Коронавірус може швидко заражати всі поверхні, - вчені

Якщо сліди коронавірусу з'являються на лікарняній каталці, то впродовж 10 годин вірус виявляється на половині всіх поверхонь лікарні. За відсутності дизинфекції він зберігається там не менше 5 днів.

Поширення коронавірусу на поверхнях вивчали дослідники з Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН. Їхня робота була опублікована в Journal of Hospital Infection.

До останнього часу вчені говорили, що переважна більшість зараження коронавірусом відбувається повітряно-крапельним шляхом, тобто в результаті кашлю, чихання, розмов або дихання інфікованих. На частку контактного зараження залишалося не так багато заражень. Але нове дослідження спростовує ці уявленння.

У дослідженні застосували не сам вірус SARS-CoV-2, а штучно розмножений фрагмент ДНК вірусу, який інфікує рослини і не є небезпечним для людей. Ці частинки додали в 1 мл води, щоб зберегти концентрацію, що спостерігається в респіраторних зразках пацієнтів з SARS-CoV-2. Дослідники помістили воду з ДНК вірусу на каталки в ізольованій кімнаті лікарні. Це приміщення для пацієнтів з високим ступенем ризику зараження. Потім упродовж наступних 5 днів учені брали аналізи з поверхонь по всій лікарні.

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З'ясувалося, що вже через 10 годин після початкового приміщення зразків вірусу на каталку генетичний матеріал поширився на 41% поверхонь у лікарняному закладі, починаючи від інших каталок, дверних ручок і підлокітників у кімнаті очікування і закінчуючи дитячими іграшками та книжками в ігровій зоні. Через три дні кількість заражених поверхонь зросла до 59% і лише на п'ятий день опустилося до 41%.

Дослідження показують важливу роль, яку поверхні грають в справі передачі вірусу. Вчені вкотре підкреслюють, наскільки важливо проводити дезінфекцію всіх поверхонь і ретельно мити руки.