В Киеве полицейские изъяли $400 тысяч воровского общака. ВИДЕО

Оружие, драгоценности и 400 тысяч долларов США изъяли полицейские во время обысков по делу об убийстве, в котором обвиняется уголовный авторитет "Андрей Львовский" или "Неделя"

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций МВД, оперативники, следователи и сотрудники спецподразделений МВД провели 45 обысков по местам проживания подозреваемого, его окружения. Процесуальные действия проводились на территории нескольких областей в деле по факту умышленного убийства мужчины, тело которого с огнестрельными ранениями головы в 2009 году было обнаружено в автомобиле в центре Киева.

В ходе проведения негласных следственно-разыскных мероприятий было установлено, что часть так называемого общака хранится в банковской ячейке одного из банков. По результатам обысков полицейские изъяли 400 тысяч долларов, оружие, драгоценности, "бухгалтерские" записи, документы, автомобили, компьютеры, старинные иконы.

"Вору в законе" Андрею Львовскому заочно предъявлено подозрение в умышленном убийстве. Он объявлен в международный розыск. Уголовному авторитету грозит тюремное заключение на срок от 7-ми до 15-ти лет.

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