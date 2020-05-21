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Минюст планирует отменить люстрацию бывших коммунистических деятелей: Люстрация коммунистов - больше популизм, чем борьба с системой

Минюст планирует отменить люстрацию бывших коммунистических деятелей: Люстрация коммунистов - больше популизм, чем борьба с системой

Министерство юстиции Украины предлагает отменить люстрацию руководителей Коммунистической партии СССР. Закон о люстрации в новой редакции готовят к голосованию в Верховной раде.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил глава Минюста Денис Малюська.

В ближайшие дни новый законопроект о люстрации одобрит Кабинет министров, и документ направят на голосование в Верховной раде. Этот законопроект подготовлен с учетом рекомендаций ЕСПЧ, который признал люстрацию нарушением прав человека.

Документом, среди прочего, предлагается отменить люстрацию бывших коммунистических деятелей. По словам министра юстиции Дениса Малюськи, ЕСПЧ в своем решении отметил неактуальность этой меры.

"Сейчас люстрировать коммунистические власти - это больше популизм, чем реальная борьба с системой", - отметил министр.

Также читайте: Узбекистан и Россия отказались от сотрудничества в расследовании дела о геноциде крымских татар, - прокуратура АРК

Автор: 

коммунизм (287) люстрация (979) Минюст (1749) СССР (812) Малюська Денис (322)


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Топ комментарии
+29
вислюк оманський решил вернуть комуняк и прежнюю власть яныка - к корыту.. Мечта ватных зебилов...
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21.05.2020 17:17
+26
Закон о люстрации в новой редакции готовят к голосованию в Верховной раде.
т.е. люстрация всех кроме: слуг урода, комуняк и януковича с азаровым...
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21.05.2020 17:20
+23
Вам не кажется , что мы уже год живём в эпохе зебилизма ?
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21.05.2020 17:21
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Закон о люстрации в новой редакции готовят к голосованию в Верховной раде.
т.е. люстрация всех кроме: слуг урода, комуняк и януковича с азаровым...
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21.05.2020 17:20 Ответить
скажите, а ветеранов Рейха тоже будут амнисторовать вместе с деятелями КПСС ?
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21.05.2020 23:24 Ответить
тільки одному мені зрозуміло, шо зебільне кодло стаханівськими кроками повертає Україну назад під педірацию?! Треба НЕГАЙНО збирати Майдан, гнати кремлівськуЗЕшоблу з України та повертати Пороха!
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22.05.2020 08:58 Ответить
Грубо! Але так точно! (((
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21.05.2020 17:23 Ответить
ГДЕ ОТКОПАЛИ этого недалекого,петикантропа-министра ??????? по его лицу можно изучать деградацию человека,мало того ,что на фото в фейсбук он сидит(в позе иога) на столе в своем кабинете и глупо улыбается,так ОНО еще рожает дебильные законы !!!!!!!!
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21.05.2020 17:41 Ответить
До чого тут міністр? Він виконавець. Зеленський вважає. що це додасть до його рейтингу. Заради цього він готовий ментально калічити Україну.
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21.05.2020 19:23 Ответить
Это уже предел.
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21.05.2020 17:17 Ответить
Зебильё, радуйтесь! Скоро опять будете молиться на дедушку членина и мудрого сралина.
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21.05.2020 17:35 Ответить
Не дождутся. Или мы их или они нас. Только Украину жалко, что из-за зебилов могут опять реки крови пролиться
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21.05.2020 18:02 Ответить
Заради майбутніх поколінь і ріки крові проливаються.
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22.05.2020 08:26 Ответить
В совок 2.0 хочешь?
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21.05.2020 18:00 Ответить
- Итак, в тот памятный день пражские улицы были свидетелями трогательного примера истинного патриотизма. Старуха толкала перед собой коляску, в которой сидел Швейк в форменной фуражке с блестящей кокардой и размахивал костылями.(с)
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21.05.2020 17:17 Ответить
вислюк оманський решил вернуть комуняк и прежнюю власть яныка - к корыту.. Мечта ватных зебилов...
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21.05.2020 17:17 Ответить
Тебя.
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21.05.2020 17:21 Ответить
Комуняки забрали в обмен на Крым, Ростов и Кубань
..
Дегенерат ты ватный
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21.05.2020 17:22 Ответить
комуняки дали? чухня - ты там с лопаты пережрал много лишнего
более того - именно комуняки и отняли Крым и Домбасс: или ты забылО - кто во власти в кремле, и как комуняки бегали весной 2014 и орали "путинвведи!?
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21.05.2020 17:22 Ответить
ишь как тебя кизяками-то пришибло, если ты такое "помнишь" То-то у тебя с тех пор впн глючит))
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21.05.2020 17:28 Ответить
Это тебе киселев показал, русский?
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21.05.2020 17:29 Ответить
русский, а от кого ваш фюрер в бункере прячется?
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21.05.2020 17:36 Ответить
и еще, чухня, напомню: Крым был в составе Украины до 1938 года - пока комуняки его не отобрали.. Более того, Крым потом не "вернули" Украине, а ОБМЕНЯЛИ нищий и сухой Крым, с нищим населением - на плодородные земли Таганрога и приграничные к нему земли, по территории равные площади полуострова в Черном море. К этому нужно было бы добавить, что Киев получил взамен богатых черноземных районов засушливую солончаковатую степь, без воды, какого-либо намека на орошение, без электричества и энергоресурсов.
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21.05.2020 17:38 Ответить
откуда всему миру знать - какой идиотизм в головах такой чухни как ты шевелится Поди там еще и распятые мальчики, и эпилептичные старушки.. и кровь "милллионов рузьких младенцев" - до сих пор возбуждает кацапов, верно?
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21.05.2020 17:40 Ответить
а еще 1933 и 1937, и врагов народа , Беламор канал, ГУЛАг .
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21.05.2020 17:22 Ответить
Назови даты,когда Петя стал презиком,а когда забрали Крым.И поймешь что ты- олень.
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21.05.2020 17:42 Ответить
лахта этого не знает
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21.05.2020 18:21 Ответить
Комуняки у 1919 ще в України відібрали землі.
Минюст планирует отменить люстрацию бывших коммунистических деятелей: Люстрация коммунистов - больше популизм, чем борьба с системой - Цензор.НЕТ 5078

Минюст планирует отменить люстрацию бывших коммунистических деятелей: Люстрация коммунистов - больше популизм, чем борьба с системой - Цензор.НЕТ 4005

Минюст планирует отменить люстрацию бывших коммунистических деятелей: Люстрация коммунистов - больше популизм, чем борьба с системой - Цензор.НЕТ 2607
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21.05.2020 18:04 Ответить
полный реванш путина.
что завтра - воссоединение Украины с ордло в составе рф?
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21.05.2020 17:20 Ответить
Эдик, вашими молитвами...вы выразили всеобщее желание адекватного большинства
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21.05.2020 18:15 Ответить
Back to USSR полнымходом.
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21.05.2020 17:21 Ответить
у ребят явно суицидальные наклонности ...
Минюст планирует отменить люстрацию бывших коммунистических деятелей: Люстрация коммунистов - больше популизм, чем борьба с системой - Цензор.НЕТ 7833
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21.05.2020 17:21 Ответить
Слава Україні!

Настав час люструвати люстраторів!
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21.05.2020 17:21 Ответить
Вам не кажется , что мы уже год живём в эпохе зебилизма ?
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21.05.2020 17:21 Ответить
Зеленые кремлевские тампоны
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21.05.2020 17:25 Ответить
зеленіе полудурки опять мечтают завесить все портретами сралина и кагановича
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21.05.2020 17:29 Ответить
Предсказываю: на следующих выборах президента у нас будут кандидатуры от: партии Зеленского, партии коммунистов и Оппоблока. Все прочие будут разогнаны и объявлены врагами народа. Вы не догадались еще, зачем Зеленскому выпускать на волю этих людей? Они ему нужны для того, чтобы получить перевес по принципу "голосования от противного". Точно такой прием использовал Порошенко, когда держал рядом с собой отвратительную для всех Юльку Тимошенко. Все проголосовали за того, кто был ее альтернативой - за Петю. Теперь Вова делает точно такой же прием - мы будем выбирать из него, из Рабиновича и из Симоненко. Демократия в сумасшедшем доме...
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21.05.2020 17:29 Ответить
Якби вибрали Юльку, вона б без жодного вистрела і всю Україну здала
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22.05.2020 08:46 Ответить
Ваш пример - глупость несусветная. Наверное, вы молоды и не помните выборов Кучма vs Симоненко и Ельцин vs Зюганов. Вот тогда так и было, голосовали за Кучму, который уже написал книгу "Украина не Россия", лишь бы не коммуняка.
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22.05.2020 09:02 Ответить
Минюст планирует отменить люстрацию бывших коммунистических деятелей: Люстрация коммунистов - больше популизм, чем борьба с системой - Цензор.НЕТ 6739
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21.05.2020 17:35 Ответить
Молодцы. Хорошо служите вонючей московии. Крест заработаете. Гарний, березовий.
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21.05.2020 17:35 Ответить
Where in the States are you from?
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21.05.2020 17:47 Ответить
Зиди там у своєму штаті , а ми в Україні.
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22.05.2020 08:52 Ответить
В развитых странах существует Закон и ответственность конкретного лица за нарушение закона. А люстрация - это когда и наказания как такового нет и лохи довольны.
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21.05.2020 17:37 Ответить
Симоненкооооо, пора в Раду.. Сколько памятников восстанавливать надо. За чей счет?
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21.05.2020 17:45 Ответить
Ответьте мне, "враги народа", поляки, когда люстрировали комуняк и агентов КГБ, тоже были популистами?
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21.05.2020 17:46 Ответить
А еще говорите, шо в мире не левацкий сговор. Часть вменяемых, конечно, осталась, но их немного.
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21.05.2020 17:48 Ответить
Министерство юстиции Украины предлагает отменить люстрацию руководителей Коммунистической партии СССР.Источник: https://censor.net/n3197138

Да люстрировать на каштаны это бесполезное министерство юстиции, все равно ни судов ни правосудия в Украине нет.
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21.05.2020 17:50 Ответить
""Сейчас люстрировать коммунистические власти - это больше популизм, чем реальная борьба с системой", - отметил министр. Источник: https://censor.net/n3197138" Министр, редкий долбоящер , под каким соусом завтра вылезет, губошлёп Симоненко!!!
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21.05.2020 18:01 Ответить
Крайніх лівих реабілітують щоб частково нейтралізувати крайніх правих...Вони будуть між собою перегукуватись,а влада грести бабло в ярмулку...
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21.05.2020 18:08 Ответить
Минюст планирует отменить люстрацию бывших коммунистических деятелей: Люстрация коммунистов - больше популизм, чем борьба с системой - Цензор.НЕТ 7916
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21.05.2020 18:16 Ответить
Ждем Симоненко и КПУ.
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21.05.2020 18:17 Ответить
Симоненке уже 68 лет, куда уж ему... старый седой черт
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21.05.2020 22:54 Ответить
Зате має молоду дружину.
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22.05.2020 09:01 Ответить
та правильно. люстрацию комубякам давно пора заменить искуплением вины. кровью!
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21.05.2020 18:19 Ответить
это уже непрекрытый откат,от революции достоинства.
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21.05.2020 18:25 Ответить
Оно тож что, монобольшинство всегда стремится к единой и нерушимой власти, комуняки это вершина, а народ для них рабская зомбированная мнимой любовью к идолу вещь, чтобы ложить голову за него.
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21.05.2020 18:34 Ответить
Колхоз дело добровольное, кто не хочет добровольно, того загонят силой и все будут равно бедными, ну за исключением тех кто у корыта.
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21.05.2020 18:39 Ответить
Так, а члєнінів то вже ж позносили...
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21.05.2020 19:14 Ответить
Тобто, декомунізацію теж відмінять?
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21.05.2020 19:24 Ответить
К 7-му ноября, к годовщине переворота.
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21.05.2020 20:11 Ответить
Какие тупорылые. В станах соцлагеря сделали жосткую люстрацию и теперь где мы а где они.Надо было сразу выгонять кучм, кравчуков и прочих, а так они разворавали всю страну.
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21.05.2020 19:40 Ответить
Прийшов час відмінити такий мінюст. ПНХ
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21.05.2020 19:52 Ответить
Режим турбо-охреневания
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21.05.2020 19:54 Ответить
Симоненко радостно потирает руки -затем отменят запрет ком.партии и понеслось
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21.05.2020 19:57 Ответить
Совсем не палятся зе-мрази.
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21.05.2020 19:58 Ответить
Нет худа без добра!

Следующий раз будут уже не "люстрировать" А БОШКИ РУБИТЬ, чтоб не у кого больше не было соблазна вернуть все как было (франзуцы все правильно сделали когда-то во время своих революций, а украинцы уже несколько раз ЛОХАНУЛИСЬ, а зря)!
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21.05.2020 21:35 Ответить
Капец блд. Интересно а кто это "сделал всех вместе".
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21.05.2020 21:44 Ответить
Вот интересно, кто из бывшей коммуняцкой и комсомольской команды (рыги, порошенковцы, юльки и пр от 50 и старше), а так же их вылупки из зеленой команды хотят оставить свой капитал и стать госслужащими которые воруют, пользуются привелегиями, но при новом начальнике у них все отнимут, снимут с кормящей должности, в лучшем случае переведут в школу на должность Завуча, а в худшем посадят....хотят ли они этого???
Да но как приятно с дебилов которые не имели привелегий, и в лучшем случае дрожащими коленками выносили с завода или за халтурку брали на бутылочку 5рублей стричь бабло...и рассказывать какие они были крутые в ссср и их все боялись
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21.05.2020 21:44 Ответить
Если это не актуально, то зачем отменять?????
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21.05.2020 22:52 Ответить
Мін'юст планує скасувати люстрацію колишніх комуністичних діячів: Люстрація комуністів - більше популізм, ніж боротьба із системою - Цензор.НЕТ 8822

....
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22.05.2020 08:34 Ответить
Мін'юст планує скасувати люстрацію колишніх комуністичних діячів: Люстрація комуністів - більше популізм, ніж боротьба із системою - Цензор.НЕТ 3981
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22.05.2020 08:36 Ответить
Гнать цього сраного міністра за порєбрик.
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22.05.2020 08:37 Ответить
Это как в анекдоте, типо настенька, чего привезти тебя дитятко, привизи мне папенька чудище чёрное, лохматое, с членом огромным для оргий моих обезбашенных.Акстись настенька, что ты такое говоришь. Ну хорошо папенька пойдём длинным путём- привези мне цветочек аленький. Юдэкацаповласть по пол напаса на цирлах в ошейник кацапий Украину запрягает.
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22.05.2020 08:38 Ответить
Пошліть Лукаш запрошення на роботу - он курва сидить без діла, і ніхто її не хоче.
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22.05.2020 08:38 Ответить
Спецом мутят, шобы отвлечь наступныкив от дел, когда будут отменять эти дЫбильные законы, если их примет Рада. Хотя карантин снимают в 20-ых числах, а собрания натовпу для своего волеизъявления еще никто не отменял. Так шо помечтали - и по камерам.
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22.05.2020 09:08 Ответить
А це вже просто спрямований п.......ць! Коли такі зашквари вилазять я завжди думаю про тактику " 1000 порізів" цим кловун і займається. Але не сам звичайно. Воно занадто тупе та невіглас для цього. Цим займаються прямі агенти кацапів ********* - обер шарфюрер СС ( агент - клічка "скелет" , та ідейний кацап Єрмак ( агент клічка - "кабан"). Ці паскуди повільно привчають зараз нас всіх до думки..Щоб ми адаптувалися . Потім буде вже не збурення а діалоговий диспут. Потім вони зморять суспільство продуктом кацапської брехні та маніпуляцій і це все почне видаватися прийнятним спочатку на певних умовах а потім і ці умови скасують. Ось так кацапня завойовує країни. А тому збурення повино залишатися збуренням та рости до піку який може довести до шивениці для зелупеня особисто. Треба стояти на своєму - " Ні комуно-фашизму" і крапка. Карати за це та карати жорстоко. Доречі прослідкуйте долю комуняк у країнах пост радяньського простору .Східна Европа - всі це питаня закрили одразу на назавжди. А тепер рівень життя співставте. Думаю все зрозуміло. За комуняцькі речі - вже треба вбивати. Бо це загроза просто неймовірна. Це вже фініш!.
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22.05.2020 09:09 Ответить
Так как там в связке были и коммунисты и фашисты ( национал социалисты).., то по такой логике и по ним нужно принимать такое же решение. Ведь вопрос спорный кто из них уничтожил больше людей.
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22.05.2020 09:10 Ответить
А вам,шановне панство,не здається,що міністр- яскраво виражений дегенерат?
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22.05.2020 09:19 Ответить
В Україні зараз править "тріумвірат" нового зразку,який складається з представництв олігархату Коломойського та міжнародного Сіону,перекрашених ригів та комуністів, замаскованих колоборантів та сепарюг. По пять років підняття державного відношення до справ,ми знову зїхали в нужник антидержавного відстою. Ознак більше ніж хотілось би. Але для мене є сама найголовна ознака "правлячої" верхушки- це дії антидержавника Бужинського,який плюнув всьому конституційному громадянству України,коли ігнорував наших Героїв-захисників. І це тепер він робить кожного дня в ТВ-ефірі і до нього вже приєдналась вся інша антиукраїнська антиконституційна "рать" негідників,які опираються на нашу Конституцію лише в одній статті- про свободу і демократію,а на інші їм насра..и. Виховуйтесь самі, бо ЛЮДИНОЮ СТАТИ ВАЖКО,А НЕГІДНИКОМ- ЗАПРОСТО!
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22.05.2020 09:25 Ответить
в країні кадрів невистачає сапля же вам казав
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22.05.2020 14:46 Ответить
Мін'юст планує скасувати люстрацію колишніх комуністичних діячів: Люстрація комуністів - більше популізм, ніж боротьба із системою - Цензор.НЕТ 3551
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22.05.2020 18:44 Ответить
 
 