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В Украине появилась монета номиналом 10 гривен. ФОТО

Национальный банк Украины ввел в оборот монету номиналом 10 гривен. Постепенно эти монеты заменят соответствующие банкноты.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"С 03 июня 2020 года монеты номиналом 10 гривен станут действительным платежным средством на территории Украины, ими можно свободно рассчитаться в торговой сети или осуществлять операции в банках", — сказано в сообщении.

Новая монета изготовлена из цинкового сплава с гальваническим покрытием никелем. Ее диаметр составляет 23,5 мм, вес - 6,4 грамма, что больше, чем у монет номиналом 1, 2 и 5 гривен.

В Украине появилась монета номиналом 10 гривен 01

На одной стороне монеты изображен гетман Иван Мазепа, а на другой — номинал (10 гривен) в обрамлении старинного орнамента.

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"Гражданам не нужно специально обменивать банкноты номиналом 10 грн на оборотные монеты этого номинала. Они смогут неограниченный период времени рассчитываться одновременно и новыми денежными знаками, и банкнотами этого номинала. Постепенно – в результате естественного износа – 10-гривневые банкноты будут заменяться в обращении монетами", – сообщает НБУ.

Со временем в Украине останутся 6 номиналов монет (10 и 50 копеек, 1, 2, 5 и 10 гривен) и 6 номиналов банкнот (20, 50, 100, 200, 500 и 1000 гривен).

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В Украине появилась монета номиналом 10 гривен 02
В Украине появилась монета номиналом 10 гривен 03

Автор: 

гривня (1851) деньги (932) монеты (145) НБУ (4835)


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Топ комментарии
+14
С такими "гениями" в экономике и политике во главе скоро и 100, 500 грн, монетки понадобятся.
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03.06.2020 09:46
+12
Никода не любил гривны монетами, отсыпят сдачей пару кг, потом таскай их в кармане или кошельке. Какой смысл в них?
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03.06.2020 09:56
+10
Дешевле, но бумажные быстро изнашиваются и нужно опять печатать.
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03.06.2020 09:56
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С такими "гениями" в экономике и политике во главе скоро и 100, 500 грн, монетки понадобятся.
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03.06.2020 09:46 Ответить
а ха ха, нищеброды с монетками по 10 грн, мне мамка помню в день на учебу по 20 000- 50 000 карбованцев давала на день пожрать в столовке, правда это было лет 20 назад, но ничего эти нагонят
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03.06.2020 10:48 Ответить
Бумажные не дешевле печатать?
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03.06.2020 09:51 Ответить
Дешевле, но бумажные быстро изнашиваются и нужно опять печатать.
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03.06.2020 09:56 Ответить
На бумажных меньше распилить можно, а не быстрее изнашиваются.
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03.06.2020 10:17 Ответить
Бумажные ходят раз в 10 меньше. чем металические.
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03.06.2020 10:11 Ответить
Никода не любил гривны монетами, отсыпят сдачей пару кг, потом таскай их в кармане или кошельке. Какой смысл в них?
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03.06.2020 09:56 Ответить
Смисл в том, що раныше щоб купити морозиво потрібно було грам 200 монет а тепер 1-2 монетки.Раніше у вас була повна кишеня і це було 10 гр. а зараз 1 монетка і цн теж 10 гривень. Не зрозуміли?
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03.06.2020 10:09 Ответить
В принципе и двадцатки можно уже штамповать.
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03.06.2020 10:11 Ответить
двадцатки редизайнили. значит штамповать металлические не будут.
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03.06.2020 10:16 Ответить
В ближайшее пару лет не будут. Десятки тоже обновляли несколько лет назад.
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03.06.2020 10:21 Ответить
Навіть потрібно. Монета в еквівалнті 1 доллар +- цілком доречна.
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03.06.2020 10:26 Ответить
В принципе, и в 2 доллара нормуль.
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03.06.2020 10:31 Ответить
Найбільша ходова монета в світі це 500 японськиї єн. десь 4.5 долпри. ну мабуть зручно якщо з 1982 року в обігу.. У нас мабуть ні, бо доходи меншк. А от доллар тобто 20 гр була б самий раз.
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03.06.2020 14:24 Ответить
Если сравнивать с совком, то не считая монеты в рубль, которых было не много относительно, то крупнейшая в 50 коп. где-то соответствует 20 грн. нынешних. И ничего, была весьма желанной в кармане. А уж, если перепадал рупь с дедушкой Лениным, то сразу шел в копилку.
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03.06.2020 14:39 Ответить
В Штатах не ходят массово монеты 1 доллар, и 50 центов. Попадаются, но часто. Четвертаков и меньше - полно. А, вообще, там все картами пользуются. А в ЕС очень неудобно большие монеты 1-2 евро. Полный кошелек мелочи постоянно.
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03.06.2020 12:01 Ответить
*Попадаются, но НЕ часто.
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03.06.2020 12:02 Ответить
Не ходять монети в 1 долар тому що є папірець в 1 доллар. Це закон Грешема. Якщо в обігу два тотожних номінала грошей але з різною внутрішньою вартістю , то дешевші витісняють з обігу більш дорожчі. Метал дорожчий от і складуються американські металеві долари в кубишках. Точно як нас металева гривня до цього була де ніде, а паперових хоч греблю гати. Зараз, якщо паперову гривнюі в 1.2.5.10 залишити паралельно з металом, то металеві гривні зникнуть.
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03.06.2020 14:30 Ответить
Залишать, але це десь на років 3-5. Потім це вже будуть напівраритети.
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03.06.2020 14:41 Ответить
Ні, раритетами не стає те чого багато в роки їх реального перебування в обігу. Це теж закон. закон колекціонування. Якщо скажімо радянської мєлочі було тонни в 1990-91 роках, то і через 100 років їх буде стільки ж і ніяк не буду дорогим. Якщо царськими паперовими грошами в громадянську обклеювали туалети, то вони нічого не артують і через 100 років. Вони є в кожній родині. Спитайте батьків.я кщо ви не в курсі)))) і вони вам скажуть в якій книзі в шафі лежать складені вчетворо 1 рупь 1898 року, 3 руб , 5 , 10 руб 1909 року.) і вони ніколи не стануть раритетами , принаймні за вашого життя. А от рідкісний підпис чи дата монети яка вже вс ій час була рідкістю, будуть тільки дорожчати наближаючись з роками до статусу раритету.
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03.06.2020 14:52 Ответить
Это понятно. Я же в кавычках имел ввиду. То, что бумажную купюру в 1-2 грн. в 2025 году найти будет также сложно в обороте, как сейчас 5 грн. монету.
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03.06.2020 14:54 Ответить
анонсували "пророднє" вилучення з обігу. тобто не будуть додруковувати нові гроші. а ті що в обігу лишатимуться самі "помруть" тобто будть вилучатися на знищення ті шо зносилися. А от купюри 1-10 гр в гарному стані. я б порадив відкаласти. за 2-3 рок за них можна буде отримати 3-4 номінади а мо й більше.
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03.06.2020 17:02 Ответить
Так вы же выше написали, что они при нашей жизни ничего стоить не будут. Смысл откладывать? Вот монеты да. Нашел в прошлом году старую кубышку с разной мелочью.
Так монетки по 10 и 25 коп. на сумму порядка 1,5 грн. продал на рыночке нумизматам где то за 40 грн. Были немного редкие экземпляры. А вот за рубль 100 лет Ленину - дали только 1 грн., бо их реально на вес сдавали.
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03.06.2020 18:16 Ответить
Бо вони реальні гроші. Їх же не відмінили , раз і все, коли на руках у людей мільони непотрібних грошей як в 1991. Про розвалу совка у людей на руках залишилися тонни монет. А це, 1-2-5-10 гр гроші реальні. Вони вилучаються з обігу. Маленьких купюр в гарному стані дуже мало. практично немає. І вже не буде. Взагалі паперові гроші набирають в ціні швидше ніж звичайні ходові монети, через зношенність і швидке вилучення і знищення. І це в будь якій країні.
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03.06.2020 18:43 Ответить
Не совсем отменили. Рубли ходили еще в 1992-м и с учетом высокой инфляции, большая часть была просто изъята в пользу купонов. По крайней мере у меня не осталось купюр.
За исключением обнаруженных спустя годы в затерявшейся заначке.

А вот монеты да, они практически в 92-м уже прекратили быть деньгами.
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03.06.2020 19:57 Ответить
Что ты несешь? Каких 200г монет на 10 грн, если была одна КУПЮРА?
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03.06.2020 10:19 Ответить
1 купюра живе півроку, а монета 25 років. Ти афігенно багатий? А як тобі з тієї купюри будуть решту давати? Це розумієшся на темі не пори херні..
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03.06.2020 10:29 Ответить
чето у нас прям такая стабильная валюта, и такие образованные "власти" что аж на 25 лет, все считают, ага? тут и видок и сама цена намекают что это будущие "копейки". или кто-то себе домой аппарат что копейки производит скоммуниздил, теперь вон после некоторых модификаций будет штамповать.
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03.06.2020 11:07 Ответить
Сейчас 1 грн. монета образца 1995 года вполне себе в ходу. А прошло уже 25 лет. И резких инфляционных скачков за это время у нас уже было не менее 5. Так эти гривны еще будут актуальны в обороте минимум лет 10.
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03.06.2020 14:43 Ответить
в 1997 з неї можна було купити 1 л пляшку пепсі чи фанти. а зарз фіг. дуже полегшала звичайно.
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03.06.2020 17:04 Ответить
Но тем не менее все еще в году. Так что номинал в полдоллара на момент выпуска в наших реалиях 25-30 лет выхаживает.
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03.06.2020 18:18 Ответить
как по мне доллар - вполне себе показатель. почему штаты не выпускают металлические баксы? наверное, есть несколько причин (сходу - как минимум выше степень защиты, легче считать (в банках), номера, то есть - учет - в любой момент дебилы не могут не парясь отчеканить еще сколько надо отдельным личностям). и вообще, 21 век, все сейчас уходит в онлайн, но если уж очень хочется жить в прошлом столетии и делать чеканить деньги - почему не делать красивые и нормальные (как та же гривна 95 года), которые как минимум вызывают уважение и с которых в крайнем случае можно сделать неплохие бусы украшение? зачем брать пример с кацапов, делать говно и с ним в нем потом жить?
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03.06.2020 17:44 Ответить
Смисл в тому, що залізна монета практично не псується, а паперові постійно треба утилізувати та друкувати нові.
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03.06.2020 11:04 Ответить
Ясний красний.
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03.06.2020 14:31 Ответить
Портятся конечно. От ненадлежащего использования. Окисляются, загрязняются. Но это может процентов 5 от выпуска. А бумажки мелкого номинала старше 2013 г. вы у себя в кошельке не обнаружите. И это будут замасленные, потертые, клееные, неприятные на дотик купюры. Которым повезло выжить дольше стандартного срока службы.
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03.06.2020 14:47 Ответить
Ну так я же об этом и говорю.
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03.06.2020 15:07 Ответить
А теперь еще они будут все одинаковые
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03.06.2020 10:18 Ответить
...яка "держава" такі й монети , і взагалі не розумію як МВФ "пропустили" таке тринкання їхніх грошей ...по ідеї після крадіжки землі нас мали "перевести" на ракушки КАУРІ ...
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03.06.2020 09:56 Ответить
Зачем свой бред транслировать?
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03.06.2020 10:12 Ответить
Деньги МВФ, вообще запрещено использовать для покрытия дефицита бюджета. Эти деньги можно использовать только для пополнения госрезерва и рефинансирования банков.
Но по факту, этими деньгами всегда закрывали дефицит, правда это всегда делалось через эмиссию (печатали гривну, закидывали в бюджет и начинал падать курс гривны и на ее "стабилизацию" выкидывались деньги резерва, т.е. по сути тратились деньги МВФ...).
Об этом никогда открыто не говорили поскольку как я уже говорил, тратить деньги МВФ в бюджет запрещено. И только правительство Зе открыто и по дурости заявляет, что им нужны деньги чтобы их прожрать....
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03.06.2020 10:17 Ответить
А який сенс штампувати грощі, собівартість котрих більше номіналу? Комусь заважали паперові?
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03.06.2020 09:57 Ответить
Монета дешевле в эксплуатации. Медленнее изнашивается.
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03.06.2020 10:01 Ответить
Себестоимость копеек 50
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03.06.2020 10:14 Ответить
для старих 1-2-5-10 коп собівартысть була вищою номіналу. А от для 1 гр ні, тут є для держави навар , "сіньораж" називається . Сіньораж у 10 гр взагалі мабуть гривень 8, не менше.Виготовлення грошей взагалі то досить прибутковий бізнес для держави... якщо з головою до цього підходити...
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03.06.2020 14:41 Ответить
НОВЫЕ КУПЮРЫ ПО 200 500 1000
Даже не все автоматы их принимают ( Приват банк их не инлифицирует)
Так шо РЕДИМ ИНФЛЯЦИИ ЗЕБИЛЫ ВКЛЮЧИЛИ. Нет денежной гривни - вот что бывает КОГДА ХОТЯТ НАМУХЛЕВАТЬ МВФ- а страдать будет народ, бо гривня уже по евро начала дешеветь .
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03.06.2020 09:58 Ответить
А ШО Слугам? Им платят олигархи ТВЁРДОЙ ВАЛЮТОЙ - им инфляция не страшна
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03.06.2020 10:00 Ответить
Рекомендую послушать реального бизнесмена про налоги, а не АВАКОВСКИХ ШЕСТЁРОК ИЗ РАДЫ
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03.06.2020 10:04 Ответить
Так певно ...а ******** цукерками дають .
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03.06.2020 10:05 Ответить
что за дурак такое придумывает и пускает в обиход .железо по карманам носить ..идиотизм полный
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03.06.2020 10:05 Ответить
Ідіотизм писати такі коменти. "такоє" придумало і користується людство вже 2700 років як і і кращого ще не придумало.
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03.06.2020 10:10 Ответить
чому идиотизм .20 гр монетами и что дальше куда их ложить ? идиотизм про такое спрашивать наверное
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03.06.2020 10:15 Ответить
В каждый колхоз провели интернет. А вот среднее образование урезали. Вот, имеем мыслителей.
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03.06.2020 10:16 Ответить
как есть группа долбо.бов с "Днепр" в нике, вторая группа долбо.бов с "Правда".
Козлокацапы примитивные думают что не будет видно их длбибизма...
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03.06.2020 10:30 Ответить
Как приятно на кюпюрах видеть лица известных людей.Мировое правительство очень боится ИндоПэриджана=ГрекоАнара(Рим др.-начало мира)=ОдЭр(ТарТар или АзАта-уеЗД)БэйДжана И запретило печатать там лица лучших людей Искуства! Родина всех религий мира должна скрывать ВСЕ.
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03.06.2020 10:05 Ответить
Давно пора. Дуже зручно і рентабельно. В металі нарешті з"явилась певна купівельна цінність, для скарбничок і дітям давати презенти зручно, естетичніше ніж заюзані парірці, вже не кажу про собівартість виготовлення для бюджету. І 20-гривнева монета була виправдана і рентабельна. не знаю чому НБУ від її не захотів.
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03.06.2020 10:07 Ответить
Чому вони всі білі? Літнім людям доведеться придивлятися, яка цифра намальована 2 чи 10
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03.06.2020 10:07 Ответить
От якби на ній був замість Мазепи портрет найвеличнішого, тоді літнім людям було б легше.
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03.06.2020 10:10 Ответить
Ви хочете, щоб мою маму знудило
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03.06.2020 10:16 Ответить
Це ненадовго, поспішить позбавитися, чого не скажеш про бідних касирів.
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03.06.2020 10:50 Ответить
там и полностью здоровым людям на самом деле лупу с собой носить нужно. особенно для 1- и 2- гривень. а если подделывать станут - вообще не разберешь. может для этого и сделали.
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03.06.2020 11:11 Ответить
така ж сама манюнька як і всі інші?? От дурня, чк починаєш в магазині відрізняти 1 гривню від 2-гривневої монети, то очі повиламуєш собі.. Невже не можна було якось так робити, що люди одразу бачили 1. 2,5,10 номінал? Все через сраку роблять..
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03.06.2020 10:08 Ответить
Если у вас отсылка к совку, то стакан газировки поглощал 3 коп. Это соответствует где-то 1.5 грн. На 20 коп. уже можно было претендовать на дешевое мороженное.
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03.06.2020 10:20 Ответить
А когда появятся автоматы с газировкой, где за эту монетку вам отольют стакан воды ?
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03.06.2020 10:18 Ответить
Эти монетки пытаются друг другу спихнуть, никто не хочет иметь с ними.Бабки в очереди в супермаркете прокленают когда сдаёшь мелочь.
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03.06.2020 10:27 Ответить
Скоро появятся монеты 100 Грн. и 1000 Грн. Осталось ждать не долго.
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03.06.2020 10:27 Ответить
Не долго. Лет 25-60. Если реформы деноминации по пути не случится.
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03.06.2020 14:50 Ответить
Вы оптимист!
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03.06.2020 16:12 Ответить
Просто умею в арифметику. При инфляции в 5-10% годовых. За 25 лет набежит процентов 200. Плюс три-четыре кризиса - еще столько же. То есть, в 2045 году 100 грн. будут как 20 сейчас. А двадцатку пока еще не планируют ометалливать. Про тысячу и говорить нечего.
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03.06.2020 18:12 Ответить
Якщо цапському попу дати на свічки "мазепами", то його хандражка не схопить?
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03.06.2020 10:59 Ответить
Если раньше не хватала, то и сейчас не хватит. Все люди на монетах соответствуют людям на банкнотах.
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03.06.2020 12:29 Ответить
Что-то дизайн у них у всех схожий, что не особо удобно при подсчёте.
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03.06.2020 11:24 Ответить
Монета 5 грн мне попадалась, и сейчас есть, она выделяется и размером, и дизайном (многогранник внутри круга). А вот 1 и 2 грн в общей массе выделить таки сложно.
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03.06.2020 12:40 Ответить
З точки зору дизайну і естетики, є багато запитань. І колір і ці бородаті мужики як в кацапії задовбали і що немає своєї бі-металевої монeти. Але з парктичної точки зору, дуже правильний і логічний хід.
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03.06.2020 14:35 Ответить
Размеры монет надо увеличить, а то 1 гривна, что 10 копеек.
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03.06.2020 17:36 Ответить
Семимильными шагами к купоногривне.
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03.06.2020 17:40 Ответить
Пару можна лишити, старі ж монети на віоліті продають, може й такі вартуватимуть чогось
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25.06.2020 18:38 Ответить
Делается специально для того, чтобы расчёты были безналичными - так гораздо легче контролировать движение средств отдельных граждан.
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07.08.2020 13:53 Ответить
 
 