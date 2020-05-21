Минюст планирует отменить люстрацию бывших коммунистических деятелей: Люстрация коммунистов - больше популизм, чем борьба с системой

Министерство юстиции Украины предлагает отменить люстрацию руководителей Коммунистической партии СССР. Закон о люстрации в новой редакции готовят к голосованию в Верховной раде.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил глава Минюста Денис Малюська.

В ближайшие дни новый законопроект о люстрации одобрит Кабинет министров, и документ направят на голосование в Верховной раде. Этот законопроект подготовлен с учетом рекомендаций ЕСПЧ, который признал люстрацию нарушением прав человека.

Документом, среди прочего, предлагается отменить люстрацию бывших коммунистических деятелей. По словам министра юстиции Дениса Малюськи, ЕСПЧ в своем решении отметил неактуальность этой меры.

"Сейчас люстрировать коммунистические власти - это больше популизм, чем реальная борьба с системой", - отметил министр.

Также читайте: Узбекистан и Россия отказались от сотрудничества в расследовании дела о геноциде крымских татар, - прокуратура АРК