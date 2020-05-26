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В Киеве полицейские изъяли $400 тысяч воровского общака. ВИДЕО

Оружие, драгоценности и 400 тысяч долларов США изъяли полицейские во время обысков по делу об убийстве, в котором обвиняется уголовный авторитет "Андрей Львовский" или "Неделя"

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций МВД, оперативники, следователи и сотрудники спецподразделений МВД провели 45 обысков по местам проживания подозреваемого, его окружения. Процесуальные действия проводились на территории нескольких областей в деле по факту умышленного убийства мужчины, тело которого с огнестрельными ранениями головы в 2009 году было обнаружено в автомобиле в центре Киева.

В ходе проведения негласных следственно-разыскных мероприятий было установлено, что часть так называемого общака хранится в банковской ячейке одного из банков. По результатам обысков полицейские изъяли 400 тысяч долларов, оружие, драгоценности, "бухгалтерские" записи, документы, автомобили, компьютеры, старинные иконы.

"Вору в законе" Андрею Львовскому заочно предъявлено подозрение в умышленном убийстве. Он объявлен в международный розыск. Уголовному авторитету грозит тюремное заключение на срок от 7-ми до 15-ти лет.

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вор в законе (314) деньги (932) конфискация (599) Нацполиция (16463)


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Топ комментарии
+15
Теперь перейдет в Аваковский общак.
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26.05.2020 11:53
+13
можно делать ставки, через сколько дней общак окажется в том же кармане, откуда его вынули.
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26.05.2020 11:47
+12
по сравнению с бандой мертвечука - капля в море
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26.05.2020 11:57
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Деньги - это гривны. А $ - это просто двосторонние календарики.
P.S. Ячейка должно быть очень большая.
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26.05.2020 11:50 Ответить
вихідний у твоєму дурдомі?
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26.05.2020 23:20 Ответить
можно делать ставки, через сколько дней общак окажется в том же кармане, откуда его вынули.
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26.05.2020 11:47 Ответить
Задержанный вор в законе Полтава много лет хранил у себя так называемый общак - воровскую «кассу взаимопомощи». В 2017 году ее показательно изъяли полицейские, поспешив публично об этом объявить. Год спустя суд обязал их вернуть деньги преступнику: доказать незаконное происхождение средств не удалось.
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Было в Одессе совсем недавно.
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26.05.2020 20:37 Ответить
Скоро пропадут вещественные доказательства.
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26.05.2020 11:50 Ответить
Из Одного общака через конвертацию положили в Другой .
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26.05.2020 11:50 Ответить
Теперь перейдет в Аваковский общак.
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26.05.2020 11:53 Ответить
а чего "перейдет" ))) там же не конкретизирован "хазяин"...может просто там и останется ))))
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26.05.2020 12:10 Ответить
полицейские изъяли 400 тысяч долларов, оружие, драгоценности, "бухгалтерские" записи, документы, автомобили, компьютеры, старинные иконы Источник: https://censor.net/v3197994
-----------------
а комплютери тоже старінні? Якого вєка?
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26.05.2020 11:53 Ответить
это случайно не хранителя общака в туалете намедне замочили?
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26.05.2020 11:53 Ответить
по сравнению с бандой мертвечука - капля в море
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26.05.2020 11:57 Ответить
Хоть шось.
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26.05.2020 11:59 Ответить
И ??? Тебе обломится? )))))))))))))))))
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26.05.2020 13:48 Ответить
Доходы бюджета возрастут вдвое.
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26.05.2020 12:02 Ответить
ну-ну... придется возвращать в двойном размере и с извинениями )))))
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26.05.2020 12:11 Ответить
даже бандиты платят налоги, так и собирается общак
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26.05.2020 12:12 Ответить
Антоха Геращенко: Это возмутительно, чсе эти изнасилования и общаки и тд., однакоже я не вижу никаких оснований для отставки Авакова и переатестации!!!
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26.05.2020 12:14 Ответить
"Вору в законе" Андрею Львовскому заочно предъявлено .....

Наезд на Садового ?
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26.05.2020 12:21 Ответить
У Яныка было 40% на 60%,у Пети все по чесноку 50 на 50,посмотрим какие ставки будут у Зели..
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26.05.2020 12:24 Ответить
а может это и есть достижение зе- год прошел, а ставок и поборов все нет?
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26.05.2020 20:18 Ответить
Откупил друга по договоренности?)))
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26.05.2020 12:26 Ответить
Більш реалістичніше воно звучало б так - "у поліцейських із"яли воровской общак"...
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26.05.2020 12:47 Ответить
когда Неделя был смотрящим за Киевом от донецких - то ни глава МВД могилём , ни глава МВД захарченко , ни глава МВД носатый Сабаков вообще не раследовалИ это дело 2009

Но как только Неделю расскороновали - то по заказу своих кавказких воров ручная собачка Сабаков сразу начала отрабатывать свою косточку
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26.05.2020 12:49 Ответить
Ні вірю не одному висеру поліції..чергова маячня, показуха яка через час розвалиться..
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26.05.2020 12:51 Ответить
Банку придётся компенсировать пацанам или стреляться по сортирам.
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26.05.2020 14:22 Ответить
Скоро вернут и извинятся.
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26.05.2020 14:42 Ответить
Печально что даже воры не доверяют гривне, а обогащают Америку. Доллар главное достояние Америки, бусы для дикарей, но бусы хотя бы не из бумаги.
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26.05.2020 21:16 Ответить
ну наверное в ячейке было в несколько раз больше. кончается тем, что отстреливают всех, кто был на выемке)
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26.05.2020 22:34 Ответить
Где остальное, сцуки!!????)))))
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26.05.2020 23:23 Ответить
 
 