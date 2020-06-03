В Україні з'явилася монета номіналом 10 гривень. ФОТО
Національний банк України ввів в обіг монету номіналом 10 гривень. Поступово ці монети замінять відповідні банкноти.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресслужбу НБУ.
"Із 3 червня 2020 року монети номіналом 10 гривень стануть дійсним платіжним засобом на території України, ними можна вільно розраховуватися в торговій мережі або здійснювати операції в банках", - йдеться в повідомленні.
Нова монета виготовлена з цинкового сплаву з гальванічним покриттям нікелем. Її діаметр становить 23,5 мм, вага - 6,4 грама, що більше, ніж у монет номіналом 1, 2 і 5 гривень.
На одному боці монети зображений гетьман Іван Мазепа, а на другому - номінал (10 гривень) в обрамленні старовинного орнаменту.
"Громадянам не потрібно спеціально обмінювати банкноти номіналом 10 грн на оборотні монети цього номіналу. Вони зможуть необмежений період часу розраховуватися одночасно і новими грошовими знаками, і банкнотами цього номіналу. Поступово - в результаті природного зносу - 10-гривневі банкноти будуть замінюватися обіговими монетами" , - повідомляє НБУ.
Згодом в Україні залишаться 6 номіналів монет (10 і 50 копійок, 1, 2, 5 і 10 гривень) і 6 номіналів банкнот (20, 50, 100, 200, 500 і 1000 гривень).
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Так монетки по 10 и 25 коп. на сумму порядка 1,5 грн. продал на рыночке нумизматам где то за 40 грн. Были немного редкие экземпляры. А вот за рубль 100 лет Ленину - дали только 1 грн., бо их реально на вес сдавали.
За исключением обнаруженных спустя годы в затерявшейся заначке.
А вот монеты да, они практически в 92-м уже прекратили быть деньгами.
дебилыне могут не парясь отчеканить еще сколько надо отдельным личностям). и вообще, 21 век, все сейчас уходит в онлайн, но если уж очень хочется жить в прошлом столетии и делатьчеканить деньги - почему не делать красивые и нормальные (как та же гривна 95 года), которые как минимум вызывают уважение и с которых в крайнем случае можно сделать неплохие бусыукрашение? зачем брать пример с кацапов, делать говно и с нимв нем потом жить?
Но по факту, этими деньгами всегда закрывали дефицит, правда это всегда делалось через эмиссию (печатали гривну, закидывали в бюджет и начинал падать курс гривны и на ее "стабилизацию" выкидывались деньги резерва, т.е. по сути тратились деньги МВФ...).
Об этом никогда открыто не говорили поскольку как я уже говорил, тратить деньги МВФ в бюджет запрещено. И только правительство Зе открыто и по дурости заявляет, что им нужны деньги чтобы их прожрать....
Даже не все автоматы их принимают ( Приват банк их не инлифицирует)
Так шо РЕДИМ ИНФЛЯЦИИ ЗЕБИЛЫ ВКЛЮЧИЛИ. Нет денежной гривни - вот что бывает КОГДА ХОТЯТ НАМУХЛЕВАТЬ МВФ- а страдать будет народ, бо гривня уже по евро начала дешеветь .
Козлокацапы примитивные думают что не будет видно их длбибизма...