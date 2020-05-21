Мін'юст планує скасувати люстрацію колишніх комуністичних діячів: Люстрація комуністів - більше популізм, ніж боротьба із системою
Міністерство юстиції України пропонує скасувати люстрацію керівників Комуністичної партії СРСР. Закон про люстрацію в новій редакції готують до голосування у Верховній Раді.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив глава Мін'юсту Денис Малюська.
Найближчими днями новий законопроєкт про люстрацію схвалить Кабінет міністрів, і документ направлять на голосування у Верховній Раді. Цей законопроєкт підготовлений з урахуванням рекомендацій ЄСПЛ, який визнав люстрацію порушенням прав людини.
Документом, серед іншого, пропонується скасувати люстрацію колишніх комуністичних діячів. За словами міністра юстиції Дениса Малюськи, ЄСПЛ у своєму рішенні зазначив неактуальність цього заходу.
"Зараз люструвати комуністичну владу - це більше популізм, ніж реальна боротьба із системою", - зазначив міністр.
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т.е. люстрация всех кроме: слуг урода, комуняк и януковича с азаровым...
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Дегенерат ты ватный
более того - именно комуняки и отняли Крым и Домбасс: или ты забылО - кто во власти в кремле, и как комуняки бегали весной 2014 и орали "путинвведи!?
что завтра - воссоединение Украины с ордло в составе рф?
Настав час люструвати люстраторів!
Да люстрировать на каштаны это бесполезное министерство юстиции, все равно ни судов ни правосудия в Украине нет.
Следующий раз будут уже не "люстрировать" А БОШКИ РУБИТЬ, чтоб не у кого больше не было соблазна вернуть все как было (франзуцы все правильно сделали когда-то во время своих революций, а украинцы уже несколько раз ЛОХАНУЛИСЬ, а зря)!
Да но как приятно с дебилов которые не имели привелегий, и в лучшем случае дрожащими коленками выносили с завода или за халтурку брали на бутылочку 5рублей стричь бабло...и рассказывать какие они были крутые в ссср и их все боялись
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