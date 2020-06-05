Карантин на Львовщине продлен до 12 июня, - ОГА
Во Львовской области карантин продлили еще на неделю. Показатели заболеваемости коронавирусом в регионе не позволяют смягчить карантинные ограничения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовской ОГА.
Соответствующее решение приняли сегодня на внеочередном заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
На Львовщине наблюдается высокое количество обращений и стабильно высокие цифры госпитализированных больных.
"Учитывая, что показатели постоянно растут и уверенно приближаются к отметке 100 новых инфицированных в сутки, об ослаблении карантинных мер речь не идет. Я убежден, что в этой ситуации нашим приоритетом должна быть жизнь и здоровье жителей Львовщины", - отметил глава ОГА Максим Козицкий.
Комиссия приняла решение продлить карантин на территории области до 12 июня.
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