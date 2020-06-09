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Бахматюк (164)

Бахматюк: Дело по VAB банку не имели права открывать снова

5 июня Печерский районный суд Киева принял решение, которым признал незаконным постановление Виталия Касько, бывшего заместителя генпрокурора Рябошапки, о возобновлении дела против экс-заместителя главы НБУ Александра Писарука и бизнесмена Олега Бахматюка. Своим решением суд обязал генерального прокурора отменить постановление Касько.

 Об этом пишут Українські новини.

Суд удовлетворил жалобу адвоката о бездеятельности генпрокурора и признал противоправным нерассмотрение ходатайства об отмене постановления Виталия Касько как такого, что было вынесено незаконно. Речь идет о постановлении о возобновлении уголовного дела о рефинансировании VAB банка, которое уже расследовалось и было закрыто решением судов из-за отсутствия состава преступления. Во исполнение решения суда Генпрокурор должен отменить скандальное постановление. Решение окончательное и обжалованию не подлежит.

Экс-владелец VAB банка Олег Бахматюк сделал заявление относительно этого решения Печерского суда, в котором сообщил, что незаконное постановление о возбуждении уголовного дела против него лично и его компании экс-заместитель генпрокурора Каско подписал по прямому указанию Андрея Богдана, бывшего главы Офиса Президента. "Мы неоднократно заявляли, что это постановление было вынесено Касько с нарушением всех норм и принципов права. Это было подтверждено также выводами целого ряда ведущих экспертов. В конце-концов суд окончательно поставил точку и остановил этот беспредел - решение суда окончательное и обжалованию не подлежит. В незаконном решении Касько была очевидна политическая мотивированность. Речь идет о преследовании, гонениях лично меня и моей компании группой людей, которые используют власть в своих, а не государственных интересах. Это постановление было вынесено Касько в сговоре с экс-главой Офиса Президента Богданом и директором НАБУ Артемом Сытником, который действовал из мотивов личной мести. Это незаконное решение Касько сделало заложником большую и важную для экономики страны компанию, которая дает достойную работу 27 000 украинцев, которая за последние три года уплатила 7,7 млрд налогов и создает 1% ВВП нашей страны", - пишет Бахматюк.

Напомним, что дело против Писарука и Бахматюка было открыто из-за якобы нецелевого использования средств рефинансирования, предоставленных НБУ VAB банку в период банковского кризиса 2014 года. Выводы экспертиз Фонда гарантирования вкладов и заявления НБУ подтверждают, что все средства рефинансирования были потрачены по прямому назначению - их получили вкладчики банка. Кроме того, Олег Бахматюк сам предложил государству вернуть в бюджет 8 млрд долгов, однако ответа на свое предложение от НБУ так и не получил.

Бахматюк: Дело по VAB банку не имели права открывать снова 01

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Топ комментарии
+5
Це ти падлюка - не маєш права знаходитись на волі!
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09.06.2020 19:21
+4
Суд удовлетворил жалобу адвоката о бездеятельности генпрокурора
Источник: https://censor.net.ua/n3200935

Не верю, что Луценко бездеятельничал тогда даром.
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09.06.2020 19:39
+2
Вкрав гривну - злочинець. Вкрав мільйон грн - політичне переслідування оппонентів.
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09.06.2020 19:21
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Вкрав гривну - злочинець. Вкрав мільйон грн - політичне переслідування оппонентів.
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09.06.2020 19:21 Ответить
Це ти падлюка - не маєш права знаходитись на волі!
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09.06.2020 19:21 Ответить
Так приезжай сюда и доказывай свою правоту.
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09.06.2020 19:32 Ответить
Это логика криминального бантустана или диктатуры. Обвинить кого-то в преступлении бросить в тюрьму и пусть там что-то доказывает.
В цивилизованных странах сторона обвинения обязана доказать состав преступления и за огульные обвинения запросто может понести ответственность.
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09.06.2020 19:44 Ответить
На городі бузина, а в Києві дядько.
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09.06.2020 20:36 Ответить
Суд удовлетворил жалобу адвоката о бездеятельности генпрокурора
Источник: https://censor.net.ua/n3200935

Не верю, что Луценко бездеятельничал тогда даром.
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09.06.2020 19:39 Ответить
Какие люди с Голливуда
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09.06.2020 19:41 Ответить
О, привет!
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09.06.2020 19:49 Ответить
Утомил уже, этот вып*рдыш!!
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09.06.2020 19:53 Ответить
Не имеют право открывать снова?! Он намекает на то что уже всем заплатил. И больше платить не хочет.
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09.06.2020 20:17 Ответить
Бахматюк , твое место в тюрьме и на долго , как и других подобных банкиров бизнесменов .
От таких . как ты больше вреда. чем от педофилов и убийц .( это людям нужно понимать ) .
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09.06.2020 21:36 Ответить
Поросяків не судять-їх відгодовують і колють.
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10.06.2020 00:07 Ответить
 
 