Минюст планирует отменить люстрацию бывших коммунистических деятелей: Люстрация коммунистов - больше популизм, чем борьба с системой
Министерство юстиции Украины предлагает отменить люстрацию руководителей Коммунистической партии СССР. Закон о люстрации в новой редакции готовят к голосованию в Верховной раде.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил глава Минюста Денис Малюська.
В ближайшие дни новый законопроект о люстрации одобрит Кабинет министров, и документ направят на голосование в Верховной раде. Этот законопроект подготовлен с учетом рекомендаций ЕСПЧ, который признал люстрацию нарушением прав человека.
Документом, среди прочего, предлагается отменить люстрацию бывших коммунистических деятелей. По словам министра юстиции Дениса Малюськи, ЕСПЧ в своем решении отметил неактуальность этой меры.
"Сейчас люстрировать коммунистические власти - это больше популизм, чем реальная борьба с системой", - отметил министр.
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т.е. люстрация всех кроме: слуг урода, комуняк и януковича с азаровым...
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Дегенерат ты ватный
более того - именно комуняки и отняли Крым и Домбасс: или ты забылО - кто во власти в кремле, и как комуняки бегали весной 2014 и орали "путинвведи!?
что завтра - воссоединение Украины с ордло в составе рф?
Настав час люструвати люстраторів!
Да люстрировать на каштаны это бесполезное министерство юстиции, все равно ни судов ни правосудия в Украине нет.
Следующий раз будут уже не "люстрировать" А БОШКИ РУБИТЬ, чтоб не у кого больше не было соблазна вернуть все как было (франзуцы все правильно сделали когда-то во время своих революций, а украинцы уже несколько раз ЛОХАНУЛИСЬ, а зря)!
Да но как приятно с дебилов которые не имели привелегий, и в лучшем случае дрожащими коленками выносили с завода или за халтурку брали на бутылочку 5рублей стричь бабло...и рассказывать какие они были крутые в ссср и их все боялись
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