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Новости Коронавирус и карантин
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В детсаду Броваров вспышка COVID-19: инфицированы 9 детей и трое взрослых

В детсаду Броваров вспышка COVID-19: инфицированы 9 детей и трое взрослых

В детском саду "Калинка" г. Бровары зафиксировали 12 случаев инфицирования коронавирусом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил мэр города Игорь Сапожко.

Утром в субботу были отобраны образцы для проведения ПЦР-анализа у всех работников заведения и детей, контактировавших с воспитательницей, заболевшей коронавирусом.

По результатам исследования тесты на COVID-19 у 9 детей и трех взрослых оказались положительными. Двое детей госпитализированы в детскую областную больницу в городе Боярка, другие заболевшие лечатся амбулаторно.

Детский сад "Калинка" закрыт на обсервацию, все работники заведения и родители воспитанников, которые с 1 июня посещали садик, находятся на самоизоляции под контролем семейных врачей. Другие дошкольные учреждения продолжат работать с соблюдением санитарно-эпидемических требований.

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В детсаду Броваров вспышка COVID-19: инфицированы 9 детей и трое взрослых 01

Автор: 

Бровары (337) детсад (428) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Сапожко Игорь (12)


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Топ комментарии
+4
Где русские свиньи со словами Дурантин придуманий?
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08.06.2020 14:30
+4
Ну а вы как хотели? Кстати как ето инфицировано 9 детей и всего 3 взрослых? Ведь у каждого ребенка дома двое родителей да еще братья с сестрами и соседи по площадке с которыми дети играют. Так что не прибедняйтесь в количестве инфицированных.
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08.06.2020 14:43
+4
Так вы же визжали что карантин нужно снять ато притесняют ваши права. Ну теперь прыгайте как сайгаки
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08.06.2020 14:44
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Где русские свиньи со словами Дурантин придуманий?
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08.06.2020 14:30 Ответить
Більше всіх тут розпинався Поедатель зябліков.
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08.06.2020 14:36 Ответить
не ображай свиней, вони до рашистів відношення не мають.
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08.06.2020 14:40 Ответить
Дурантин придуманый !
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16.07.2020 18:45 Ответить
Детские сады не стоило открывать. Через пару недель начнется веселуха.
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08.06.2020 14:34 Ответить
єто сейчас реальность, зачем от нее бежать?
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08.06.2020 15:29 Ответить
Де реакція оманського віслюка та медшляшка?! Вірной дорогой йдуть таварісчі!
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08.06.2020 14:35 Ответить
Коли щось хороше, то він "впереди планетьі всей", а коли погане, то його не видно і не чути.
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08.06.2020 14:39 Ответить
в петюні навчився! той теж дитячі крематорії з труханом урочисто відкривав, а потім язика в дупу ховав!
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08.06.2020 14:42 Ответить
Так вы же визжали что карантин нужно снять ато притесняют ваши права. Ну теперь прыгайте как сайгаки
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08.06.2020 14:44 Ответить
Ну хоть на Троицу не придирались, она вчера была. А дурантин не может длиться вечно, все с голоду передохнем.
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08.06.2020 14:55 Ответить
с Винницы завезли...
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08.06.2020 14:37 Ответить
Ну а вы как хотели? Кстати как ето инфицировано 9 детей и всего 3 взрослых? Ведь у каждого ребенка дома двое родителей да еще братья с сестрами и соседи по площадке с которыми дети играют. Так что не прибедняйтесь в количестве инфицированных.
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08.06.2020 14:43 Ответить
пока у них нет признаков заболевания, то и тестов не делают.
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08.06.2020 15:31 Ответить
Volodymyr Paniotto
https://www.facebook.com/volodymyr.paniotto/posts/3219568011441809 am Samstag
МОЖЛИВО, ПОЧАЛАСЯ 2-ГА ХВИЛЯ
Два тижні тому за даними на 22 травня я розрахував прогноз за методологію нелінійної регресії, використовуючи симетричність S-кривої і він досить непогано відповідав офіційним даним і показував спад епідемії. На жаль, за останні 1-2 тижні ситуація змінилася, середнє-тижєва кількість захворювань вища, ніж була під час піку епідемії і йде ії зростанні (на графіку використано зглажування методом ковзких інтервалів довжиною в тиждень). Можливо, послаблення карантину призводить до початку 2-ї хвилі захворювань (я беру дані з сайту Університету Джонса Гопкінса на 14.00, які протягом двох місяців повністю співпадали з даними сайту МОЗ, а останні декілька днів чомусь перестали співпадати). Так що, не розслаблюйтесь, ймовірність захворіти зараз не менша, ніж місяць тому.
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08.06.2020 14:46 Ответить
Ни разу не было слышно от МОЗа,что надо обязательно протестировать персонал садиков, перед открытием.Понятно ,что никто этого и не делал.Получается,что родители зараженных детей тоже должны самоизолироваться. Да никто этого делать не будет и все опять пойдет по наклонной.
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08.06.2020 15:03 Ответить
гонишь, бьіло. только на момент теста она может бьіть здоровой, т.е. чужой уже в ней, но он еще не укоренился.на прошлой неделе немцьі отправили в китай 200 человек,тест негативньій - иди на борт. по прилету китацьі тест - 1 положительньій
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08.06.2020 15:33 Ответить
а кто сказал, вирус принес воспитатель?
воспитатель слегла с симптомами, а у 9 детей все происходило безсимптомно, т.е. дети элементарно перезаразили друг друга и наверное давно т.к. 9 детей положительные , а вот воспитатель слег с симптомами, когда его заразили дети.
по этому тестировать надо всех и детей тоже, но Степанов сказал,что справки от врача детям не надо чтоб показывать в садике персоналу,
по этому такие ситуации будут повально и чем дальше тем больше, когда дети будут заражать персонал и других детей, т.к. никто не контролирует состояние детей и с кем они контактируют по дороге в садик и из садика.
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09.06.2020 00:17 Ответить
Опасное дело быть родителем. Можно нежданно-негаданно в изоляцию угодить
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08.06.2020 15:05 Ответить
Кремлеботы ведут информационную войну против Украины приуменьшая опасность коронавируса. Будьте внимательны,носите маску придерживайтесь дистанции. Те кто выжил после болезни имеют целый букет проблем со здоровьем,так что все серьезно..👆
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08.06.2020 15:26 Ответить
Другие дошкольные учреждения продолжат работать с соблюдением санитарно-эпидемических требований.Источник: https://censor.net/n3200670
Это потому шо там тесты не делали. И интересно - кого в этой Калинке сделают крайним?
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08.06.2020 16:20 Ответить
Так Бровары или Боярка?
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08.06.2020 21:02 Ответить
это то очем говорили воспитатели, что положительные дети (т.к. Степанов запретил требовать справки что ребенок не болен) будут заражать других детей и воспитателей, и проследить это сложно т.к. у детей вирус проходит безсимптомно, а раз нет симптомов и температуры то родители будут водить детей в сад заражая всех там.
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09.06.2020 00:22 Ответить
 
 