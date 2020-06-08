В детсаду Броваров вспышка COVID-19: инфицированы 9 детей и трое взрослых

В детском саду "Калинка" г. Бровары зафиксировали 12 случаев инфицирования коронавирусом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил мэр города Игорь Сапожко.

Утром в субботу были отобраны образцы для проведения ПЦР-анализа у всех работников заведения и детей, контактировавших с воспитательницей, заболевшей коронавирусом.

По результатам исследования тесты на COVID-19 у 9 детей и трех взрослых оказались положительными. Двое детей госпитализированы в детскую областную больницу в городе Боярка, другие заболевшие лечатся амбулаторно.

Детский сад "Калинка" закрыт на обсервацию, все работники заведения и родители воспитанников, которые с 1 июня посещали садик, находятся на самоизоляции под контролем семейных врачей. Другие дошкольные учреждения продолжат работать с соблюдением санитарно-эпидемических требований.

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