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Карантин на Львівщині продовжено до 12 червня, - ОДА
Відповідне рішення ухвалили сьогодні на позачерговому засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської ОДА.
На Львівщині спостерігається висока кількість звернень і стабільно високі цифри госпіталізованих хворих.
"З огляду на те, що показники постійно зростають і впевнено наближаються до позначки 100 нових інфікованих на добу, про послаблення карантинних заходів не йдеться. Я переконаний, що в цій ситуації нашим пріоритетом повинно бути життя і здоров'я жителів Львівщини", - зазначив глава ОДА Максим Козицький.
Комісія ухвалила рішення продовжити карантин на території області до 12 червня.
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Володимир Романчук #468605
показати весь коментар05.06.2020 18:20 Відповісти Мені подобається 0
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