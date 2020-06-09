КС продовжить розгляд подання щодо конституційності закону про люстрацію 23 червня
Конституційний суд України продовжить розгляд подання щодо конституційності закону "Про очищення влади" в режимі усного слухання 23 червня.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Конституційного суду, 23 червня о 10:00 розпочнеться пленарне засідання Палати КС. Судді продовжать розгляд справи за конституційним поданням Верховного Суду про відповідність Основному закону положень закону "Про очищення влади" від 2014 року.
Слухання відбудеться в формі усного виробництва, тобто, у відкритій частині пленарного засідання.
Нагадаємо, Конституційний суд у формі письмового слухання почав розгляд справи про конституційність положення закону "Про очищення влади" 6 липня 2017 року.
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Эрнесто Ча
показати весь коментар09.06.2020 23:29 Відповісти Мені подобається 1
Ihor V
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