КС продолжит рассмотрение представления о конституционности закона о люстрации 23 июня
Конституционный суд Украины продолжит рассмотрение представления о конституционности закона "Об очистке власти" в режиме устного слушания 23 июня.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Конституционного суда, 23 июня в 10:00 начнется пленарное заседание Палаты КС. Судьи продолжат рассмотрение дела по конституционному представлению Верховного Суда о соответствии Основному закону положений закона "Об очистке власти" от 2014 года.
Слушание состоится в форме устного производства, то есть, в открытой части пленарного заседания.
Напомним, Конституционный суд в форме письменного слушания приступил к рассмотрению дела о конституционности положения закона "Об очищении власти" 6 июля 2017 года.
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Эрнесто Ча
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Ihor V
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