Росія надрукувала для Лівії фальшивих купюр на 1,1 млрд доларів
Служби безпеки Мальти виявила та вилучили фальшивої лівійської валюти на суму понад 1 мільярд доларів.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Ехо Москви", про це стверджується в заяві американського Держдепартаменту.
Мальта оголосила про вилучення фальшивої лівійської валюти на суму понад 1 мільярд доларів - гроші були надруковані російським державним підприємством "Держзнаком", йдеться в заяві опублікованій на офіційному сайті американського Держдепартаменту.
Там зазначається, що замовила купюри якась "нелегітимна паралельна організація". Тим часом Центральний банк Лівії зі штаб-квартирою в Тріполі є єдиним законним центральним банком країни. У Держдепартаменті підкреслюють, що приплив контрафактної валюти, надрукованої Росією, в останні роки посилив економічні проблеми країни. Сполучені Штати сповнені рішучості спільно з ООН і міжнародними партнерами припинити діяльність Москви, яка підриває суверенітет і стабільність Лівії.
Росія надає підтримку генералу Халіфу Хафтару, який очолює антиурядову "Лівійську національну армію". На його боці працюють російські найманці. Раніше у Вашингтоні заявили, що Москва перекинула до Лівії кілька винищувачів Міг-29.
Двовладдя в країні встановилося після смерті Муаммара Каддафі. Під контролем Хафтара перебуває значна частина території, він робить спроби наступу на міжнародно визнаний Уряд національної згоди, що перебуває в м.Тріполі.
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интересно мнение фрау Меркель по этому поводу...
Раша отрицает,как всегда,называя "выдумкой"."Ихтамнеты" планируют не только миллиардной фальшивкой "Госзнака" но и атаками на нефтянку Ливии дестабилизировать ситуацию на нефтяном рынке мира,чтобы взвинтить цены.Чемь ответит Запад,ведь это угрожает прежде всего Европе и НАТО?Неужели снова "глубокой озабоченностью?А ввести эмбарго стране изгою и отключить от международных финансов,слабо?