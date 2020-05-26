В Киеве полицейские изъяли $400 тысяч воровского общака. ВИДЕО
Оружие, драгоценности и 400 тысяч долларов США изъяли полицейские во время обысков по делу об убийстве, в котором обвиняется уголовный авторитет "Андрей Львовский" или "Неделя"
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций МВД, оперативники, следователи и сотрудники спецподразделений МВД провели 45 обысков по местам проживания подозреваемого, его окружения. Процесуальные действия проводились на территории нескольких областей в деле по факту умышленного убийства мужчины, тело которого с огнестрельными ранениями головы в 2009 году было обнаружено в автомобиле в центре Киева.
В ходе проведения негласных следственно-разыскных мероприятий было установлено, что часть так называемого общака хранится в банковской ячейке одного из банков. По результатам обысков полицейские изъяли 400 тысяч долларов, оружие, драгоценности, "бухгалтерские" записи, документы, автомобили, компьютеры, старинные иконы.
"Вору в законе" Андрею Львовскому заочно предъявлено подозрение в умышленном убийстве. Он объявлен в международный розыск. Уголовному авторитету грозит тюремное заключение на срок от 7-ми до 15-ти лет.
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P.S. Ячейка должно быть очень большая.
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Было в Одессе совсем недавно.
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а комплютери тоже старінні? Якого вєка?
Наезд на Садового ?
Но как только Неделю расскороновали - то по заказу своих кавказких воров ручная собачка Сабаков сразу начала отрабатывать свою косточку