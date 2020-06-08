В детсаду Броваров вспышка COVID-19: инфицированы 9 детей и трое взрослых
В детском саду "Калинка" г. Бровары зафиксировали 12 случаев инфицирования коронавирусом.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил мэр города Игорь Сапожко.
Утром в субботу были отобраны образцы для проведения ПЦР-анализа у всех работников заведения и детей, контактировавших с воспитательницей, заболевшей коронавирусом.
По результатам исследования тесты на COVID-19 у 9 детей и трех взрослых оказались положительными. Двое детей госпитализированы в детскую областную больницу в городе Боярка, другие заболевшие лечатся амбулаторно.
Детский сад "Калинка" закрыт на обсервацию, все работники заведения и родители воспитанников, которые с 1 июня посещали садик, находятся на самоизоляции под контролем семейных врачей. Другие дошкольные учреждения продолжат работать с соблюдением санитарно-эпидемических требований.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://www.facebook.com/volodymyr.paniotto/posts/3219568011441809 am Samstag
МОЖЛИВО, ПОЧАЛАСЯ 2-ГА ХВИЛЯ
Два тижні тому за даними на 22 травня я розрахував прогноз за методологію нелінійної регресії, використовуючи симетричність S-кривої і він досить непогано відповідав офіційним даним і показував спад епідемії. На жаль, за останні 1-2 тижні ситуація змінилася, середнє-тижєва кількість захворювань вища, ніж була під час піку епідемії і йде ії зростанні (на графіку використано зглажування методом ковзких інтервалів довжиною в тиждень). Можливо, послаблення карантину призводить до початку 2-ї хвилі захворювань (я беру дані з сайту Університету Джонса Гопкінса на 14.00, які протягом двох місяців повністю співпадали з даними сайту МОЗ, а останні декілька днів чомусь перестали співпадати). Так що, не розслаблюйтесь, ймовірність захворіти зараз не менша, ніж місяць тому.
воспитатель слегла с симптомами, а у 9 детей все происходило безсимптомно, т.е. дети элементарно перезаразили друг друга и наверное давно т.к. 9 детей положительные , а вот воспитатель слег с симптомами, когда его заразили дети.
по этому тестировать надо всех и детей тоже, но Степанов сказал,что справки от врача детям не надо чтоб показывать в садике персоналу,
по этому такие ситуации будут повально и чем дальше тем больше, когда дети будут заражать персонал и других детей, т.к. никто не контролирует состояние детей и с кем они контактируют по дороге в садик и из садика.
Это потому шо там тесты не делали. И интересно - кого в этой Калинке сделают крайним?