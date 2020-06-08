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Новини Коронавірус і карантин
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Коронавірус може швидко заражати всі поверхні, - вчені

Коронавірус може швидко заражати всі поверхні, - вчені

Якщо сліди коронавірусу з'являються на лікарняній каталці, то впродовж 10 годин вірус виявляється на половині всіх поверхонь лікарні. За відсутності дизинфекції він зберігається там не менше 5 днів.

Поширення коронавірусу на поверхнях вивчали дослідники з Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН. Їхня робота була опублікована в Journal of Hospital Infection.

До останнього часу вчені говорили, що переважна більшість зараження коронавірусом відбувається повітряно-крапельним шляхом, тобто в результаті кашлю, чихання, розмов або дихання інфікованих. На частку контактного зараження залишалося не так багато заражень. Але нове дослідження спростовує ці уявленння.

У дослідженні застосували не сам вірус SARS-CoV-2, а штучно розмножений фрагмент ДНК вірусу, який інфікує рослини і не є небезпечним для людей. Ці частинки додали в 1 мл води, щоб зберегти концентрацію, що спостерігається в респіраторних зразках пацієнтів з SARS-CoV-2. Дослідники помістили воду з ДНК вірусу на каталки в ізольованій кімнаті лікарні. Це приміщення для пацієнтів з високим ступенем ризику зараження. Потім упродовж наступних 5 днів учені брали аналізи з поверхонь по всій лікарні.

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З'ясувалося, що вже через 10 годин після початкового приміщення зразків вірусу на каталку генетичний матеріал поширився на 41% поверхонь у лікарняному закладі, починаючи від інших каталок, дверних ручок і підлокітників у кімнаті очікування і закінчуючи дитячими іграшками та книжками в ігровій зоні. Через три дні кількість заражених поверхонь зросла до 59% і лише на п'ятий день опустилося до 41%.

Дослідження показують важливу роль, яку поверхні грають в справі передачі вірусу. Вчені вкотре підкреслюють, наскільки важливо проводити дезінфекцію всіх поверхонь і ретельно мити руки.

Автор: 

карантин (18172) учені (180) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+19
Ідіоти,а не вчоні!
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08.06.2020 17:40
+15
Результати твоїх досліджень інші?
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08.06.2020 17:43
+13
"В исследовании применили не сам вирус SARS-CoV-2, а искусственно размноженный фрагмент ДНК вируса, инфицирующего растения"

Британские учьёные как всегда в своём репертуаре
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08.06.2020 17:43
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Реально о внутрибольничных инфекциях всегда умалчивают. Знаменитый больничный патоген - синегнойная палочка, Pseudomonas aeruginosa, заклятый враг медиков во всем мире - возбудитель пневмонии и еще целого букета разных воспалений и сепсисов.
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08.06.2020 18:56 Відповісти
снова "британские учёные"?
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08.06.2020 17:47 Відповісти
Мда. Это уже последнее время становится мемом.
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08.06.2020 17:50 Відповісти
Британський "учоний" це вже як іспанський диспетчер.
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09.06.2020 00:38 Відповісти
Британские ученые...дальше можно не читать! Вирус не живет вне клетки живой! Для самых тупых, кто даже биологию в школе не учил...Тараканы , а не вирусы, живущие без еды месяц!
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08.06.2020 17:49 Відповісти
Ну надо. У британских ученых британские вирусы живут где хотят, когда хотят и с кем хотят. Надо бороться за права вирусов. Тогда и у нас так будет.
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08.06.2020 17:51 Відповісти
"Вирус не живет вне клетки живой! Для самых тупых, кто даже биологию в школе не учил"

В таком случае - вирус не передавался бы и воздушно-капельным путем.
Вне клетки вирус не может РАЗМНОЖАТЬСЯ, а жить - вполне может.
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09.06.2020 16:06 Відповісти
видно что ты в школе не учился!
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09.06.2020 22:10 Відповісти
это уже агония каранобесия перед разаблочением. Тявканье из под подворотни. Эти неизветные ученые боятся света как черт ладана.
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08.06.2020 17:50 Відповісти
Просто брошены, заказным ученым, бабки на поддержание исчезающего мифа. Бояться разоблачения, как и в 2009 году.
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08.06.2020 19:00 Відповісти
И не им одним. Наши олигархи глотки перегрызут за место у корыта . А тут такая солидарность на их ТВ. Впряглись и тащут этот ковид как одна упряжка.Что их так сплотило или кого боятся?
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08.06.2020 20:33 Відповісти
идиотов хватает везде , в ученной среде в том числе. эксперимент должен отображать реальные ситуации с корона вирусом а не какую то субстанцию неизвестно из чего)))
британцы отрабатывали грант на исследование. главное бабло освоили)))
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08.06.2020 17:52 Відповісти
Грета Тунберг против жестокого обращения с коронавирусом.

В унисон ей ***** вынесло на референдум поправку о защите животных и вирусов.

Долой антибиотики!
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08.06.2020 17:57 Відповісти
А антибиотики у вас с кем жестоко обращаются - с животными или вирусами?
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09.06.2020 16:07 Відповісти
Коронавирус может быстро заражать все поверхности, - ученые - Цензор.НЕТ 6871
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08.06.2020 17:57 Відповісти
піаніна бракує
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08.06.2020 18:04 Відповісти
Коронавирус может заражать все поверхности.
Коронавирус не может заражать все поверхности.
Учёные не пришли ещё к единому мнению.
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08.06.2020 17:58 Відповісти
Британские ученые сотни лет спорят с какого конца надо разбивать яйцо.
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08.06.2020 18:03 Відповісти
Уже одну аферу с "вакцинацией" по шарлатану Дженнеру они подарили миру. Может хватит дурить народ?
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08.06.2020 19:02 Відповісти
Недавно читал исследование явно не британских ученых, вывод которых диаметрально противоположный - если носитель взялся за дверную ручку, а через десять минут за нее взялся здоровый то он не заразится.
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08.06.2020 18:00 Відповісти
Ну наверное то был не британский носитель.
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08.06.2020 18:05 Відповісти
Это не противоположный результат. Тот что читали Вы, определял вероятность подцепить жизнеспособный вирус. А это исследование просто промаркировало пути передачи любого генетического материала - и жизнеспособного и нет. В эксперименте использовали нежизнеспособный и неопасный маркер.
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08.06.2020 18:22 Відповісти
Не заливайте галоши. Это был натурный эксперимент именно с ковид германских ученых в середине апреля. После этого такой же результат получила и британская группа исследователей.
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08.06.2020 19:05 Відповісти
Вы читать мой пост пробовали?
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08.06.2020 19:14 Відповісти
Лінк на УНІАН?Ну,ясно,"Бєня"знову щось задумав,ну й Ткаченко з ним,культурний міністр,що б його...
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08.06.2020 18:02 Відповісти
Вчені вкотре підкреслюють, наскільки важливо проводити дезінфекцію всіх поверхонь і ретельно мити руки.

Ще було інше дослідження.. найбільш небезпечні поверхні вдома.
1.Металеві ручки дверей.
2.Пульти телевізорів..
----------------------------------------

Далі небезпечними для розмноження короновірусу є раковини умивальників..
І лише потім -туалети...
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08.06.2020 18:17 Відповісти
что такое РАСПРОСТРАНИЛСЯ? он сам разлезся или ег руками растащили. что-то мне слаюо представляется, что вирус с дверной ручки перелез без помощи на игрушки.
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08.06.2020 18:18 Відповісти
Вирус мелкий. Даже если сравнивать с обычной пылью то это бревно и муравей.
Еслественно он летает и сам и верхом на пыли
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08.06.2020 18:27 Відповісти
Летает и даже крыльями машет, чтоб дальше залететь.
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08.06.2020 19:07 Відповісти
а бабочка крьільішками бяк-бяк-бяк.
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08.06.2020 20:29 Відповісти
вирус живет во влажном. влажнная аєрозольная капля тяжелее сухого вируса в виде пьіли. если бьф вирус летал сухой то єто бьіл бьі реально писдец он бьіл бьі в воздухе и мьі бьі ходили в противогазах без вариантов и 2 метра не помогли бьі.
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08.06.2020 20:27 Відповісти
Вот да. Если это раствор водный, то он высох и сухие остатки были подхвачены потоками воздуха? Или баночку лапали санитары при перекатке тележки, а потом руками переносили на книжки и штукатурку?
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08.06.2020 19:03 Відповісти
Якщо вірус справді такий живучий і так легко передається і зберігається то висновок лишень один - ним заразились всі...Хто помер - нехай з Богом спочиває,хто виздоровів - плюньте на вірус слюною і живіть як жили...
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08.06.2020 18:30 Відповісти
с бобом пусть попы отдыхают, и рабы
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08.06.2020 18:42 Відповісти
То що він зберігається на поверхні не рівнозначне тому що він зберігає можливості до зараження.
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08.06.2020 19:10 Відповісти
Це досліідження робили НЕ на ковіді.
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08.06.2020 21:10 Відповісти
Исследования проводились по заказу Мистера Проппера)))
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08.06.2020 18:31 Відповісти
Наша пісня гарна, нова, починаймо її знову

Пора бы уже и уняться...
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08.06.2020 18:35 Відповісти
УНІАН посилається на https://www.medikforum.ru/health/97847-koronavirus-bystro-zarazhaet-vse-poverhnosti.html

далі все зрозуміло: провокація крємлєботів
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08.06.2020 18:39 Відповісти
Дійсно. То кацапські "вчені" розповсюджують.
А я вже подумав...
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08.06.2020 18:57 Відповісти
https://www.news-medical.net/news/20200608/Study-shows-the-important-role-that-surfaces-play-in-the-transmission-of-a-virus.aspx - далі пробували читати?
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08.06.2020 21:17 Відповісти
Таке враження, що до цього ніхто ці віруси в очі не бачив.
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08.06.2020 18:51 Відповісти
А цей хто бачив, крім кітайців?
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08.06.2020 23:04 Відповісти
Какие, в жопу, таинственные повкерхности?
Вирус ВСЕГДА находится в жидкой среде. И капли на верхноитях - это вопрос СМАЧИВАЕМОСТИ этих поверхностей и динамики ВЫСЫХАНИЯ капель,
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08.06.2020 18:53 Відповісти
Количество неверующих в коронавирус почти равно количеству избирателей ЗЕ. По одной только им ведомой логике они решили, что весь мир сговорился, что бы запретить им побухать в парке на выходных. И для правдоподобности ОНИ обрушили мировую экономику, обвалили нефть и убили 400 тыс чел.
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08.06.2020 19:03 Відповісти
Тому й проводиться постійно дезінфекція стін і стелі, і всього іншого, тому й у парку не радили ходити та бігати. Вірус накрив планету.
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08.06.2020 21:33 Відповісти
"Выяснилось, что уже через 10 часов после первоначального помещения образцов вируса на каталку генетический материал распространился на 41%"

Тут нічого дивного немає що мікрометрові молекули розлазяться практично всюди.
На що дослідження не дає відповіді так це чи цей генетичний матеріал, який знаходиться поза організмом, зберігає потенціал до зараження?

І от тут дослідження мовчить. А це ключовий момент! Бо поза організмом на вірус діють різні фактори які як правило денатурують його білкові структури. І, можливо, зменшують його можливість до зараження.
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08.06.2020 19:07 Відповісти
Так.
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08.06.2020 21:11 Відповісти
все что надобно знать про *********- В исследовании применили не сам вирус SARS-CoV-2, а искусственно размноженный фрагмент ДНК вируса, тчк
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08.06.2020 19:09 Відповісти
Якщо така неймовірна заразливість, зараз повинні бути заражені всі гроші в обігу, весь транспорт, взагалі все. Значить або його можливості переоцінені, або є якісь невраховані фактори, які стримують розповсюдження.
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08.06.2020 19:12 Відповісти
перший фактор "стримування" -вірус живе обмежену кількість днів на поверхнях...
наступний - не всі заражаються і не всі звражені стають активними розносчиками."кондагіозність" від 2 до 4-х..
менше як в грипу..
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08.06.2020 22:33 Відповісти
Очень "мутный" и сомнительный с научной точки зрения "эскперимент", видимо, ОЧЕНЬ ЩЕДРО пролоббирован производителями дизенфицирующих средств!
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08.06.2020 19:37 Відповісти
Британські вчені дослідили, що сімейні пари займаються сексом з набагато більшим задоволенням, якщо за ними не спостерігають британські вчені.
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08.06.2020 20:26 Відповісти
Мутняк якійсь, як вірус без носія живе 5діб??? нехай свідкам цієї корони)) на вуха пасту вішають!!!! ах ще цікаво, а що там з 5-джи, усе це по балаканині у інеті пов'язані ці події....
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08.06.2020 20:34 Відповісти
Виявляється, віруси плигають точно так, як і сперматозоїди.
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08.06.2020 20:49 Відповісти
Цей вірус хтось дуже-дуже скурпульозно продумував і розробляв...
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08.06.2020 20:53 Відповісти
не підозрюйте лише в цьому китайців ....
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08.06.2020 22:35 Відповісти
згоден
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09.06.2020 09:31 Відповісти
Как можно объявлять о способе распространения вируса, если до сих пор в научном мире идут споры о первом самом главном - это искусственно созданный вирус или он имеет природное образование??? А китайцы в этом разрезе пытаются объявить о происхождении короновируса в каловых образованиях. Американцы в ближайшее время обещают объявить свои исследования о том, что этот вирус по поверхностям не распространяется!!! И появилось видео с обращением личного врача Билла Гейтса, который заявил, что с вопросом разработок в направлении короновируса он знаком уже давно и что это вообще не вирус, а ближе к сфере нанотехнологий. (!!!???). И он предупреждает, что он первый противник общей вакцинации населения как бы от COVID-19 потому, что тоже подозревает и в вакцине тоже могут присутствовать нанотехнологии, с помощью который можно оказывать влияние на физиологические и генные процессы человечества.
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08.06.2020 21:37 Відповісти
правительства по всему миру твердят своим гражданам, как важно совместными усилиями выявлять контакты всех инфицированных и соблюдать правила самоизоляции. Они также напоминают, что одним из самых надежных и эффективных средств защиты остается соблюдение социальной дистанции. Ну а там, где это не представляется возможным, людям следует носить маски, даже если это маски домашнего изготовления.
Когда власти США объявляли об этих мерах, они ссылались на открытие, сделанное в церкви Сингапура еще в январе. Смысл посыла заключается в том, что вы должны думать не только о собственной защите, но и о защите окружающих от себя на случай, если вы больны, но не догадываетесь об этом.
Многие эксперты в области здравоохранения опасаются, что ношение масок может отвлечь людей от мытья рук или социального дистанцирования или даже повысить риск заражения, если с этими масками неправильно обращаться. Однако все больше и больше стран, в том числе и Великобритания, убеждаются в эффективности масок.
Разумеется, само по себе ношение маски не остановит пандемию, но поскольку мы пока еще слишком мало знаем о бессимптомной передаче вируса, любая попытка уберечься от него того стоит.https://www.bbc.com/russian/features-52880321
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08.06.2020 22:30 Відповісти
Прочитала что то, а звучит как: Ну походите еще в масках, покупайте перчатки и маски с антисептиками. мда. Круто необразованных оболванивают.
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08.06.2020 23:00 Відповісти
че-то мне кажется что нас периодически запугивают, говорят то одно, то другое
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08.06.2020 23:24 Відповісти
Кацапи дохнут от ковида и хотят чтоби в других странах дохли.
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08.06.2020 23:33 Відповісти
третье тысячелетие, уже могут гены встраивать нужные и ненужные в геном организмов... и полгода не могут разобраться с путями распространения вируса))) А еще ведущие мировые светила три месяца выясняли может ли он передаваться от человека к человеку. Такое неуважение к умственному развитию зебиков еще никто не демонстрировал
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09.06.2020 00:03 Відповісти
По-моему статью заказали производители кремов и антисептиков.
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09.06.2020 20:26 Відповісти
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