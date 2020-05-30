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Росія надрукувала для Лівії фальшивих купюр на 1,1 млрд доларів

Росія надрукувала для Лівії фальшивих купюр на 1,1 млрд доларів

Служби безпеки Мальти виявила та вилучили фальшивої лівійської валюти на суму понад 1 мільярд доларів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Ехо Москви", про це стверджується в заяві американського Держдепартаменту.

Мальта оголосила про вилучення фальшивої лівійської валюти на суму понад 1 мільярд доларів - гроші були надруковані російським державним підприємством "Держзнаком", йдеться в заяві опублікованій на офіційному сайті американського Держдепартаменту.

Там зазначається, що замовила купюри якась "нелегітимна паралельна організація". Тим часом Центральний банк Лівії зі штаб-квартирою в Тріполі є єдиним законним центральним банком країни. У Держдепартаменті підкреслюють, що приплив контрафактної валюти, надрукованої Росією, в останні роки посилив економічні проблеми країни. Сполучені Штати сповнені рішучості спільно з ООН і міжнародними партнерами припинити діяльність Москви, яка підриває суверенітет і стабільність Лівії.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У миколаївському магазині продавалася футболка з написом "Россия. Всегда верный" і гербом РФ: "Яка війна? У кого війна? У мене ніякої війни ні з ким немає". ВIДЕО

Росія надає підтримку генералу Халіфу Хафтару, який очолює антиурядову "Лівійську національну армію". На його боці працюють російські найманці. Раніше у Вашингтоні заявили, що Москва перекинула до Лівії кілька винищувачів Міг-29.

Двовладдя в країні встановилося після смерті Муаммара Каддафі. Під контролем Хафтара перебуває значна частина території, він робить спроби наступу на міжнародно визнаний Уряд національної згоди, що перебуває в м.Тріполі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США заявили, що зафіксували в Лівії російські винищувачі, і звинуватили Кремль у підтримці з повітря своїх найманців з ПВК "Вагнера". ФОТО

Держдепартамент США (1613) гроші (962) Лівія (117) росія (64911)


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Топ коментарі
+71


Россия напечатала для Ливии фальшивых купюр на один миллиард евро - Цензор.НЕТ 9363
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30.05.2020 12:09
+69
.....на какое дно не глянь, везде российское дер#мо плавает......
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30.05.2020 12:11
+69
Я тебе больше скажу.Они даже свои рубли не могут сами напечать.Печатают на английской бумаге,немецкими красками, на немецком оборудовании.Вот и все вяличее😄😄
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30.05.2020 12:16
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Як санкції - відключити кацапам електроні банківські перекази
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30.05.2020 22:50 Відповісти
ну теперь санкции с кацабов точно "снимут"...снимут и ещё наваляють...
интересно мнение фрау Меркель по этому поводу...
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30.05.2020 23:04 Відповісти
Росія надрукувала для Лівії фальшивих купюр на 1,1 млрд доларів - Цензор.НЕТ 5959
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31.05.2020 00:50 Відповісти
Генерал США Грегори Хэдфилд заявил, что США отследили 14-ть истребителей-бомбардировщиков МиГ-29,которые пролетели через Иран и Сирию перед посадкой на ливийской авиабазе Аль-Джуфра.https://***********.com/News/world/archives/2020/05/31/2003737370
Раша отрицает,как всегда,называя "выдумкой"."Ихтамнеты" планируют не только миллиардной фальшивкой "Госзнака" но и атаками на нефтянку Ливии дестабилизировать ситуацию на нефтяном рынке мира,чтобы взвинтить цены.Чемь ответит Запад,ведь это угрожает прежде всего Европе и НАТО?Неужели снова "глубокой озабоченностью?А ввести эмбарго стране изгою и отключить от международных финансов,слабо?
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31.05.2020 01:38 Відповісти
Государство - террорист, государство -агрессор, государство - фальшивомонетчик,... Империя зла!
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31.05.2020 03:40 Відповісти
Росія надрукувала для Лівії фальшивих купюр на 1,1 млрд доларів - Цензор.НЕТ 103
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31.05.2020 03:54 Відповісти
Росія надрукувала для Лівії фальшивих купюр на 1,1 млрд доларів - Цензор.НЕТ 6768
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31.05.2020 03:59 Відповісти
Росія надрукувала для Лівії фальшивих купюр на 1,1 млрд доларів - Цензор.НЕТ 5223
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31.05.2020 04:26 Відповісти
Росія надрукувала для Лівії фальшивих купюр на 1,1 млрд доларів - Цензор.НЕТ 4915
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31.05.2020 04:29 Відповісти
Ху%ло - это криминальный элемент мирового масштаба...другого от него ожидать не приходиться
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31.05.2020 10:02 Відповісти
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