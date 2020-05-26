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У Києві поліцейські вилучили $400 тисяч злодійського общака. ВIДЕО

Зброю, коштовності і 400 тисяч доларів США вилучили поліцейські під час обшуків у справі про вбивство, в якому звинувачується кримінальний авторитет Андрій Львівський, або Нєдєля

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікацій МВС, оперативники, слідчі та співробітники спецпідрозділів МВС провели 45 обшуків за місцями проживання підозрюваного, його оточення. Процесуальні дії проводилися на території декількох областей у справі за фактом умисного вбивства чоловіка, тіло якого з вогнепальними пораненнями голови в 2009 році було виявлено в автомобілі в центрі Києва.

У ході проведення негласних слідчо-розшукових заходів було встановлено, що частина так званого общака зберігається в банківському сейфі одного з банків. За результатами обшуків поліцейські вилучили 400 тисяч доларів, зброю, коштовності, "бухгалтерські" записи, документи, автомобілі, комп'ютери, старовинні ікони.

Злодієві в законі Андрію Львівському заочно висунуто підозру в умисному вбивстві. Його оголошено в міжнародний розшук. Кримінальному авторитету загрожує тюремне ув'язнення на термін від 7 до 15 років.

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Автор: 

вор у законі (241) гроші (967) конфіскація (850) Нацполіція (15168)


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Топ коментарі
+15
Теперь перейдет в Аваковский общак.
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26.05.2020 11:53
+13
можно делать ставки, через сколько дней общак окажется в том же кармане, откуда его вынули.
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26.05.2020 11:47
+12
по сравнению с бандой мертвечука - капля в море
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26.05.2020 11:57
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Деньги - это гривны. А $ - это просто двосторонние календарики.
P.S. Ячейка должно быть очень большая.
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26.05.2020 11:50 Відповісти
вихідний у твоєму дурдомі?
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26.05.2020 23:20 Відповісти
можно делать ставки, через сколько дней общак окажется в том же кармане, откуда его вынули.
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26.05.2020 11:47 Відповісти
Задержанный вор в законе Полтава много лет хранил у себя так называемый общак - воровскую «кассу взаимопомощи». В 2017 году ее показательно изъяли полицейские, поспешив публично об этом объявить. Год спустя суд обязал их вернуть деньги преступнику: доказать незаконное происхождение средств не удалось.
---
Было в Одессе совсем недавно.
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26.05.2020 20:37 Відповісти
Скоро пропадут вещественные доказательства.
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26.05.2020 11:50 Відповісти
Из Одного общака через конвертацию положили в Другой .
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26.05.2020 11:50 Відповісти
Теперь перейдет в Аваковский общак.
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26.05.2020 11:53 Відповісти
а чего "перейдет" ))) там же не конкретизирован "хазяин"...может просто там и останется ))))
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26.05.2020 12:10 Відповісти
полицейские изъяли 400 тысяч долларов, оружие, драгоценности, "бухгалтерские" записи, документы, автомобили, компьютеры, старинные иконы Источник: https://censor.net/v3197994
-----------------
а комплютери тоже старінні? Якого вєка?
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26.05.2020 11:53 Відповісти
это случайно не хранителя общака в туалете намедне замочили?
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26.05.2020 11:53 Відповісти
по сравнению с бандой мертвечука - капля в море
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26.05.2020 11:57 Відповісти
Хоть шось.
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26.05.2020 11:59 Відповісти
И ??? Тебе обломится? )))))))))))))))))
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26.05.2020 13:48 Відповісти
Доходы бюджета возрастут вдвое.
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26.05.2020 12:02 Відповісти
ну-ну... придется возвращать в двойном размере и с извинениями )))))
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26.05.2020 12:11 Відповісти
даже бандиты платят налоги, так и собирается общак
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26.05.2020 12:12 Відповісти
Антоха Геращенко: Это возмутительно, чсе эти изнасилования и общаки и тд., однакоже я не вижу никаких оснований для отставки Авакова и переатестации!!!
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26.05.2020 12:14 Відповісти
"Вору в законе" Андрею Львовскому заочно предъявлено .....

Наезд на Садового ?
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26.05.2020 12:21 Відповісти
У Яныка было 40% на 60%,у Пети все по чесноку 50 на 50,посмотрим какие ставки будут у Зели..
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26.05.2020 12:24 Відповісти
а может это и есть достижение зе- год прошел, а ставок и поборов все нет?
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26.05.2020 20:18 Відповісти
Откупил друга по договоренности?)))
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26.05.2020 12:26 Відповісти
Більш реалістичніше воно звучало б так - "у поліцейських із"яли воровской общак"...
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26.05.2020 12:47 Відповісти
когда Неделя был смотрящим за Киевом от донецких - то ни глава МВД могилём , ни глава МВД захарченко , ни глава МВД носатый Сабаков вообще не раследовалИ это дело 2009

Но как только Неделю расскороновали - то по заказу своих кавказких воров ручная собачка Сабаков сразу начала отрабатывать свою косточку
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26.05.2020 12:49 Відповісти
Ні вірю не одному висеру поліції..чергова маячня, показуха яка через час розвалиться..
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26.05.2020 12:51 Відповісти
Банку придётся компенсировать пацанам или стреляться по сортирам.
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26.05.2020 14:22 Відповісти
Скоро вернут и извинятся.
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26.05.2020 14:42 Відповісти
Печально что даже воры не доверяют гривне, а обогащают Америку. Доллар главное достояние Америки, бусы для дикарей, но бусы хотя бы не из бумаги.
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26.05.2020 21:16 Відповісти
ну наверное в ячейке было в несколько раз больше. кончается тем, что отстреливают всех, кто был на выемке)
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26.05.2020 22:34 Відповісти
Где остальное, сцуки!!????)))))
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26.05.2020 23:23 Відповісти
 
 