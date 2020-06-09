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МОЗ централізовано не закуповувало тест-системи українського виробника "Укргентех", - Степанов

МОЗ централізовано не закуповувало тест-системи українського виробника

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що міністерство не закуповувало централізовано тест-системи для діагностики коронавірусу українського виробника ТОВ "Укргентех".

Про це він сказав під час пресбрифінгу в Києві 9 червня, передає Цензор.НЕТ.

"Міністерство охорони здоров'я не закуповувало централізовано ці тест-системи. Зараз використовують те, що було закуплено, скажімо так, за рахунок благодійних фондів та передано до Міністерства охорони здоров'я, а потім розподілено між лабораторіями", - сказав він.

За словами міністра, лабораторні центри будуть самостійно закуповувати тест-системи.

"Зараз закупівля тест-систем буде здійснюватися в децентралізованому вигляді, тобто безпосередньо лабораторії будуть закуповувати ці тест-системи. Відповідним рішенням уряду виділено кошти на боротьбу з COVID-19, з яких 308 млн йде безпосередньо на лабцентри. На ці кошти буде закуплено додаткове обладнання, реагенти і зокрема тест-системи. Попередньо ми розраховуємо, що закупівля тест-систем буде здійснена на суму 190-200 млн грн. Які вони будуть - "Укргентех" або інші - будуть вирішувати лабораторії залежно від цінового показника, якості та підтвердження всіх документів", - сказав він.

Степанов зазначив, що "Укргентех" зареєстрував тест-системи відповідно до затвердженого порядку, але, як і будь-який виробник, несе відповідальність за їхнє використання, в тому числі і кримінальну.

"В Україні затверджено загальний порядок, який стосується будь-якої тест-системи, яким чином вона реєструється. Перед тим, як вона може бути зареєстрована, вона має пройти перевірку у відповідних референс-лабораторіях. Після цього готується пакет документів і передається на реєстрацію до Держлікслужби, а потім після перевірки реєструється як медвиріб і може використовуватися на ринку України. Після реєстрації, перед початком використання будь-яка лабораторія має провести так звану валідацію тест-систем - коли порівнюють з існуючими тест-системами. Крім "Укргентеху", у нас цю процедуру проходять ще два виробники. Після проходження цих процедур вони теж будуть виходити на ринок", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Можливість повторного зараження коронавірусом науково поки не доведена, - Степанов

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Ага, власть типа "закупала" бракованные китайские тесты, которые дали Украине в качестве благотворительной помощи. Вот поэтому у нас и такая статистика веселая, почти все здоровы- тестов нет, которые есть- несколько штук, те бракованные, деньги украдены, осел оманский в шоколаде, вы дураки болейте и ждите что вам государство "поможет". Ага, поможет сдохнуть от короновируса(((( Это вместо того, чтробы дать Украинской науке деньги на создание тестов, поддержать собственых ученых и производителей. Но нит, надо украсть, как же без этого , осел не для того тут пришел "рукамиводить".А тут сильно не разгонишься на местных с воровством бабла.
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09.06.2020 10:57 Відповісти
А нафіг тоді мінздрав? Ділити гроші?
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09.06.2020 12:38 Відповісти
 
 