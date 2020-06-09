Деньги с карт "ПриватБанка" теперь можно снять на кассах в магазинах
"ПриватБанк" запустил сервис, который позволяет снять наличные при оплате покупок банковской картой на кассе супермаркетов и других торговых заведений.
Воспользоваться услугой "Деньги на кассе" могут держатели любой дебетовой карты ПриватБанка (зарплатной, студенческой, социальной карты) различных платежных систем, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу банка.
Чтобы получить наличные на кассе торговой точки, покупателю нужно оплатить товар банковской картой и сообщить кассиру о желании снять наличные. Максимальная сумма выдачи наличных на одну транзакцию составляет 500 грн, независимо от стоимости покупки.
К сервису "Деньги на кассе" подключены 65 000 торговых точек по всей стране.
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"В дальнейшем новый сервис будет охватывать более широкую партнерскую сеть, чтобы услуга была максимально открытой и доступной для держателей карт различных банков во всех торговых точках Украины", — сообщают в пресс-службе.
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Знаю одну, клиентка забыла карточку на кассе, кассир была с выдающимся айкью...
Какую базу сколько кассир, которую не может слить сейчас?
https://www.zhitomir.info/news_190716.html
В магазинах подобное не происходит.
В маршрутках Житомира терминалы как в магазинах, т.е. прямая связь с банком.
Первоисточник - сайт Житомир инфо, им нужен хайп.
Как могло снять у жены, если на карте ноль?
Скорее попали под мошенников.
А уменя раза 2-3 сняло причем поздно вечером когда тролейбусы уже давно не ходят.
Очень удобно
Слышали про такое?
Или вы из тех зебилов, которые считают что поменяв вам зарплатные банк работодатель даёт возможность банку на вас заработать?
Пытался достучаться. Извините.
Плюс многие перешли из обычных банков в онлайн-банки, у тех нет банкоматов. Если материнского банка нет рядом, то придётся или ехать куда-то снимать или платить комиссию за снятие через чужой банкомат.
Например, дочка Commerzbank - Comdirekt предлагает очень хорошие условия открытия счета. Но в моем пригороде у них ни одного банкомата, а в Бонн ехать каждый раз как деньги снять надо, та ну нафиг
Так что тут удобная штука. Пришёл закупаться, заодно и наличные снял.