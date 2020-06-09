Деньги с карт "ПриватБанка" теперь можно снять на кассах в магазинах

"ПриватБанк" запустил сервис, который позволяет снять наличные при оплате покупок банковской картой на кассе супермаркетов и других торговых заведений.

Воспользоваться услугой "Деньги на кассе" могут держатели любой дебетовой карты ПриватБанка (зарплатной, студенческой, социальной карты) различных платежных систем, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу банка.

Чтобы получить наличные на кассе торговой точки, покупателю нужно оплатить товар банковской картой и сообщить кассиру о желании снять наличные. Максимальная сумма выдачи наличных на одну транзакцию составляет 500 грн, независимо от стоимости покупки.

К сервису "Деньги на кассе" подключены 65 000 торговых точек по всей стране.

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"В дальнейшем новый сервис будет охватывать более широкую партнерскую сеть, чтобы услуга была максимально открытой и доступной для держателей карт различных банков во всех торговых точках Украины", — сообщают в пресс-службе.