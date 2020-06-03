В Украине появилась монета номиналом 10 гривен. ФОТО

Национальный банк Украины ввел в оборот монету номиналом 10 гривен. Постепенно эти монеты заменят соответствующие банкноты.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"С 03 июня 2020 года монеты номиналом 10 гривен станут действительным платежным средством на территории Украины, ими можно свободно рассчитаться в торговой сети или осуществлять операции в банках", — сказано в сообщении.

Новая монета изготовлена из цинкового сплава с гальваническим покрытием никелем. Ее диаметр составляет 23,5 мм, вес - 6,4 грамма, что больше, чем у монет номиналом 1, 2 и 5 гривен.

На одной стороне монеты изображен гетман Иван Мазепа, а на другой — номинал (10 гривен) в обрамлении старинного орнамента.

Читайте на Цензор.НЕТ: Россия напечатала для Ливии фальшивых купюр на 1,1 миллиард долларов

"Гражданам не нужно специально обменивать банкноты номиналом 10 грн на оборотные монеты этого номинала. Они смогут неограниченный период времени рассчитываться одновременно и новыми денежными знаками, и банкнотами этого номинала. Постепенно – в результате естественного износа – 10-гривневые банкноты будут заменяться в обращении монетами", – сообщает НБУ.

Со временем в Украине останутся 6 номиналов монет (10 и 50 копеек, 1, 2, 5 и 10 гривен) и 6 номиналов банкнот (20, 50, 100, 200, 500 и 1000 гривен).

Также на Цензор.НЕТ: В Киеве полицейские изъяли $400 тысяч воровского общака. ВИДЕО



