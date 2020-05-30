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Россия напечатала для Ливии фальшивых купюр на 1,1 миллиард долларов

Россия напечатала для Ливии фальшивых купюр на 1,1 миллиард долларов

Службы безопасности Мальты обнаружили и изъяли фальшивой ливийской валюты на сумму более 1 млрд долларов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЭХО Москвы", об этом утверждается в заявлении американского Госдепартамента.

Мальта объявила об изъятии фальшивой ливийской валюты на сумму более 1 млрд долларов – деньги были напечатаны российским государственным предприятием "Гознаком", говорится в заявлении опубликованном на официальном сайте американского Госдепартамента.

Там отмечается, что заказала купюры некая, цитата, "нелегитимная параллельная организация". Между тем Центральный банк Ливии со штаб-квартирой в Триполи является единственным законным центральным банком страны. В Госдепартаменте подчеркивают, что приток контрафактной валюты, напечатанной Россией, в последние годы усугубил экономические проблемы страны. Соединенные Штаты полны решимости совместно с ООН и международными партнерами пресечь деятельность Москвы, подрывающую суверенитет и стабильность Ливии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полторы тысячи наемников ЧВК "Вагнер" эвакуированы из зоны боев под Триполи - СМИ

Россия оказывает поддержку генералу Халифе Хафтару, возглавляющему антиправительственную "Ливийскую национальную армию". На его стороне работают российские наемники. Ранее в Вашингтоне заявили, что Москва перебросила в Ливию несколько истребителей Миг-29.

Двоевластие в стране установилось после смерти Муаммара Каддафи. Под контролем Хафтара находится значительная часть территории, он предпринимает попытки наступления на находящееся в Триполи международно признанное Правительство национального согласия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США заявили, что зафиксировали в Ливии российские истребители, и обвинили Кремль в поддержке с воздуха своих наемников из ЧВК "Вагнера". ФОТО

Автор: 

Госдепартамент США (1818) деньги (932) Ливия (680) россия (95352)


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Топ комментарии
+71


Россия напечатала для Ливии фальшивых купюр на один миллиард евро - Цензор.НЕТ 9363
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30.05.2020 12:09
+69
.....на какое дно не глянь, везде российское дер#мо плавает......
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30.05.2020 12:11
+69
Я тебе больше скажу.Они даже свои рубли не могут сами напечать.Печатают на английской бумаге,немецкими красками, на немецком оборудовании.Вот и все вяличее😄😄
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30.05.2020 12:16
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Страница 3 из 3
Як санкції - відключити кацапам електроні банківські перекази
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30.05.2020 22:50 Ответить
ну теперь санкции с кацабов точно "снимут"...снимут и ещё наваляють...
интересно мнение фрау Меркель по этому поводу...
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30.05.2020 23:04 Ответить
Росія надрукувала для Лівії фальшивих купюр на 1,1 млрд доларів - Цензор.НЕТ 5959
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31.05.2020 00:50 Ответить
Генерал США Грегори Хэдфилд заявил, что США отследили 14-ть истребителей-бомбардировщиков МиГ-29,которые пролетели через Иран и Сирию перед посадкой на ливийской авиабазе Аль-Джуфра.https://***********.com/News/world/archives/2020/05/31/2003737370
Раша отрицает,как всегда,называя "выдумкой"."Ихтамнеты" планируют не только миллиардной фальшивкой "Госзнака" но и атаками на нефтянку Ливии дестабилизировать ситуацию на нефтяном рынке мира,чтобы взвинтить цены.Чемь ответит Запад,ведь это угрожает прежде всего Европе и НАТО?Неужели снова "глубокой озабоченностью?А ввести эмбарго стране изгою и отключить от международных финансов,слабо?
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31.05.2020 01:38 Ответить
Государство - террорист, государство -агрессор, государство - фальшивомонетчик,... Империя зла!
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31.05.2020 03:40 Ответить
Росія надрукувала для Лівії фальшивих купюр на 1,1 млрд доларів - Цензор.НЕТ 103
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31.05.2020 03:54 Ответить
Росія надрукувала для Лівії фальшивих купюр на 1,1 млрд доларів - Цензор.НЕТ 6768
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31.05.2020 03:59 Ответить
Росія надрукувала для Лівії фальшивих купюр на 1,1 млрд доларів - Цензор.НЕТ 5223
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31.05.2020 04:26 Ответить
Росія надрукувала для Лівії фальшивих купюр на 1,1 млрд доларів - Цензор.НЕТ 4915
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31.05.2020 04:29 Ответить
Ху%ло - это криминальный элемент мирового масштаба...другого от него ожидать не приходиться
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31.05.2020 10:02 Ответить
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