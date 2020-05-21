Мін'юст планує скасувати люстрацію колишніх комуністичних діячів: Люстрація комуністів - більше популізм, ніж боротьба із системою

Міністерство юстиції України пропонує скасувати люстрацію керівників Комуністичної партії СРСР. Закон про люстрацію в новій редакції готують до голосування у Верховній Раді.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив глава Мін'юсту Денис Малюська.

Найближчими днями новий законопроєкт про люстрацію схвалить Кабінет міністрів, і документ направлять на голосування у Верховній Раді. Цей законопроєкт підготовлений з урахуванням рекомендацій ЄСПЛ, який визнав люстрацію порушенням прав людини.

Документом, серед іншого, пропонується скасувати люстрацію колишніх комуністичних діячів. За словами міністра юстиції Дениса Малюськи, ЄСПЛ у своєму рішенні зазначив неактуальність цього заходу.

"Зараз люструвати комуністичну владу - це більше популізм, ніж реальна боротьба із системою", - зазначив міністр.

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