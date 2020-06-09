Минздрав централизованно не закупал тест-системы украинского производителя "Укргентех", - Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что министерство не закупало централизованно тест-системы для диагностики коронавируса украинского производителя ООО "Укргентех".

Об это он сказал в ходе пресс-брифинга в Киеве 9 июня, передает Цензор.НЕТ.

"Минздрав не закупал централизовано эти тест-системы. Сейчас используют то, что было закуплено, скажем так, за счет благотворительных фондов и передано в Минздрав, а потом распределено между лабораториями", - сказал он.

По словам министра, лабораторные центры будут самостоятельно закупать тест-системы.

"Сейчас закупка тест-систем будет осуществляться в децентрализованном виде, то есть непосредственно лаборатории будут закупать эти тест-системы. Соответствующим решением правительства выделены средства на борьбу с COVID-19, из которых 308 млн идет непосредственно на лабцентры. На эти средства будет закуплено дополнительное оборудование, реагенты и, в том числе, тест-системы. Предварительно мы рассчитываем, что закупка тест-систем будет осуществлена на сумму 190-200 млн грн. Какие они будут – "Укргентех" или другие – будут решать лаборатории в зависимости от ценового показателя, качества и подтверждения всех документов", - сказал он.

Степанов отметил, что "Укргентех" зарегистрировал тест-системы в соответствии с утвержденным порядком, но, как и любой производитель, несет ответственность за их использование, в том числе и уголовную.

"В Украине принят общий порядок, который касается любой тест-системы, каким образом она регистрируется. Перед тем, как она может быть зарегистрирована, она должна пройти проверку в соответствующих референс-лабораториях. После этого готовится пакет документов и передается на регистрацию в Гослекслужбу, а потом после проверки регистрируется как медизделие и может быть использовано на рынке Украины. После регистрации, перед началом использования любая лаборатория должна провести так называемую валидацию тест-систем - когда сравнивают с существующими тест-системами. Кроме "Укргентеха", у нас эту процедуру проходят еще два производителя. После прохождения этих процедур они тоже будут выходить на рынок", - сказал он.

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