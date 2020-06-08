Коронавірус може швидко заражати всі поверхні, - вчені
Якщо сліди коронавірусу з'являються на лікарняній каталці, то впродовж 10 годин вірус виявляється на половині всіх поверхонь лікарні. За відсутності дизинфекції він зберігається там не менше 5 днів.
Поширення коронавірусу на поверхнях вивчали дослідники з Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН. Їхня робота була опублікована в Journal of Hospital Infection.
До останнього часу вчені говорили, що переважна більшість зараження коронавірусом відбувається повітряно-крапельним шляхом, тобто в результаті кашлю, чихання, розмов або дихання інфікованих. На частку контактного зараження залишалося не так багато заражень. Але нове дослідження спростовує ці уявленння.
У дослідженні застосували не сам вірус SARS-CoV-2, а штучно розмножений фрагмент ДНК вірусу, який інфікує рослини і не є небезпечним для людей. Ці частинки додали в 1 мл води, щоб зберегти концентрацію, що спостерігається в респіраторних зразках пацієнтів з SARS-CoV-2. Дослідники помістили воду з ДНК вірусу на каталки в ізольованій кімнаті лікарні. Це приміщення для пацієнтів з високим ступенем ризику зараження. Потім упродовж наступних 5 днів учені брали аналізи з поверхонь по всій лікарні.
З'ясувалося, що вже через 10 годин після початкового приміщення зразків вірусу на каталку генетичний матеріал поширився на 41% поверхонь у лікарняному закладі, починаючи від інших каталок, дверних ручок і підлокітників у кімнаті очікування і закінчуючи дитячими іграшками та книжками в ігровій зоні. Через три дні кількість заражених поверхонь зросла до 59% і лише на п'ятий день опустилося до 41%.
Дослідження показують важливу роль, яку поверхні грають в справі передачі вірусу. Вчені вкотре підкреслюють, наскільки важливо проводити дезінфекцію всіх поверхонь і ретельно мити руки.
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В таком случае - вирус не передавался бы и воздушно-капельным путем.
Вне клетки вирус не может РАЗМНОЖАТЬСЯ, а жить - вполне может.
британцы отрабатывали грант на исследование. главное бабло освоили)))
В унисон ей ***** вынесло на референдум поправку о защите животных и вирусов.
Долой антибиотики!
Коронавирус не может заражать все поверхности.
Учёные не пришли ещё к единому мнению.
Ще було інше дослідження.. найбільш небезпечні поверхні вдома.
1.Металеві ручки дверей.
2.Пульти телевізорів..
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Далі небезпечними для розмноження короновірусу є раковини умивальників..
І лише потім -туалети...
Еслественно он летает и сам и верхом на пыли
Пора бы уже и уняться...
далі все зрозуміло: провокація крємлєботів
А я вже подумав...
Вирус ВСЕГДА находится в жидкой среде. И капли на верхноитях - это вопрос СМАЧИВАЕМОСТИ этих поверхностей и динамики ВЫСЫХАНИЯ капель,
Тут нічого дивного немає що мікрометрові молекули розлазяться практично всюди.
На що дослідження не дає відповіді так це чи цей генетичний матеріал, який знаходиться поза організмом, зберігає потенціал до зараження?
І от тут дослідження мовчить. А це ключовий момент! Бо поза організмом на вірус діють різні фактори які як правило денатурують його білкові структури. І, можливо, зменшують його можливість до зараження.
наступний - не всі заражаються і не всі звражені стають активними розносчиками."кондагіозність" від 2 до 4-х..
менше як в грипу..
Когда власти США объявляли об этих мерах, они ссылались на открытие, сделанное в церкви Сингапура еще в январе. Смысл посыла заключается в том, что вы должны думать не только о собственной защите, но и о защите окружающих от себя на случай, если вы больны, но не догадываетесь об этом.
Многие эксперты в области здравоохранения опасаются, что ношение масок может отвлечь людей от мытья рук или социального дистанцирования или даже повысить риск заражения, если с этими масками неправильно обращаться. Однако все больше и больше стран, в том числе и Великобритания, убеждаются в эффективности масок.
Разумеется, само по себе ношение маски не остановит пандемию, но поскольку мы пока еще слишком мало знаем о бессимптомной передаче вируса, любая попытка уберечься от него того стоит.https://www.bbc.com/russian/features-52880321