Київ і сім областей не відповідають вимогам для пом'якшення карантину, - МОЗ

Станом на 9 червня Київ і сім областей України не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з даними, не відповідають критеріям для послаблення карантину Київ (показник інцидентності 15,23 за необхідних менше 12,00), Волинська (показник інцидентності 16,58 за необхідних менше 12,00), Житомирська (показник інцидентності 13,17 за необхідних менше 12 , 00), Закарпатська (показник інцидентності 16,67 за необхідних менше 12,00), Львівська (показник інцидентності 19,00 за необхідних менше 12,00), Рівненська (показник інцидентності 23,51 за необхідних менше 12,00), Тернопільська (показник інцидентності 12,04 за необхідних менше 12,00) і Чернівецька (показник інцидентності 35,40 за необхідних менше 12,00) області.

Неможливість переходити на наступний етап зняття карантину в цих областях пояснюється високою інцидентністю (загальна кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тис. населення), великою завантаженістю койко-місць в медзакладах і низьким охопленням населення ПЛР-тестуванням на коронавірус.

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