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КС продовжить розгляд подання щодо конституційності закону про люстрацію 23 червня

КС продовжить розгляд подання щодо конституційності закону про люстрацію 23 червня

Конституційний суд України продовжить розгляд подання щодо конституційності закону "Про очищення влади" в режимі усного слухання 23 червня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Конституційного суду, 23 червня о 10:00 розпочнеться пленарне засідання Палати КС. Судді продовжать розгляд справи за конституційним поданням Верховного Суду про відповідність Основному закону положень закону "Про очищення влади" від 2014 року.

Слухання відбудеться в формі усного виробництва, тобто, у відкритій частині пленарного засідання.

Нагадаємо, Конституційний суд у формі письмового слухання почав розгляд справи про конституційність положення закону "Про очищення влади" 6 липня 2017 року.
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Не вийшло мафію люструвати, люстрація знову актуальна.
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09.06.2020 23:29 Відповісти
у зеленых попугаев кадровый голод. никто из адекватных не хочет портить себе репутацию работая на этих турбомародеров. поэтому рыги и комунисты будут новыми лицами зе-команды.
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10.06.2020 10:16 Відповісти
 
 