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КС продолжит рассмотрение представления о конституционности закона о люстрации 23 июня

КС продолжит рассмотрение представления о конституционности закона о люстрации 23 июня

Конституционный суд Украины продолжит рассмотрение представления о конституционности закона "Об очистке власти" в режиме устного слушания 23 июня.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Конституционного суда, 23 июня в 10:00 начнется пленарное заседание Палаты КС. Судьи продолжат рассмотрение дела по конституционному представлению Верховного Суда о соответствии Основному закону положений закона "Об очистке власти" от 2014 года.

Слушание состоится в форме устного производства, то есть, в открытой части пленарного заседания.

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Напомним, Конституционный суд в форме письменного слушания приступил к рассмотрению дела о конституционности положения закона "Об очищении власти" 6 июля 2017 года.

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Не вийшло мафію люструвати, люстрація знову актуальна.
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09.06.2020 23:29 Ответить
у зеленых попугаев кадровый голод. никто из адекватных не хочет портить себе репутацию работая на этих турбомародеров. поэтому рыги и комунисты будут новыми лицами зе-команды.
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10.06.2020 10:16 Ответить
 
 