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Бахматюк (289) VAB Банк (27)

Бахматюк: Справу по VAB банку не мали права відкривати знову

5 червня Печерський районний суд м. Києва, ухвалив рішення, яким визнав незаконною постанову Віталія Каська, колишнього заступника генпрокурора Рябошапки, про відновлення справи проти ексзаступника голови НБУ Олександра Писарука та бізнесмена Олега Бахматюка. Своїм рішенням суд зобов’язав генерального прокурора негайно скасувати постанову Каська.

Про це пишуть Українські новини.

Суд задовольнив скаргу адвоката про бездіяльність генпрокурора і визнав протиправним нерозгляд клопотання про скасування постанови Віталія Каська як такої, яка була винесена незаконно. Йдеться про постанову про відновлення кримінальної справи про рефінансування VAB банку, яка вже розслідувалась і була закрита рішенням судів через відсутність складу злочину. На виконання рішення суду Генпрокурор має скасувати скандальну постанову. Рішення остаточне і оскарженню не підлягає.

Ексвласник VAB банку Олег Бахматюк зробив заяву щодо цього рішення Печерського суду, в якій повідомив, що незаконну постанову про порушення кримінальної справи проти нього особисто та його компанії ексзаступник генпрокурора Касько підписав за прямої вказівки Андрія Богдана, колишнього голови Офісу Президента. "Ми неодноразово заявляли, що ця постанова була винесена Каськом з порушенням усіх норм і принципів права. Це було підтверджено також висновками цілого ряду провідних експертів. Врешті суд остаточно поставив крапку і зупинив це беззаконня - рішення суду остаточне і оскарженню не підлягає. В незаконному рішенні Каська була очевидна політична вмотивованість. Йдеться про переслідування, гоніння особисто мене і моєї компанії групою людей, які використовують владу в своїх, а не державних інтересах. Ця постанова була винесена Каськом у змові з ексголовою Офісу Президента Богданом та директором НАБУ Артемом Ситником, який діяв з мотивів особистої помсти. Це незаконне рішення Каська зробило заручником велику і важливу для економіки країни компанію, яка дає достойну роботу 27 000 українців, яка за останні три роки сплатила 7,7 млрд податків і створює 1% ВВП нашої країни", - пише Бахматюк.

Нагадаємо, що справа проти Писарука і Бахматюка була відкрита через нібито нецільове використання коштів рефінансування, наданих НБУ VAB банку в період банківської кризи 2014 року. Висновки експертиз Фонду гарантування вкладів і заяви НБУ підтверджують, що всі кошти рефінансування були витрачені за прямим призначенням - їх отримали вкладники банку. Окрім того, Олег Бахматюк сам запропонував державі повернути до бюджету 8 млрд боргів, однак відповіді на свою пропозицію від НБУ так і не отримав.

Бахматюк: Справу по VAB банку не мали права відкривати знову 01
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Топ коментарі
+5
Це ти падлюка - не маєш права знаходитись на волі!
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09.06.2020 19:21
+4
Суд удовлетворил жалобу адвоката о бездеятельности генпрокурора
Источник: https://censor.net.ua/n3200935

Не верю, что Луценко бездеятельничал тогда даром.
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09.06.2020 19:39
+2
Вкрав гривну - злочинець. Вкрав мільйон грн - політичне переслідування оппонентів.
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09.06.2020 19:21
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Вкрав гривну - злочинець. Вкрав мільйон грн - політичне переслідування оппонентів.
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09.06.2020 19:21 Відповісти
Це ти падлюка - не маєш права знаходитись на волі!
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09.06.2020 19:21 Відповісти
Так приезжай сюда и доказывай свою правоту.
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09.06.2020 19:32 Відповісти
Это логика криминального бантустана или диктатуры. Обвинить кого-то в преступлении бросить в тюрьму и пусть там что-то доказывает.
В цивилизованных странах сторона обвинения обязана доказать состав преступления и за огульные обвинения запросто может понести ответственность.
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09.06.2020 19:44 Відповісти
На городі бузина, а в Києві дядько.
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09.06.2020 20:36 Відповісти
Суд удовлетворил жалобу адвоката о бездеятельности генпрокурора
Источник: https://censor.net.ua/n3200935

Не верю, что Луценко бездеятельничал тогда даром.
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09.06.2020 19:39 Відповісти
Какие люди с Голливуда
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09.06.2020 19:41 Відповісти
О, привет!
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09.06.2020 19:49 Відповісти
Утомил уже, этот вып*рдыш!!
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09.06.2020 19:53 Відповісти
Не имеют право открывать снова?! Он намекает на то что уже всем заплатил. И больше платить не хочет.
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09.06.2020 20:17 Відповісти
Бахматюк , твое место в тюрьме и на долго , как и других подобных банкиров бизнесменов .
От таких . как ты больше вреда. чем от педофилов и убийц .( это людям нужно понимать ) .
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09.06.2020 21:36 Відповісти
Поросяків не судять-їх відгодовують і колють.
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10.06.2020 00:07 Відповісти
 
 