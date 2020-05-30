Россия напечатала для Ливии фальшивых купюр на 1,1 миллиард долларов
Службы безопасности Мальты обнаружили и изъяли фальшивой ливийской валюты на сумму более 1 млрд долларов.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЭХО Москвы", об этом утверждается в заявлении американского Госдепартамента.
Мальта объявила об изъятии фальшивой ливийской валюты на сумму более 1 млрд долларов – деньги были напечатаны российским государственным предприятием "Гознаком", говорится в заявлении опубликованном на официальном сайте американского Госдепартамента.
Там отмечается, что заказала купюры некая, цитата, "нелегитимная параллельная организация". Между тем Центральный банк Ливии со штаб-квартирой в Триполи является единственным законным центральным банком страны. В Госдепартаменте подчеркивают, что приток контрафактной валюты, напечатанной Россией, в последние годы усугубил экономические проблемы страны. Соединенные Штаты полны решимости совместно с ООН и международными партнерами пресечь деятельность Москвы, подрывающую суверенитет и стабильность Ливии.
Россия оказывает поддержку генералу Халифе Хафтару, возглавляющему антиправительственную "Ливийскую национальную армию". На его стороне работают российские наемники. Ранее в Вашингтоне заявили, что Москва перебросила в Ливию несколько истребителей Миг-29.
Двоевластие в стране установилось после смерти Муаммара Каддафи. Под контролем Хафтара находится значительная часть территории, он предпринимает попытки наступления на находящееся в Триполи международно признанное Правительство национального согласия.
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интересно мнение фрау Меркель по этому поводу...
Раша отрицает,как всегда,называя "выдумкой"."Ихтамнеты" планируют не только миллиардной фальшивкой "Госзнака" но и атаками на нефтянку Ливии дестабилизировать ситуацию на нефтяном рынке мира,чтобы взвинтить цены.Чемь ответит Запад,ведь это угрожает прежде всего Европе и НАТО?Неужели снова "глубокой озабоченностью?А ввести эмбарго стране изгою и отключить от международных финансов,слабо?