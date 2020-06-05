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Новини Коронавірус і карантин
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Карантин на Львівщині продовжено до 12 червня, - ОДА

Карантин на Львівщині продовжено до 12 червня, - ОДА

Відповідне рішення ухвалили сьогодні на позачерговому засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської ОДА.

На Львівщині спостерігається висока кількість звернень і стабільно високі цифри госпіталізованих хворих.

"З огляду на те, що показники постійно зростають і впевнено наближаються до позначки 100 нових інфікованих на добу, про послаблення карантинних заходів не йдеться. Я переконаний, що в цій ситуації нашим пріоритетом повинно бути життя і здоров'я жителів Львівщини", - зазначив глава ОДА Максим Козицький.

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Комісія ухвалила рішення продовжити карантин на території області до 12 червня.

Автор: 

карантин (18172) ОДА (1625) Козицький Максим (126) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Львівська область (2420)


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В маршрутках Львова дуже багато людей без масок або з масками під носом...Те саме в магазинах.Тобто заходять в масках,а там хто як...Водіям і адміністраторам треба пильнувати,а поліціі карати таких водіів...
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05.06.2020 18:20 Відповісти
 
 