не демонстрировал
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09.06.2020 00:03 Ответить
По-моему статью заказали производители кремов и антисептиков.
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09.06.2020 20:26 Ответить
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