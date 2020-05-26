У Києві поліцейські вилучили $400 тисяч злодійського общака. ВIДЕО

Зброю, коштовності і 400 тисяч доларів США вилучили поліцейські під час обшуків у справі про вбивство, в якому звинувачується кримінальний авторитет Андрій Львівський, або Нєдєля

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікацій МВС, оперативники, слідчі та співробітники спецпідрозділів МВС провели 45 обшуків за місцями проживання підозрюваного, його оточення. Процесуальні дії проводилися на території декількох областей у справі за фактом умисного вбивства чоловіка, тіло якого з вогнепальними пораненнями голови в 2009 році було виявлено в автомобілі в центрі Києва.

У ході проведення негласних слідчо-розшукових заходів було встановлено, що частина так званого общака зберігається в банківському сейфі одного з банків. За результатами обшуків поліцейські вилучили 400 тисяч доларів, зброю, коштовності, "бухгалтерські" записи, документи, автомобілі, комп'ютери, старовинні ікони.

Злодієві в законі Андрію Львівському заочно висунуто підозру в умисному вбивстві. Його оголошено в міжнародний розшук. Кримінальному авторитету загрожує тюремне ув'язнення на термін від 7 до 15 років.

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