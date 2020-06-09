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Гроші з карток "ПриватБанку" тепер можна зняти на касах у магазинах

Гроші з карток

"ПриватБанк" запустив сервіс, який дозволяє зняти готівку під час оплати покупок банківською карткою на касі супермаркетів і інших торгових закладів.

Скористатися послугою "Гроші на касі" можуть власники будь-якої дебетової картки ПриватБанку (зарплатної, студентської, соціальної карти) різних платіжних систем, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу банку.

Щоб отримати готівку на касі торгової точки, покупцеві потрібно оплатити товар банківською картою і повідомити касиру про бажання зняти готівку. Максимальна сума видачі готівки на одну транзакцію становить 500 грн, незалежно від вартості покупки.

До сервісу "Гроші на касі" підключені 65 000 торгових точок по всій країні.

"Надалі новий сервіс буде охоплювати ширшу партнерську мережу, щоб послуга була максимально відкритою і доступною для власників карток різних банків у всіх торгових точках України", - повідомляють в пресслужбі.

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Автор: 
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Топ коментарі
+5
У меня вопрос: накуя?
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09.06.2020 17:58
+3
Для покупців теж, будуть черги.
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09.06.2020 17:53
+3
При обналичке кассир имеет доступ к точно такой же инфе, как и при расчете картой за товар.
Какую базу сколько кассир, которую не может слить сейчас?
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09.06.2020 19:33
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Кассиры уже приняли это как руководство к действию.
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09.06.2020 17:39 Відповісти
что то в этом есть посмотрим как будет работать , и сколько будет ЖАЛОБ , что их почистили ...- гении цыфры не дремлят - соберут инфу- базу, и переведут на БитКоинСчета ...
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09.06.2020 17:45 Відповісти
Смотрите чеки и не почистят
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09.06.2020 17:46 Відповісти
'то потом посоветуете тем - касиры факт , таким заниматься не будут....
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09.06.2020 18:16 Відповісти
Редкий кассир, очень редкий, даже среди электората зеленского такие - редкость.
Знаю одну, клиентка забыла карточку на кассе, кассир была с выдающимся айкью...
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09.06.2020 18:24 Відповісти
спалится за 500 грн - глупо....то ли дело базу согнать ...
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09.06.2020 19:12 Відповісти
При обналичке кассир имеет доступ к точно такой же инфе, как и при расчете картой за товар.
Какую базу сколько кассир, которую не может слить сейчас?
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09.06.2020 19:33 Відповісти
Там могут быть разные проблемы. Вот недавно что происходило при расчете картой в транспорте.

https://www.zhitomir.info/news_190716.html
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09.06.2020 20:21 Відповісти
Да, но:
В магазинах подобное не происходит.
В маршрутках Житомира терминалы как в магазинах, т.е. прямая связь с банком.

Первоисточник - сайт Житомир инфо, им нужен хайп.
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09.06.2020 20:53 Відповісти
не поверишь, у меня и у жены тоже снимало. При чем у жены раз 20 точно, хорошо что на карте ничего не было.Это происходило в течении 2-3 недель.
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10.06.2020 08:21 Відповісти
У жены однажды сняло вторую оплату, почти одновременно с первой. Вернули.
Как могло снять у жены, если на карте ноль?
Скорее попали под мошенников.
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10.06.2020 09:34 Відповісти
Да, под мошенников которые сидят в ОДА. У жены попытки снять были, были б деньги сняло.
А уменя раза 2-3 сняло причем поздно вечером когда тролейбусы уже давно не ходят.
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10.06.2020 13:18 Відповісти
Ну.. не знаю.
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10.06.2020 13:58 Відповісти
В Германии это уже сколько-то лет работает
Очень удобно
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09.06.2020 18:54 Відповісти
О, что только в Дойчьлянд не работает...- я всегда за прогресс...
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09.06.2020 19:11 Відповісти
В 14 на востоке, для получения наличных нужно было в очереди договорится с покупателем про оплату его товара карточкой.
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09.06.2020 17:45 Відповісти
Плохая новость для кассиров
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09.06.2020 17:50 Відповісти
Для покупців теж, будуть черги.
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09.06.2020 17:53 Відповісти
У меня вопрос: накуя?
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09.06.2020 17:58 Відповісти
чтобы стимул сидельцам и альфонсам на шеях жен было с ее карточкой за продуктами сходить, заодно и на сигареты заначка проще....
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09.06.2020 18:16 Відповісти
Не везде можно рассчитаться картой. На рынке, например. А так можно не искать банкомат.
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09.06.2020 18:35 Відповісти
%
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09.06.2020 23:23 Відповісти
Для барижних буде меньше налу крутитися !?
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09.06.2020 18:39 Відповісти
Кассир и касса работают на магазин,а не на приват банк,это услуга должна быть очень платной,но про это почему то тихо промолчали.
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09.06.2020 18:47 Відповісти
Кассовое обслуживание.
Слышали про такое?
Или вы из тех зебилов, которые считают что поменяв вам зарплатные банк работодатель даёт возможность банку на вас заработать?
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09.06.2020 19:36 Відповісти
Качество вашего текста,мягко говоря,третий сорт,прежде чем стучать по клавишам трудитесь думать.
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09.06.2020 19:43 Відповісти
Качество вашей мысли, мягко говоря, отсутствует.
Пытался достучаться. Извините.
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09.06.2020 19:51 Відповісти
Тут такое уже давно, надо сказать, очень удобно. Наличными никакого прихода у людей практически нет, соответственно каждый раз надо ехать в банк, снимать деньги, чтобы хоть что-то кроме карточек в кошельке было.

Плюс многие перешли из обычных банков в онлайн-банки, у тех нет банкоматов. Если материнского банка нет рядом, то придётся или ехать куда-то снимать или платить комиссию за снятие через чужой банкомат.

Например, дочка Commerzbank - Comdirekt предлагает очень хорошие условия открытия счета. Но в моем пригороде у них ни одного банкомата, а в Бонн ехать каждый раз как деньги снять надо, та ну нафиг

Так что тут удобная штука. Пришёл закупаться, заодно и наличные снял.
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09.06.2020 19:00 Відповісти
а зачем .снимать ?
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09.06.2020 19:51 Відповісти
потому как долго не снимать-лопнет карточка, она же не резиновая,а с пластика, или счет повредится, или хакерьі снимут
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09.06.2020 20:07 Відповісти
Посмотрим что получится на деле - обычно супермаркетам и других торговым заведениям наличные всегда необходимы. Чем больше собранных денег от продажи тем лучше для магазинов. И вспоминаются ответы "деньги уже сдали", или "здачу нечем давать", и т.п. При большом потоке покупателей - желающих взять наличные сомнительно что магазины будут спокойно отдавать свою выручку, свои заработанные деньги. Предполагаю будут и трения покупатель кассир - администрация мгазина Ну и если банкоматы считывают процент за снятие наличных снятие из касс магазинов вероятно будет также платным. Но интересно что думают в торговых заведениях? Выгодна ли им такая услуга? Добровольно отдавать деньгиИсточник: https://censor.net/n3200910
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10.06.2020 03:17 Відповісти
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30.10.2020 20:38 Відповісти
 
 