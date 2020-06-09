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деньги (920) Приватбанк (822)

Деньги с карт "ПриватБанка" теперь можно снять на кассах в магазинах

Деньги с карт

"ПриватБанк" запустил сервис, который позволяет снять наличные при оплате покупок банковской картой на кассе супермаркетов и других торговых заведений.

Воспользоваться услугой "Деньги на кассе" могут держатели любой дебетовой карты ПриватБанка (зарплатной, студенческой, социальной карты) различных платежных систем, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу банка.

Чтобы получить наличные на кассе торговой точки, покупателю нужно оплатить товар банковской картой и сообщить кассиру о желании снять наличные. Максимальная сумма выдачи наличных на одну транзакцию составляет 500 грн, независимо от стоимости покупки.

К сервису "Деньги на кассе" подключены 65 000 торговых точек по всей стране.

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"В дальнейшем новый сервис будет охватывать более широкую партнерскую сеть, чтобы услуга была максимально открытой и доступной для держателей карт различных банков во всех торговых точках Украины", — сообщают в пресс-службе.

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Топ комментарии
+5
У меня вопрос: накуя?
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09.06.2020 17:58
+3
Для покупців теж, будуть черги.
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09.06.2020 17:53
+3
При обналичке кассир имеет доступ к точно такой же инфе, как и при расчете картой за товар.
Какую базу сколько кассир, которую не может слить сейчас?
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09.06.2020 19:33
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Кассиры уже приняли это как руководство к действию.
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09.06.2020 17:39 Ответить
что то в этом есть посмотрим как будет работать , и сколько будет ЖАЛОБ , что их почистили ...- гении цыфры не дремлят - соберут инфу- базу, и переведут на БитКоинСчета ...
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09.06.2020 17:45 Ответить
Смотрите чеки и не почистят
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09.06.2020 17:46 Ответить
'то потом посоветуете тем - касиры факт , таким заниматься не будут....
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09.06.2020 18:16 Ответить
Редкий кассир, очень редкий, даже среди электората зеленского такие - редкость.
Знаю одну, клиентка забыла карточку на кассе, кассир была с выдающимся айкью...
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09.06.2020 18:24 Ответить
спалится за 500 грн - глупо....то ли дело базу согнать ...
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09.06.2020 19:12 Ответить
При обналичке кассир имеет доступ к точно такой же инфе, как и при расчете картой за товар.
Какую базу сколько кассир, которую не может слить сейчас?
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09.06.2020 19:33 Ответить
Там могут быть разные проблемы. Вот недавно что происходило при расчете картой в транспорте.

https://www.zhitomir.info/news_190716.html
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09.06.2020 20:21 Ответить
Да, но:
В магазинах подобное не происходит.
В маршрутках Житомира терминалы как в магазинах, т.е. прямая связь с банком.

Первоисточник - сайт Житомир инфо, им нужен хайп.
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09.06.2020 20:53 Ответить
не поверишь, у меня и у жены тоже снимало. При чем у жены раз 20 точно, хорошо что на карте ничего не было.Это происходило в течении 2-3 недель.
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10.06.2020 08:21 Ответить
У жены однажды сняло вторую оплату, почти одновременно с первой. Вернули.
Как могло снять у жены, если на карте ноль?
Скорее попали под мошенников.
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10.06.2020 09:34 Ответить
Да, под мошенников которые сидят в ОДА. У жены попытки снять были, были б деньги сняло.
А уменя раза 2-3 сняло причем поздно вечером когда тролейбусы уже давно не ходят.
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10.06.2020 13:18 Ответить
Ну.. не знаю.
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10.06.2020 13:58 Ответить
В Германии это уже сколько-то лет работает
Очень удобно
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09.06.2020 18:54 Ответить
О, что только в Дойчьлянд не работает...- я всегда за прогресс...
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09.06.2020 19:11 Ответить
В 14 на востоке, для получения наличных нужно было в очереди договорится с покупателем про оплату его товара карточкой.
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09.06.2020 17:45 Ответить
Плохая новость для кассиров
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09.06.2020 17:50 Ответить
Для покупців теж, будуть черги.
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09.06.2020 17:53 Ответить
У меня вопрос: накуя?
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09.06.2020 17:58 Ответить
чтобы стимул сидельцам и альфонсам на шеях жен было с ее карточкой за продуктами сходить, заодно и на сигареты заначка проще....
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09.06.2020 18:16 Ответить
Не везде можно рассчитаться картой. На рынке, например. А так можно не искать банкомат.
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09.06.2020 18:35 Ответить
%
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09.06.2020 23:23 Ответить
Для барижних буде меньше налу крутитися !?
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09.06.2020 18:39 Ответить
Кассир и касса работают на магазин,а не на приват банк,это услуга должна быть очень платной,но про это почему то тихо промолчали.
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09.06.2020 18:47 Ответить
Кассовое обслуживание.
Слышали про такое?
Или вы из тех зебилов, которые считают что поменяв вам зарплатные банк работодатель даёт возможность банку на вас заработать?
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09.06.2020 19:36 Ответить
Качество вашего текста,мягко говоря,третий сорт,прежде чем стучать по клавишам трудитесь думать.
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09.06.2020 19:43 Ответить
Качество вашей мысли, мягко говоря, отсутствует.
Пытался достучаться. Извините.
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09.06.2020 19:51 Ответить
Тут такое уже давно, надо сказать, очень удобно. Наличными никакого прихода у людей практически нет, соответственно каждый раз надо ехать в банк, снимать деньги, чтобы хоть что-то кроме карточек в кошельке было.

Плюс многие перешли из обычных банков в онлайн-банки, у тех нет банкоматов. Если материнского банка нет рядом, то придётся или ехать куда-то снимать или платить комиссию за снятие через чужой банкомат.

Например, дочка Commerzbank - Comdirekt предлагает очень хорошие условия открытия счета. Но в моем пригороде у них ни одного банкомата, а в Бонн ехать каждый раз как деньги снять надо, та ну нафиг

Так что тут удобная штука. Пришёл закупаться, заодно и наличные снял.
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09.06.2020 19:00 Ответить
а зачем .снимать ?
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09.06.2020 19:51 Ответить
потому как долго не снимать-лопнет карточка, она же не резиновая,а с пластика, или счет повредится, или хакерьі снимут
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09.06.2020 20:07 Ответить
Посмотрим что получится на деле - обычно супермаркетам и других торговым заведениям наличные всегда необходимы. Чем больше собранных денег от продажи тем лучше для магазинов. И вспоминаются ответы "деньги уже сдали", или "здачу нечем давать", и т.п. При большом потоке покупателей - желающих взять наличные сомнительно что магазины будут спокойно отдавать свою выручку, свои заработанные деньги. Предполагаю будут и трения покупатель кассир - администрация мгазина Ну и если банкоматы считывают процент за снятие наличных снятие из касс магазинов вероятно будет также платным. Но интересно что думают в торговых заведениях? Выгодна ли им такая услуга? Добровольно отдавать деньгиИсточник: https://censor.net/n3200910
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10.06.2020 03:17 Ответить
Интернет-площадка, в отличие от розничного магазина предоставляет услуги доставки, а это значит, что Вы можете купить любое понравившееся украшение которого нет в вашем городе и его доставят в любой населённый пункт в удобное для Вас время и место https://topgold.ua/silver/serebryanye-tsepi/ серебряная цепочка с кулоном
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30.10.2020 20:38 Ответить
 
 