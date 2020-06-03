В Украине появилась монета номиналом 10 гривен. ФОТО
Национальный банк Украины ввел в оборот монету номиналом 10 гривен. Постепенно эти монеты заменят соответствующие банкноты.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу НБУ.
"С 03 июня 2020 года монеты номиналом 10 гривен станут действительным платежным средством на территории Украины, ими можно свободно рассчитаться в торговой сети или осуществлять операции в банках", — сказано в сообщении.
Новая монета изготовлена из цинкового сплава с гальваническим покрытием никелем. Ее диаметр составляет 23,5 мм, вес - 6,4 грамма, что больше, чем у монет номиналом 1, 2 и 5 гривен.
На одной стороне монеты изображен гетман Иван Мазепа, а на другой — номинал (10 гривен) в обрамлении старинного орнамента.
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"Гражданам не нужно специально обменивать банкноты номиналом 10 грн на оборотные монеты этого номинала. Они смогут неограниченный период времени рассчитываться одновременно и новыми денежными знаками, и банкнотами этого номинала. Постепенно – в результате естественного износа – 10-гривневые банкноты будут заменяться в обращении монетами", – сообщает НБУ.
Со временем в Украине останутся 6 номиналов монет (10 и 50 копеек, 1, 2, 5 и 10 гривен) и 6 номиналов банкнот (20, 50, 100, 200, 500 и 1000 гривен).
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Так монетки по 10 и 25 коп. на сумму порядка 1,5 грн. продал на рыночке нумизматам где то за 40 грн. Были немного редкие экземпляры. А вот за рубль 100 лет Ленину - дали только 1 грн., бо их реально на вес сдавали.
За исключением обнаруженных спустя годы в затерявшейся заначке.
А вот монеты да, они практически в 92-м уже прекратили быть деньгами.
дебилыне могут не парясь отчеканить еще сколько надо отдельным личностям). и вообще, 21 век, все сейчас уходит в онлайн, но если уж очень хочется жить в прошлом столетии и делатьчеканить деньги - почему не делать красивые и нормальные (как та же гривна 95 года), которые как минимум вызывают уважение и с которых в крайнем случае можно сделать неплохие бусыукрашение? зачем брать пример с кацапов, делать говно и с нимв нем потом жить?
Но по факту, этими деньгами всегда закрывали дефицит, правда это всегда делалось через эмиссию (печатали гривну, закидывали в бюджет и начинал падать курс гривны и на ее "стабилизацию" выкидывались деньги резерва, т.е. по сути тратились деньги МВФ...).
Об этом никогда открыто не говорили поскольку как я уже говорил, тратить деньги МВФ в бюджет запрещено. И только правительство Зе открыто и по дурости заявляет, что им нужны деньги чтобы их прожрать....
Даже не все автоматы их принимают ( Приват банк их не инлифицирует)
Так шо РЕДИМ ИНФЛЯЦИИ ЗЕБИЛЫ ВКЛЮЧИЛИ. Нет денежной гривни - вот что бывает КОГДА ХОТЯТ НАМУХЛЕВАТЬ МВФ- а страдать будет народ, бо гривня уже по евро начала дешеветь .
Козлокацапы примитивные думают что не будет видно их длбибизма...