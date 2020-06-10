Наступний етап пом'якшення карантину на Закарпатті не запроваджуватимуть, - ОДА

Статистика захворюваності на коронавірус не дозволяє на території Закарпатської області запроваджувати наступний етап послаблення карантинних обмежень.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив голова Закарпатської ОДА Олексій Петров, передає Цензор.НЕТ.

"Ми розуміємо, що ви втомилися від карантинних обмежень. Але! Перші послаблення показали, як тільки ми перестали носити маски, почали відвідувати громадські заклади, місця, де є скупчення людей, кількість хворих зростає швидкими темпами. Досі нема ліків та вакцини від COVID-19. І тільки наша свідома позиція може стримати масове і швидке поширення хвороби", - підкреслив очільник ОДА.

Комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила рішення не запроваджувати на території області наступний етап послаблення протиепідемічних заходів.

Однак комісія дозволила проведення спортивних заходів без глядачів, в яких беруть участь не більше 10 осіб. Також дозволяється проведення релігійних заходів за умови здійснення контролю релігійною організацією за дотриманням фізичної дистанції між учасниками не менше ніж 1,5 метра та перебування не більше ніж однієї особи на 5 кв. метрах площі будівлі

Продовжено заборону на функціонування: басейнів, спа-зон та розважальних закладів, ресторанів, кафе інших закладів харчування у закритих приміщеннях(тераси, ресторани, де їжа на виніс - працюють)

Також комісія заборонила здійснення регулярних пасажирських перевезень громадським транспортом до населених пунктів у яких виявлено локальні осередки інфікування COVID-19. Рішення про відкриття дитсадків приймають на місцях із урахуванням епідеміологічної обстановки.

Було прийнято рішення дозволити роботу пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінювання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Закарпатті посилюють контроль за дотриманням карантинних заходів, - ОДА