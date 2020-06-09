Гроші з карток "ПриватБанку" тепер можна зняти на касах у магазинах
"ПриватБанк" запустив сервіс, який дозволяє зняти готівку під час оплати покупок банківською карткою на касі супермаркетів і інших торгових закладів.
Скористатися послугою "Гроші на касі" можуть власники будь-якої дебетової картки ПриватБанку (зарплатної, студентської, соціальної карти) різних платіжних систем, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу банку.
Щоб отримати готівку на касі торгової точки, покупцеві потрібно оплатити товар банківською картою і повідомити касиру про бажання зняти готівку. Максимальна сума видачі готівки на одну транзакцію становить 500 грн, незалежно від вартості покупки.
До сервісу "Гроші на касі" підключені 65 000 торгових точок по всій країні.
"Надалі новий сервіс буде охоплювати ширшу партнерську мережу, щоб послуга була максимально відкритою і доступною для власників карток різних банків у всіх торгових точках України", - повідомляють в пресслужбі.
Будь ласка, зачекайте...
Знаю одну, клиентка забыла карточку на кассе, кассир была с выдающимся айкью...
Какую базу сколько кассир, которую не может слить сейчас?
https://www.zhitomir.info/news_190716.html
В магазинах подобное не происходит.
В маршрутках Житомира терминалы как в магазинах, т.е. прямая связь с банком.
Первоисточник - сайт Житомир инфо, им нужен хайп.
Как могло снять у жены, если на карте ноль?
Скорее попали под мошенников.
А уменя раза 2-3 сняло причем поздно вечером когда тролейбусы уже давно не ходят.
Очень удобно
Слышали про такое?
Или вы из тех зебилов, которые считают что поменяв вам зарплатные банк работодатель даёт возможность банку на вас заработать?
Пытался достучаться. Извините.
Плюс многие перешли из обычных банков в онлайн-банки, у тех нет банкоматов. Если материнского банка нет рядом, то придётся или ехать куда-то снимать или платить комиссию за снятие через чужой банкомат.
Например, дочка Commerzbank - Comdirekt предлагает очень хорошие условия открытия счета. Но в моем пригороде у них ни одного банкомата, а в Бонн ехать каждый раз как деньги снять надо, та ну нафиг
Так что тут удобная штука. Пришёл закупаться, заодно и наличные снял.