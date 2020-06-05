Карантин на Львівщині продовжено до 12 червня, - ОДА

Відповідне рішення ухвалили сьогодні на позачерговому засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської ОДА.

На Львівщині спостерігається висока кількість звернень і стабільно високі цифри госпіталізованих хворих.

"З огляду на те, що показники постійно зростають і впевнено наближаються до позначки 100 нових інфікованих на добу, про послаблення карантинних заходів не йдеться. Я переконаний, що в цій ситуації нашим пріоритетом повинно бути життя і здоров'я жителів Львівщини", - зазначив глава ОДА Максим Козицький.

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Комісія ухвалила рішення продовжити карантин на території області до 12 червня.