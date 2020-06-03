В Україні з'явилася монета номіналом 10 гривень. ФОТО

Національний банк України ввів в обіг монету номіналом 10 гривень. Поступово ці монети замінять відповідні банкноти.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресслужбу НБУ.

"Із 3 червня 2020 року монети номіналом 10 гривень стануть дійсним платіжним засобом на території України, ними можна вільно розраховуватися в торговій мережі або здійснювати операції в банках", - йдеться в повідомленні.

Нова монета виготовлена ​​з цинкового сплаву з гальванічним покриттям нікелем. Її діаметр становить 23,5 мм, вага - 6,4 грама, що більше, ніж у монет номіналом 1, 2 і 5 гривень.

На одному боці монети зображений гетьман Іван Мазепа, а на другому - номінал (10 гривень) в обрамленні старовинного орнаменту.

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"Громадянам не потрібно спеціально обмінювати банкноти номіналом 10 грн на оборотні монети цього номіналу. Вони зможуть необмежений період часу розраховуватися одночасно і новими грошовими знаками, і банкнотами цього номіналу. Поступово - в результаті природного зносу - 10-гривневі банкноти будуть замінюватися обіговими монетами" , - повідомляє НБУ.

Згодом в Україні залишаться 6 номіналів монет (10 і 50 копійок, 1, 2, 5 і 10 гривень) і 6 номіналів банкнот (20, 50, 100, 200, 500 і 1000 гривень).

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