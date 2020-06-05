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Новини Коронавірус і карантин
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На Закарпатті посилюють контроль за дотриманням карантинних заходів, - ОДА

На Закарпатті посилюють контроль за дотриманням карантинних заходів, - ОДА

Щоб мінімізувати поширення COVID-19 в Закарпатті, посилюється контроль дотримання протиепідемічних заходів.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє голова Закарпатської ОДА Олексій Петров, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, поліції доручили посилити контроль за дотриманням протиепідемічних заходів при здійсненні регулярних пасажирських перевезень автомобільним транспортом.

Крім того, доручено забезпечити здійснення контролю за додержанням суб'єктами господарювання та громадянами протиепідемічних заходів під час карантину, зокрема рекомендацій МОЗ України щодо дотримання соціальної дистанції і використання засобів індивідуального захисту, особливу увагу доручено звернути на заклади громадського харчування і місця торгівлі.

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Також в області посилять проведення серед населення інформаційно-роз'яснювальної роботи про необхідність дотримання вимог карантинних заходів.

Автор: 

карантин (18172) ОДА (1625) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Петров Олексій (19) Закарпатська область (2045)


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Хрень. Вокруг как будто и нет никакого вируса
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05.06.2020 17:54 Відповісти
особливо в Бразилії..
де їх президент думає аналогічно..
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06.06.2020 08:29 Відповісти
Я о том, что на меня в маске как на дурака смотрят, и пальцами тычут. Выезжаю в город и не вижу ни одного соблюдаемого ограничения
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06.06.2020 09:06 Відповісти
 
 