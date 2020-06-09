КС продолжит рассмотрение представления о конституционности закона о люстрации 23 июня

Конституционный суд Украины продолжит рассмотрение представления о конституционности закона "Об очистке власти" в режиме устного слушания 23 июня.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Конституционного суда, 23 июня в 10:00 начнется пленарное заседание Палаты КС. Судьи продолжат рассмотрение дела по конституционному представлению Верховного Суда о соответствии Основному закону положений закона "Об очистке власти" от 2014 года.

Слушание состоится в форме устного производства, то есть, в открытой части пленарного заседания.

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Напомним, Конституционный суд в форме письменного слушания приступил к рассмотрению дела о конституционности положения закона "Об очищении власти" 6 июля 2017 года.