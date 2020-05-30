Россия напечатала для Ливии фальшивых купюр на 1,1 миллиард долларов

Службы безопасности Мальты обнаружили и изъяли фальшивой ливийской валюты на сумму более 1 млрд долларов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЭХО Москвы", об этом утверждается в заявлении американского Госдепартамента.

Мальта объявила об изъятии фальшивой ливийской валюты на сумму более 1 млрд долларов – деньги были напечатаны российским государственным предприятием "Гознаком", говорится в заявлении опубликованном на официальном сайте американского Госдепартамента.

Там отмечается, что заказала купюры некая, цитата, "нелегитимная параллельная организация". Между тем Центральный банк Ливии со штаб-квартирой в Триполи является единственным законным центральным банком страны. В Госдепартаменте подчеркивают, что приток контрафактной валюты, напечатанной Россией, в последние годы усугубил экономические проблемы страны. Соединенные Штаты полны решимости совместно с ООН и международными партнерами пресечь деятельность Москвы, подрывающую суверенитет и стабильность Ливии.

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Россия оказывает поддержку генералу Халифе Хафтару, возглавляющему антиправительственную "Ливийскую национальную армию". На его стороне работают российские наемники. Ранее в Вашингтоне заявили, что Москва перебросила в Ливию несколько истребителей Миг-29.

Двоевластие в стране установилось после смерти Муаммара Каддафи. Под контролем Хафтара находится значительная часть территории, он предпринимает попытки наступления на находящееся в Триполи международно признанное Правительство национального согласия.

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